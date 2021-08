VIDEO: Lada chrlí oheň. Místo světel má plamenomety

Limitovanou sérii plamenometů kdysi prodával Elon Musk. Nikdy se nezjistilo proč, ale vládci Tesly to přišlo jako skvělý nápad, asi po degustaci teslaquily; každopadně to Muskovým firmám vydělalo hodně dolarů. U vynálezce z ruského Krasnodaru nápad namontovat plamenomety do žigulíku tolik nepřekvapí.

Kolik vodky na ten nápad padlo agentury nezmiňují. Každopádně Vagan Mikaeljan podobnými kousky proslul. Teď se pochlubil svým nejnovějším výtvorem. VAZ 2106 vylepšil o plamenomety, které chrlí oheň z vnějších světel tradiční čtyřoké masky nesmrtelného žigulíku. Svému stroji říká Drak a tvrdí, že je to první auto na světě, které dokáže chrlit oheň.

Mikalejan zmiňuje závod, který se má uskutečnit 15. srpna. Auto, které prohraje, pak prý Drak svým plamenem sežehne. „Vylepšete svá auta. Bude tu žhavá automobilová bitva,“ dodává.

Agentury připomínají, že to není první auto, které Mikaelyan vylepšil, známý je jeho monster truck s koly z železničního vagonu, Ladě Priora pak namísto kol namontoval osm pavoučích nohou.