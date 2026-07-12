Italské automobilové ikony si daly rande v Bonneville Cafe & Co. Multifunkční prostor, který patří k pražskému dealerství motorek slavné značky Triumph, přivítal nádherné lamborghini i duo legračních Fiatů Panda.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Multifunkční prostor Bonneville Cafe & Co. otevřel na podzim roku 2025, je to společný projekt Triumph Praha a Triumph Classics Riders Bohemia. „Jde o místo určené k setkávání, kde si mohou návštěvníci dopřát výborné občerstvení, výběrovou kávu, skvělé pivo nebo třeba prvotřídní výběr rumů, a užít si příjemnou až rodinnou atmosféru,“ lákají k návštěvě.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Místo, které bylo původně skladem dílů, se nezaměřuje jenom na Triumph, ale na všechny motoristické nadšence. Na jméno Bonneville sice přísahají „triumpháři“, však je to nejslavnější model značky. V tomto případě ovšem název odkazuje na solné pláně Bonneville v americkém Utahu, kde se koná slavný festival v pokořování rychlosti.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V Bonneville Cafe & Co. se konají speciální akce - italský večer „Serata italiana“ byl jedním z nich, na programu bývají také filmová promítání či přednášky.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na italském mejdanu se kromě klábosení o autech promítal film Legenda jménem Lamborghini.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
K nejzářivějším hvězdám akce patřilo Lamborghini Espada, klasické italské sportovní GT vyráběné mezi lety 1968 a 1978.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ferrari 348 TB (1989–1993) je klasické dvoumístné kupé s motorem uprostřed, které bylo posledním osmiválcem vyvinutým pod dohledem Enza Ferrariho.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Klasické dvoumístné kupé s motorem uprostřed, které bylo posledním osmiválcem vyvinutým pod dohledem Enza Ferrariho. Nabízí ikonický design inspirovaný modelem Testarossa, atmosférický motor o objemu 3,4 litru, výkon 300 koní a manuální převodovku.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na italský večírek dorazily ale i obyčejnější – ale o to veselejší modely.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Panda 4×4 byla představena v roce 1983 jako vůbec první malé auto s napříč uloženým motorem a pohonem všech kol. Fiat se tehdy spojil s rakouskou firmou Steyr-Puch, která dodávala kompletní systém pohonu
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Původně mělo vzniknout pouhých 500 kusů. Zájem byl ovšem tak obrovský, že Fiat z edice Sisley udělal v roce 1989 stálý vrcholný model řady. Oproti standardní drsné Pandě 4×4 se Sisley lišila specifickými detaily:
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Korunou celé palubní desky byl mechanický sklonoměr (ukazatel bočního a podélného náklonu), který posádce hrdě připomínal, že nesedí v jen tak obyčejném městském nákupním košíku.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Standardně jela Panda jako předokolka. Zatažením za jednoduchou mechanickou páčku vedle ruční brzdy se však natvrdo připojila zadní náprava. Pětistupňový manuál měl extrémně krátkou jedničku, která v terénu fungovala jako redukce. Na silnici se řidič s lehkým autem běžně rozjížděl rovnou na dvojku. Pod kapotou vvrčel legendární, nezničitelný čtyřválec 1.0 FIRE o výkonu 50 koní (37 kW). S muší váhou auta kolem 750 kg to však stačilo na neuvěřitelnou obratnost.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Metalické laky (ikonická byla tmavě zelená Tropic Green či šedá a červená), bíle lakovaná ocelová kola s terénními pneumatikami, funkční nasávač vzduchu na kapotě, střešní nosič a ostřikovače světlometů. Po celém autě pak byly emblémy s logem kánoe – symbolem dobrodružství.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zachovalé a nezrezivělé kusy v původním stavu dnes v Evropě běžně mění majitele za částky přesahující 10 000 eur (přes 250 000 Kč).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Sedadla kombinovala šedou koženku s hřejivým manšestrem a na opěradlech byla vyšitá ona slavná kánoe. Bezpečnostní pásy měly na sobě nápis „Sisley“.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Panda 4×4 je miláčkem alpských pastevců, obyvatel toskánských horských vesniček, ale i sběratelů z velkoměst. Díky úzkým pneumatikám, nízké hmotnosti a skvělým nájezdovým úhlům se dokázala vyškrábat na zasněžené svahy, kde těžké off-roady zapadaly pod vlastní vahou.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Lamborghini Espada je fascinujícím úkazem automobilové historie přelomu 60. a 70. let. V době, kdy se sportovní auta dělila na nekompromisní dvoumístné stroje a těžkopádné rodinné sedany, stvořilo Lamborghini vůz, který tyto světy spojil. Byl to první plnohodnotný čtyřmístný supersport (Grand Tourer) značky, který svým designem i výkony šokoval.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vůz je známý jako jeden z nejnižších čtyřmístných vozů na světě a byl navržen studiem Bertone.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
O nadčasový a nezaměnitelný design karoserie se postaral slavný designér Marcello Gandini ze studia Bertone.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Tento model představoval ve své době vrchol luxusu a praktičnosti italské značky, přičemž pod kapotou ukrýval čtyřlitrový atmosférický motor V12.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pod kapotou se skrývá vidlicový dvanáctiválcový motor (V12) o objemu 3,9 litru.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Název Espada odkazuje na španělský výraz pro meč toreadora a vůz se vyráběl dlouhých deset let (1968–1978) ve třech sériích (S1, S2, S3). S celkovým počtem 1 217 vyrobených kusů šlo na dlouhou dobu o komerčně nejúspěšnější model značky.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zkratka „TB“ v označení modelu znamená Trasversale Berlinetta, což odkazuje na podélné uložení motoru.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vidlicový osmiválec (V8) s uspořádáním do 90°, uložený podélně má výkon 221 kW (300 koní) při 7 200 ot./min a maximální točivý moment 324 Nm při 4 200 ot./min. Akcelerace 0–100 km/h zabere 5,6 s, maximální rychlost je 275 km/h. Převodovka: 5stupňová manuální s typickou otevřenou kulisou řazení.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Alfa Romeo 164 je jedním z nejdůležitějších vozů v historii milánské automobilky. Když se v roce 1987 představil na autosalonu ve Frankfurtu, znamenal pro Alfu záblesk čisté naděje, technologický skok do moderní éry a vstupenku zpět do klubu prémiových manažerských sedanů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Byl to poslední model vyvinutý předtím, než značku v roce 1986 kompletně převzal koncern Fiat. Výroba běžela v letech 1987 až 1997 a model 164 se stal komerčním hitem – prodalo se přes 273 000 kusů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Model 164 vznikl v rámci ambiciózního projektu, ve kterém čtyři automobilky tehdy spojily síly, aby sdílely náklady na vývoj platformy pro své vlajkové lodě. Výsledkem byla čtveřice sourozenců: Saab 9000, Lancia Thema, Fiat Croma a právě Alfa Romeo 164. Pro puritány to byl zpočátku šok – velká Alfa dostala pohon předních kol. Konstruktéři ale podvozek odladili skvěle. A k tomu legendární Busso V6.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vzhled vozu navrhl legendární Marcello Gandini ze studia Bertone. Gandini se inspiroval svými staršími futuristickými koncepty Lamborghini Marzal a Bertone Pirana.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Alfa Romeo GTV z 80. let nejčastěji reprezentovaná ikonickými modely GTV 2.0 a šestiválcovou GTV6 – je jedním z nejcharismatičtějších sportovních kupé- Vychází z rodinného sedanu Alfetta, který spojoval skvělý podvozek, dramatický italský design a motory, které měly srdce. Pro Alfu Romeo to byla zlatá éra mechanického purismu, než značku pohltil koncern Fiat.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Základní tvary vozu navrhl slavný Giorgetto Giugiaro (studio Italdesign) už v první polovině 70. let. V osmdesátých letech však vůz prošel zásadním faceliftem (1980). Chromované nárazníky nahradil tehdy módní černý plast, auto dostalo modernější jednodílné zadní svítilny a interiér byl kompletně přepracován.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Verze GTV6 s 2,5litrovm šestiválcem Busso s výkonem 160 koní poslala auto do motoristického nebe. Motor sice neměl na dnešní poměry astronomický výkon, ale měl neuvěřitelně lineární zátah a jeden z nejkrásnějších zvukových projevů, jaké kdy lidstvo stvořilo. Chraplavé, kovové vytí v tónu italské opery dělalo z každé akcelerace závislost.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pod dlouhou hliníkovou kapotou se ukrývalo mechanické mistrovské dílo tehdejší éry. Celohliníkový dvanáctiválec o objemu 3,9 litru (3 929 cm³) s rozvodem DOHC (čtyři vačkové hřídele). Motor krmilo hned šest dvojitých karburátorů Weber. Výkon první série (S1) byl 325 koní, zatímco pozdější série S2 a S3 dostaly kompresní poměr 10,7:1 a výkon vzrostl na 350 koní (při 7 500 ot./min).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Extrémně nízká, široká a protáhlá silueta s gigantickou plochou prosklení je pro Lamborghini Espada typická. Drží dodnes jeden fascinující rekord: je to nejnižší plnohodnotný čtyřmístný automobil historie – měří na výšku pouhých 1 185 mm.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ve své době šlo o nejrychlejší čtyřmístné auto na světě. Espada dokázala uhánět rychlostí až 250 km/h a z nuly na stovku zrychlila za přibližně 6,5 sekundy.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Většina vozů byla vybavena pětistupňovým manuálem, ale od roku 1974 (v sérii S3) byla k dispozici také možnost třístupňového automatu od Chrysleru (Torqueflite), což mělo oslovit především americkou klientelu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vůz byl na svou dobu nebývale luxusní a vybavený technologiemi, které nebyly kolem roku 1970 běžné. Standardem (u pozdějších sérií) byla klimatizace a posilovač řízení ZF. Exkluzivní edice VIP (vyrobeno pouze 12 kusů) nabídla zadním pasažérům zabudovaný bar, chladničku v bočních panelech a na středovém tunelu byla umístěna tehdy přelomová přenosná černobílá televize Brice.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na rozdíl od jiných tehdejších vozů s uspořádáním 2+2, kde byla zadní sedadla spíše nouzovou lavicí pro zavazadla, nabízela Espada čtyři plnohodnotná, hluboká kožená křesla, ve kterých se dospělí lidé usadili v naprostém pohodlí i na dlouhých cestách přes celou Evropu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Při svém uvedení na trh byla Espada dokonce dražší než tehdejší supersportovní ikona, dvoumístná Miura. Byl to aristokratický křižník určený pro ty nejbohatší lidi planety, kteří potřebovali bleskově a v maximálním luxusu překonávat kontinentální vzdálenosti.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Palivový systém měl objem 93 litrů rozdělený do dvou propojených nádrží. Tankovat se dalo z obou stran vozu – hrdla byla stylově schovaná pod ozdobnými mřížkami v C-sloupcích.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Lamborghini Espada definovalo kategorii luxusních čtyřmístných super-GT. Kombinovalo divokost dvanáctiválce ze Sant’Agaty s kosmickým designem a nečekanou praktičností. Dnes je vyhledávaným sběratelským klenotem a designovým pomníkem zlaté éry italského automobilového průmyslu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zadní část vozu definovalo inovativní dělené sklo – vertikální skleněný pás pod hranou víka kufru, který měl řidiči pomoci při couvání a opticky odlehčoval masivní záď.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz