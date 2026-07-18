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Škoda chystá občerstvenou octavii bez TDI. Máme první fotky
Podle informací iDNES.cz má Škoda Octavia v dohledné době přijít o variantu s naftovým motorem. Velmi oblíbená TDI má svou úsporností nahradit fullhybrid, tedy provedení, které teď koncern nově...
Hranatá legenda Mercedes G je miláčkem boháčů. Řídí ho Turek i Vémola
Jeden z nejdéle vyráběných a zároveň jeden z posledních pravověrných off-roadů planety, Mercedes-Benz třídy G, brázdí silnice i neprostupný terén už sedmačtyřicet let. Slouží v armádách, pomáhá...
Motorové opojení v Goodwoodu. Na Festivalu rychlosti zazářil i Kabaň
Panství v britském Goodwoodu se opět stalo pupkem motoristického světa. Tolik klenotů všech epoch automobilismu pohromadě jinde nepotkáte. Již 33. ročník legendárního Festivalu rychlosti se zapíše...
Největší hvězda karlovarského festivalu. Italská sexbomba za 80 milionů
Juliette Binocheová, Dustin Hoffman, Nastassja Kinski, Magda Vášáryová, Jiří Macháček ani Harvey Keitel nebo Jitka Čvančarová, jedinečnou superstar 60. ročníku MFF Karlovy Vary je pro milovníka aut...
Škoda Obytnaq: lowcost karavan udělá velkou parádu, neprudí a parádně jede
Ačkoliv Škoda Auto vyrobila milion favoritů a formanů, potkat dnes v běžném provozu první moderní škodovku s pohonem předních kol není úplně obvyklé. A když jede mladoboleslavský kombík s výrazným...
Bestie prožraná rzí se mohla kdykoli rozpadnout. Cestovatelům však splnila sny
Rozjet se po dálnici do nekonečné dálky. Stoupat strmou klikatou silnicí téměř až k nebi. Chytit se volantu a začít se kochat krajinou. Cestování dodávkou po divoké krajině dokazuje, že i cesta může...
Italské sexbomby se naparovaly a kavárenští povaleči civěli
Italské automobilové ikony si daly rande v Bonneville Cafe & Co. Multifunkční prostor, který patří k pražskému dealerství motorek slavné značky Triumph, přivítal nádherné lamborghini i duo legračních...
Ještě hůř. Ve VW zanikne až 140 000 pracovních míst, hrozí odboráři
V automobilovém koncernu Volkswagen by v příštích letech mohlo zaniknout až 140 000 pracovních míst. S odkazem na závodní radu německého podniku to uvedla agentura Reuters.
Jede traktor, je to zetor. V těchto disciplínách ho však moc často neuvidíte
Standardně má tato obec na východě litoměřického okresu necelých 140 obyvatel. Ovšem první červencovou sobotu počet lidí v Tetčiněvsi rapidně narostl. Přilákal je druhý ročník místní Traktor show. A...
Řídíte v létě auto? Správné brýle mohou snížit únavu i riziko oslnění
Ostré paprsky odrážející se od kapoty protijedoucího vozu, střídání jasného světla a hlubokého stínu v lesních úsecích nebo náhlý vjezd do neosvětleného tunelu. Letní řízení klade na zrak řidiče...
Čtyři mozky, dietní ledvinky a autokino. Nové BMW iX3 pálí mosty k minulosti
Automobilový svět se ocitl na křižovatce a v Mnichově postavili auto, které vypadá, jako by ho navrhli mimozemšťani pro přepravu vesmírných turistů. Nové BMW iX3 je v mnohých ohledech přelomové....
KTM 1390 Adventure má dvě verze, jakou vybrat? Milé SUV nebo terénního drsňáka
Musím se přiznat, že mám odjakživa slabost pro oranžovou, a i když se v poslední době v souvislosti s rakouskou továrnou převážně mluvilo o bankrotu a prodeji, mě zajímala hlavně nová Super...
Sto let motocyklů Ducati. Brno hostí výstavu, která v Česku nemá obdoby
Zvuk italských dvouválců, legendy závodních okruhů i motocykly, běžně ukryté v soukromých sbírkách. Ve Wannieck Gallery v Brně právě probíhá výstava Ducati 100 let.
Škoda Obytnaq: lowcost karavan udělá velkou parádu, neprudí a parádně jede
Ačkoliv Škoda Auto vyrobila milion favoritů a formanů, potkat dnes v běžném provozu první moderní škodovku s pohonem předních kol není úplně obvyklé. A když jede mladoboleslavský kombík s výrazným...
Když clo nefunguje, navrhujeme další. Boj ekologů proti elektroautům z Číny
Před časem zavedené clo na dovoz aut vyrobených v Číně do Evropské unie sice přimělo některé evropské značky k přesunu výroby do Evropy, počet dovážených elektromobilů čínských značek však i nadále...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
V německém průmyslu loni zaniklo 177 000 pracovních míst, spočítal úřad práce
Německý průmysl v loňském roce ztratil zhruba 177 000 pracovních míst, informoval Spolkový úřad práce. Koncem loňského roku v německém průmyslu podle úřadu pracovalo kolem 6,5 milionu lidí se...
Hranatá legenda Mercedes G je miláčkem boháčů. Řídí ho Turek i Vémola
Jeden z nejdéle vyráběných a zároveň jeden z posledních pravověrných off-roadů planety, Mercedes-Benz třídy G, brázdí silnice i neprostupný terén už sedmačtyřicet let. Slouží v armádách, pomáhá...