Noční šichta. Podívejte se, jak se mění desetiválec v lamborghini za jednu noc

Jiří Smetana
Exkluzivně
Pět lidí versus dva desetiválce. Jeden musí z auta ven, druhý dovnitř. To vše za jednu noc. Podívejte se na exkluzivní video a fotogalerii z workshopu týmu Mičánek Motorsport, který při domácím závodu musel neplánovaně přes noc vyměnit motor.
Část 1/5

Pátek, šest hodin večer. Šestice mužů v tričkách týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra zadumaně kouká do motorového prostoru cupového Lamborghini Huracán ST EVO2. Mechanik Marek Tihlařík sedí v kokpitu a zmáčkne startovací tlačítko. Ozve se točení motoru naprázdno. Motor je po smrti. Je jasné, že místo tisícin se teď bude bojovat v jiných řádech. Hodin.

Jak se mění motor okruhového speciálu Lamborghini Huracán ST EVO2
45 fotografií

Do chvíle, než auto musí znovu na trať, zbývá 14 hodin. Během nich musí zničený motor z auta ven. A jeho místo musí zaujmout nový. Jenže ten je v tu chvíli v jiném týmovém autě několik set kilometrů daleko. „S huracány závodíme od roku 2018. Najeli jsme s nimi stovky tisíc kilometrů. Fatální závada motoru nás potkala podruhé. Bohužel doma,“ krčí rameny manažer týmu Jiří Mičánek mladší, syn stejnojmenné okruhové a vrchařské legendy.

Vynechat závod? Nepřipadá v úvahu. Tým hraje o středoevropský titul ve třídě GTC. Startovat zkrátka musí. Jenže nejbližší závodní motor, který tým potřebuje, je 300 kilometrů od Brna v dílně jednoho z týmů Lamborghini Super Trofeo. Dá ho k dispozici. Ale je potřeba pro něj zajet.

Online premiéra: Evropu ovládlo lambo z Brna, za volantem česko-slovenský tým

V tu chvíli se rozjíždí dvanáctihodinový maraton. Logistický i mechanický. Poškozený huracán jede pár set metrů na laně do dílny, kterou má tým přímo na Masarykově okruhu. Dvojice mechaniků pak vyráží pro náhradní motor.

Boj o čas

Dostat obří desetiválec z auta je pro mechaniky do jisté míry rutina, kterou musí zvládnout na všech minimálně jednou ročně. Jenže obvykle v klidu, přes zimu. Odpočatí. Teď za sebou má tým třítýdenní šňůru závodů a přípravu domácího podniku, který je pro ně svátkem. Začíná boj o čas. I boj s únavou.



