Druhá polovina 80. let se v Sovětském svazu nesla ve znamení gorbačovských reforem a celkového politického uvolnění. A také náběhu výroby nových modelů domácích automobilek s pohonem předních kol. Zatímco Ladu Samaru bylo možné v dobových měřítkách považovat za vcelku zdařilý automobil, o Moskviči Aleko už to platilo méně a ZAZ Tavrija se ukázal být téměř vyslancem automobilového pekla.

K tomuto sovětskému trojlístku se ovšem přidala ještě „čtvrtá do party“, Lada Oka. Automobilový trpaslík s interním označením VAZ 1111 je v historii automobilky Lada zajímavým počinem. Byla zdaleka nejmenší a nejskromnější, ale po konstrukční i designové stránce patřila spíše k těm zdařilejším.

Až na druhý pokus

V Sovětském svazu žila po druhé světové válce spousta válečných invalidů. Již od 50. let pro ně v závodu SMZ (Serpuchovskij motocykletnyj zavod) vyráběli tříkolová a od konce 50. let čtyřkolová vozítka, poháněná motocyklovými motory. Od konce 70. let se tamní mladý tým konstruktérů snažil vyvinout moderního nástupce - maličký, ale dospělý automobil s pohonem předních kol.

Za vzor si vzali tehdejší japonské minivozy kategorie Kei Car. Přestože s vývojem třímetrového vozíku pomáhal i výzkumný automobilový ústav NAMI, výsledné prototypy při závěrečném hodnocení nadřízených státních orgánů nedopadly uspokojivě a jejich výroba byla zamítnuta.

Potřeba moderního sovětského minivozu tím ovšem nebyla nijak zpochybněna. Jako automobil pro invalidy přitom od počátku 60. let sloužila také speciální provedení automobilů ZAZ Zaporožec. Jejich koncepce se vzduchem chlazeným vidlicovým čtyřválcem v zádi se ale na počátku 80. let už také jevila jako beznadějně zastaralá…

Výsledkem této neradostné situace nakonec bylo, že na jaře 1982 ministr automobilového průmyslu SSSR pověřil úkolem vyvinout nový, moderní minivůz pro tělesně postižené motoristy Volžský automobilový závod v Togliatti (výrobce vozů Lada). Poté, co dodaný prototyp ze Serpuchova odborníci VAZu vyhodnotili jako zcela nepoužitelný, začal vývoj prakticky znovu od nuly. Projekt dostal kódové označení VAZ 1111 a jako srovnávací vzorek posloužil japonský miniautomobil Daihatsu Cuore ročníku 1980.

Rychle a úspěšně

Na vývoj prvního sovětského miniautomobilu dostali konstruktéři od státních orgánů pouhé 2 roky a jeho výroba měla začít jen o rok později, tedy v roce 1985. To byly šibeniční lhůty, naštěstí „tisícstojedenáctka“ dostala do vínku moderní koncepci s motorem vpředu napříč a pohonem předních kol. Tedy stejné technické zadání, jaké bylo zvoleno v případě podstatně většího VAZu 2108, alias Lady Sputnik (Samara).

Jeho dlouhý vývoj v té době již konečně finišoval, a to za pomoci vývojového oddělení automobilky Porsche. Čerstvě získané „předokolkové“ vývojové znalosti a zkušenosti (i zakoupené licence na některé moderní komponenty) pak konstruktéři VAZu hbitě využili při přípravě menšího modelu 1111. Tři konstrukční týmy souběžně usilovně pracovaly na vývoji podvozku, karoserie a pohonného ústrojí.

Prodloužená délka

Co se týče karoserie nové nejmenší Lady, jednalo se o maličký, jen lehce přes 3 m dlouhý dvoudveřový hatchback s výklopnou stěnou v téměř svislé zádi. Pokud si Oku porovnáme s již zmíněným třídveřovým Daihatsu Cuore ročníku 1980, je zřejmé, že designéři VAZu se od něj nechali inspirovat jen při ztvárnění přídě a zádě vozu. Design zbytku karoserie byl zcela svébytný a nutno uznat, že v měřítkách poloviny 80. let VAZ 1111 nevypadal špatně.

Proporcím i podélné prostornosti „tisícstojedenáctky“ velmi prospělo, že jeho rozvor byl v závěrečných fázích vývoje prodloužen o podstatných 10 cm, na 2,18 m, čímž zároveň vzrostla jeho celková délka na 3,2 m. Rozchody kol 121, resp. 120 cm zůstaly nezměněny, stejně jako skromná šířka karoserie 142 cm a její výška 140 cm.

Stejně jako v případě modelu Samara byly i nárazníky nového mrňouse navrženy jako moderní velkoplošné plastové výlisky. V tom předním našly své místo ukazatele směru, v zadním mlhovka. Zapuštěné světlomety dostaly obdélníkový tvar a kapota motoru zasahovala až do horních partií předních blatníků, což umožnilo maximálně rozšířit přístup k motorovému prostoru.

K očistě poměrně úzkého čelního okna stačil po vzoru Fiatu Uno jediný stěrač, který nechyběl ani u zadního okna. Konstrukce klik dveří byla rovněž inspirována tehdejším čerstvým fiatovským bestsellerem: kliky byly skryté v podobě malých páček za okrajem dveří. Zevnitř seřiditelné vnější zpětné zrcátko pocházelo z klasického sedanu VAZ 2105, představeného v roce 1980.

Malý, ale variabilní kufr

K maximalizaci objemu kufru v kratičké zádi výrazně přispělo umístění rezervního kola do levé části motorového prostoru, tedy řešení, které se VAZu osvědčilo již v případě Nivy. S umístěním palivové nádrže na bezpečné místo pod zadní sedadlo měli konstruktéři rovněž zkušenosti z Lady Nivy i čerstvé novinky jménem Samara.

V případě připravovaného minivozu postačoval objem 30 l. V základní čtyřmístné konfiguraci zavazadlový prostor vykazoval objem 210 l, po sklopení zadní nedělené lavice přepravní kapacita vzrostla na 650 l. Nakládku zavazadel usnadňovalo protažení zadní výklopné stěny až těsně nad nárazník, což v té době nebylo samozřejmostí ani u západoevropských hatchbacků vyšších segmentů.

Spartánský interiér

K nejmenšímu a nejlevnějšímu sovětskému automobilu bylo potřeba vyvinout také jednoduchý a nákladově úsporný interiér. Nepřekvapí proto, že spousta jeho dílů byla převzata z klasického „žigulíku“, tedy VAZu 2101. Jednalo se zejména o sdružený přístrojový štít obdélníkového tvaru, ale také o různé páčky, tlačítka, výdechy topení, vnitřní kliky dveří, plynový pedál a mnoho dalších.

Přístrojová deska ovšem vzhledem ke skromné šířce minivozu musela vzniknout zcela nová. Před koleny spolujezdce přecházela v praktickou otevřenou odkládací schránku. Také dvouramenný volant s mírně menším průměrem než u ostatních Lad, se vyznačoval svébytným designem. Odklopné sedačky měly pochopitelně hodně úzké sedáky i opěradla, nechyběly jim však opěrky hlavy.

Zadní nedělená lavice byla zapuštěna hluboko mezi zadní podběhy, při rozvoru pouhých 2,1 m i tak zbylo místa pro nohy zadních cestujících jen velmi málo. Výrazné zlepšení nastalo po již zmíněném prodloužení rozvoru na 2,2 m, díky kterému šlo dozadu bez problémů usadit a na kratší trasy děti i menší dospělé osoby.

Moderní koncepce podvozku

Primárním důvodem k prodloužení rozvoru o 10 cm se ovšem stala potřeba zlepšení jízdních vlastností, protože jeden z testovaných „ultrakrátkých“ prototypů prodělal vážnou nehodu po ztrátě jízdní stability. Zcela přepracováno proto bylo i zavěšení zadních kol. Původní vlečená ramena se šikmou osou kývání nahradila moderní náprava s podélnými rameny, spojenými zkrutnou příčkou.

Jednalo se o zmenšeninu zadní nápravy modelu Samara. Také přední nápravu minilady tvořila konstrukce inspirovaná Samarou - spodní příčná ramena doplněná o stabilizátor a vzpěry McPherson. Od starší a větší sestry pocházelo i moderní hřebenové řízení, samozřejmě opět patřičně zmenšené. Přední kotoučové a zadní bubnové brzdy VAZu 1111 se však musely obejít bez posilovače, přičemž autíčko si vystačilo s dvanáctipalcovými koly obutými do pneumatik skromného rozměru 135/80 R12.

Co dát pod kapotu?

Konstruktéři budoucí oky museli rozlousknout ještě jeden zásadní oříšek - čím nový minivůz pohánět. Hlavní požadavky na agregát přitom nebyly nijak skromné: kompaktní rozměry, nízká hmotnost, nevelké vývojové a výrobní náklady a maximální provozní hospodárnost. Původně se počítalo se zcela nově vyvinutým, velmi lehkým dvouválcem, který si vzal za vzor motůrek vzorového Daihatsu Cuore.

Výroba tohoto agregátu by ovšem vyžadovala pořízení zcela nové výrobní linky, na kterou nebyly finanční prostředky. Ladovští motoráři dokonce krátce experimentovali i s jednorotorovým wankelem vlastní konstrukce, ale ani ten se do sériové výroby nikdy nedostal. V tomto případě ovšem s velkou pravděpodobností nebylo čeho litovat...

Kompromisní řešení

Jako sice poněkud kompromisní, ale jediné schůdné řešení se nakonec ukázalo použití řadového, kapalinou chlazeného dvouválce OHC o objemu 644 cm3, který vznikl „rozpůlením“ čtyřválcové třináctistovky, vyvinuté firmou Porsche Engineering pro Ladu Samara. Jeho kultivovanost samozřejmě nebyla příliš valná a také vážil o několik kilogramů víc než výše zmíněný prototypový dvouválec.

Výsledných 73 kg byla přijatelná hodnota. Agregát byl dostatečně kompaktní a spolupracoval s nevelkou čtyřstupňovou převodovkou. Takto motorizovaná minilada vykazovala pohotovostní hmotnost jen 605 kg, přičemž posádka a její zavazadla mohly dohromady vážit maximálně 340 kg. Tyto skromné hodnoty byly velmi vítané, protože motůrek dával jen 22 kW (30 k), což opravdu nebylo mnoho.

Hodnotu zrychlení z 0 na 100 km/h výrobce bohužel neudával, na rozdíl od nejvyšší rychlosti 115 km/h a průměrné spotřeby 5-6 l/100 km. Existují ovšem i informační zdroje uvádějící citelně optimističtější hodnoty – maximální rychlost 125 km/h a průměrný apetit jen těžko uvěřitelných 3,2 l/100 km. Ty první nám proto připadají jako mnohem pravděpodobnější…

Tvrdé testy a rozšířené určení

Prototypy sovětského prcka prodělávaly náročné jízdní testy, při kterých se využívalo extrémní rozpětí teplot na obrovském území Sovětského svazu a často také velmi nekvalitní silnice. Nakonec zkušební vzorky úspěšně absolvovaly také homologační zkoušky na polygonu automobilového výzkumného ústavu NAMI.

Na podzim 1987 byl proto nový sovětský automobilový benjamínek schválen do sériové výroby a bylo potvrzeno i jeho dosud neoficiální pojmenování Oka, podle jednoho z přítoků řeky Volhy. Neméně významný byl fakt, že tehdejší ministr automobilového průmyslu rozšířil využití této zajímavé automobilové novinky.

Nadále už se totiž nejednalo o vůz určený výhradně tělesně postiženým motoristům, ale o běžný lidový automobil, který měl být potenciálně dostupný širokým vrstvám občanů Sovětského svazu. Tato zásadní změna byla v souladu s reformní ekonomickou politikou tehdejší sovětské vlády, která se snažila zlepšit tehdejší zoufalou situací se zásobováním domácího trhu spotřebním zbožím. Jenže…

Komplikovaný a pomalý náběh výroby

O výrobu prvního moderního sovětského miniautomobilu se měly prozatím postarat tři závody (a v budoucnu jen jeden specializovaný – viz dále). Výroba byla svěřena mateřské automobilce VAZ v Togliatti a v rámci tzv. „přidružené výroby“ se měl přidat také závod na produkci těžkých nákladních vozů Kamaz ve městě Naběrežnyje Čelny v Tatarstánu.

V obou těchto podnicích se navíc měly produkovat komponenty pro montáž dalších 10 000 minivozů za rok., které měl dostávat již zmiňovaný závod SMZ v Serpuchově, kde celý projekt Lady Oky na konci 70. let odstartoval. V jeho případě se jednalo o montáž vozů výhradně v úpravě pro řidiče s různým druhem tělesného postižení, přičemž nutné speciální ovládací prvky byly dílem tamních konstruktérů.

Postupný rozjezd výroby Lady Oka na výše uvedených třech místech byl optimisticky naplánován na roky 1986–1988. Jako velký problém se ovšem ukázal především nedostatek finančních prostředků na nákup potřebného strojního vybavení. První sériové Oky tak spatřily světlo světa až počátkem roku 1989 v Togliatti, produkce v závodě Kamaz a zejména v Serpuchově následovala jen velmi pomalu. Po dokoupení potřebného strojního vybavení se ale situace postupně zlepšila. V Togliatti nakonec s Okou skončili jako první, již v roce 1994.

V závodech Kamaz a SeAZ (jak se dřívější fabrika SMZ po zahájení výroby přejmenovala) se ale toto skromné autíčko dočkalo 21. století. V Kamazu se postupně modernizovaná Oka vyráběla do roku 2005 a v závodu SeAZ dokonce až do roku 2008. Původně zamýšlená stavba zcela nové fabriky v tatarském městě Jelabuga, určené výhradně pro model Oka, byla tak dlouho odkládána, až se nakonec vůbec neuskutečnila.

Speciální verze a další motory

Kromě základního čtyřmístného třídveřového hatchbacku se do výroby dostala i dvoumístná užitková verze se skříňovou nástavbou zadní části karoserie (VAZ 11116), určená zejména pro městské rozvážkové služby. Vzadu byla opatřená praktickými dvoukřídlými dveřmi, a kromě dvoučlenné posádky uvezla náklad o hmotnosti až 250 kg.

V Togliatti rozjeli také zakázkovou malosériovou výrobu elektrické verze oky s označením VAZ 111E. Baterie s napětím 120V si vozila jak v motorovém prostoru, tak pod sedadly a v zavazadelníku. Její dojezd ale činil jen kolem 100 km, není tedy divu, že se tento maličký elektromobil příliš neuchytil.

Kompaktní, a naopak velmi lehká spalovací verze oky lákala různé ruské úpravce k nabídce maximálně odlehčených provedení s přiostřeným motůrkem, anatomickými sedačkami s vícebodovými pásy a ochranným rámem, které byly určeny začínajícím adeptům ruského automobilového sportu. V posledních letech výroby se do oky začaly montovat motory ukrajinské a také čínské výroby o objemu 1,1, resp. 1 l, přičemž ty čínské díky elektronickému vstřikování paliva a katalyzátoru prý plnily emisní normu Euro 2.

Dlouhá, ale nijak oslnivá kariéra

Za dvě desetiletí produkce vzniklo asi 700 tisíc těchto miniautomobilů. Projekt Oka tedy nelze považovat za nějaký propadák, ale vzhledem k délce výroby i velikosti sovětského, resp. ruského trhu se nejednalo o žádný hit. Oka se ani nevyvážela mimo teritorium bývalého Sovětského svazu, možná právě kvůli jejím nevelkým výrobním počtům.

Dalším důvodem mohly být přísné emisní a bezpečnostní evropské normy, které by zřejmě byly problémem již v počátcích její výroby. A později se již tento vozík v evropských měřítkách stal celkově zastaralým... V první dekádě 21. století vznikl v Togliatti úhledný stylistický návrh moderního nástupce s označením VAZ 1121, ale Oka II. generace se už do výroby nikdy nedostala.

Autor tohoto článku v 90. letech v Praze Ladu Oku několikrát zahlédl, už si ale nepamatuje, jaké měla registrační značky. Pravděpodobně se buď jednalo o cestovatele ze zemí bývalého SSSR, nebo o nějakého Čecha, který se přichomýtl k možnosti získat cenově mimořádně výhodnou automobilovou kuriozitu...