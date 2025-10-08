Lada Niva je zpátky v Česku. Je to nefalšovaný automobilový punk

František Dvořák
Padesát let. Skoro tolik má na krku Lada Niva, přesto ji pořád můžete koupit jako nové auto. Kromě Togliatti ho teď montují i v Ázerbájdžánu, takže má technicky vzato „neruský původ“ a díky tomu se může oficiálně prodávat i v EU. Je to legální, homologované a překvapivě i použitelné. Tedy, je třeba se naladit na její notu…

V době, kdy všechna auta vypadají a jezdí podobně, působí Niva jako zjevení. Jasně – je hlučná, surová, staromódní. Nic nepředstírá. Je to prostě žigulík, který ještě můžete koupit nový. Pamatujete Návštěvníky? V kultovním československém seriálu byla hlavní hrdinkou, strojem času. A je jím opravdu. Tak nasedněte, bude to jízda. Pomalá, kodrcavá, rachotivá, autentická.

Lada Niva
Lada Niva
Lada Niva
Lada Niva
Lada Niva
59 fotografií

První SUV

Niva vznikla v 70. letech jako jedno z prvních sériově vyráběných vozidel, které kombinovalo civilní osobák s terénními schopnostmi. Dnes bychom řekli „SUV“, tehdy to byl prostě pokus o ruský off-road pro všechny. A zázrak – ten pokus vyšel. A vydržel. V roce 1977 vyjela jako vůbec první sériově vyráběné auto do terénu se samonosnou karoserií.

Niva je tak trochu jako starý dobrý vojenský batoh – těžkopádná, odřená, zastaralá, ale pořád funkční. Zvládne zauralské bláto i české silnice po zimě.

Očima optimisty je to nekonečně stylový hipsterský povoz do města. Malý (délka 3,7 metru, obratný, má cool design – retro frčí. A je to SUV, to mají dnes lidi rádi.

Lada Niva v číslech

  • délka × šířka × výška × rozvor (m): 3,74 × 1,68 × 1,64 × 2,2
  • objem kufru: 265–585 litrů
  • provozní hmotnost: 1 250 kg
  • motor: osmiventilový zážehový čtyřválec, 1 690 ccm (EURO 6), 61 kW při 5 000 otáčkách za minutu, 129 Nm při 4 000 otáčkách
  • pětirychlostní manuální převodovka
  • 0–100 km/h: 17 s
  • maximální rychlost: 142 km/h
  • spotřeba (kombinace): 10,2 l/100 km
  • objem palivové nádrže: 42 l
  • pneumatiky: 185/75 R16
  • cena: od 498 000 Kč včetně DPH

Ano, je to spíš automobilový punk.

Když se srovnáte se zemědělskými vůlemi a silami ovládání, muzeálními ovladači a bezpečností oldtimeru, jste opravdu rychlí a čiperní. Ve městě rozhodně brzdou provozu nejste, na polňačkách jste nejrychlejší. Na okreskách už raději jezdíte spíš osmdesát a na dálnici řekněme 110, ale tachometrových sto padesát jsme z nivy vymámili taky. Pro rejpaly: dnes už se to v Česku někde může.

Muzeální novota

Ano, Niva stále vypadá, jako byste ji vytáhli z muzea. Má klasické kovové nárazníky, zástěrky rozšafně povlávající za koly a supertenké dveře, které když zavřete, ozve se to známé a nezaměnitelné „žigulíkovské“ cvaknutí.

Uvnitř je to podobně autentické – řadicí páka má skoro půl metru, u některých páček máte obavu, že vám zůstanou v ruce, volant je obrovský a spínačka? Ta je vlevo, jako u Porsche. Jen tady to není z důvodu tradice, ale spíš kvůli sovětskému unifikovanému dílu, který pasuje i do pravostranných verzí a kdovíjakých jiných povozů.

Ale pozor – ono to má elektricky stahovaná okna (byť se nestáhnou úplně), dokonce malý digitální displej jednoduchého palubního počítače a občas i rádio – tedy pokud si za něj připlatíte. Umí mít vyhřívaná sedadla, elektricky ovládaná zpětná zrcátka s výhřevem a manuální klimatizaci.

Tím je tak nějak elektronice konec. Bezpečnostní pásy, ABS a ISOFIX jsou jedinými bezpečnostními prvky. V pojišťovně raději neříkejte, že jezdíte nivou, aby vám nezdražili pojištění.

Nejvíc retro jsou dvě páčky nalevo pod volantem ovládající světla a směrovky (furt se mi pletly a na tu krátkou směrovkovou s kratšími prsty z volantu nedosáhnete), které opravdu pochází snad ještě z žígulíku. Pro jízdu v palčácích na Sibiři je to určitě praktické, stejně jako rezerva schovaná v motorovém prostoru. O poznání méně praktická je druhá věc, kterou nedokázali za těch padesát let na Nivě zjednodušit: dvouklíčkové ovládání. Na přívěsku tak nosíte stále dva subtilní klíčky, jeden na startování, druhý na odemykání, a do zámků se trefujete s přesností šperkaře. Vzpomínáte?

To už nezažijete

Niva je v jádru mechanická mašina. Žádné elektronické asistenty, žádné komplikované systémy, nic na vás nepípá, nic neprudí, nic se s vámi nepřetahuje o volant a panicky nebrzdí, když není důvod. Když se něco pokazí, opravíte to klackem nebo pazourkem, nebo to zvládne pantáta-všeuměl v garáži; možná ho jen zaskočí, že už Niva nemá sytič, ale motor se vstřikováním. Řazení je hlučné, dvojka kvílí, ale řadí se v rámci žánru přesně, dráhy řazení jsou kvůli dlouhatánské řadičce nekonečně dlouhé, menší postavy se k pětce musí trochu předklonit, a semtam u lichých stupňů narazíte klouby prstů do přístrojovky.

Zatím Niva dostává sedmnáctistovku, ale měla by se už těšit na modernější jedna-osmičku. Čtyřválcový atmosferický benziňák připomene, jak jsme o každý kilowatt museli bojovat a pečovat o něj. Když oprášíte dávno zapomenuté návyky a sladíte se s motorem na tu správnou notu, dá se jízda označit za čipernou a plavnou. Asi nejlepší strategií je nemařit výkon brzděním, prostě poslouchat motor, vnímat převodovku, číst provoz a svištět. Vše, co se octne mezi koly a vozovkou, vám niva poví napřímo, neředěně, netlumeně. A to je dnes vzácnost. Nesmíte se rozpakovat motor vytáčet, žádné lenošení v nízkých otáčkách. Pravda, pak to trochu žere. Normální jízda je za nějakých deset litrů, počítejte ale spíš s dvanácti.

Má uzávěrku diferenciálu, redukční převodovku a zvládne i drsnější terén. A přitom se příjemně houpe, tlumení není tvrdé, ale ani nejisté. Řízení? Překvapivě přesné a s dobrou zpětnou vazbou.

Je krátká (3,7 m), takže se s ní dobře parkuje, je z ní výborný výhled – má tenké sloupky, velká zrcátka (ta se za ty dekády zvětšila), sedíte vysoko a vidíte na kapotu. Otevírání kufru je další retro zážitek – vachrlatá páčka je schovaná za sedadlem řidiče a vyžaduje pořádné trhnutí. Dnes ji vyrábějí jen ve třídveřovém provedení, pětidveřová epizoda dávno skončila.

Rozhodně není pro každého, spíš naopak – klientelu má jen velmi omezenou. Niva není pro ty, kdo chtějí modernu, ticho a hýčkání. Ale pro ty, kdo hledají auto s duší, charakterem a jednoduchostí, která se dnes už nevidí – ano, může to být tajná hipsterská volba.

Nezbláznili jsme se. Samozřejmě je to padesát let starý křáp, do kterého by naprostá většina lidí uvyklých na moderní auta ani nesedla. Ale pro ty, kdo přesně takového otloukánka potřebují k práci, využijí jeho specifické vlastnosti a nemohou nebo nechtějí zaplatit víc peněz, vlastně moc alternativa neexistuje. Jednou větou: za půl milionu stálá čtyřkolka s redukcí a mezinápravovou uzávěrkou prostě není, pokud nechcete ojetinu.

Je ale třeba upozornit na to, že nečekané terénní schopnosti a houževnatost Niva nespojuje s dlouhověkostí a robustností. A to nemluvíme o kotrmelcích v lomech. Niva totiž svádí k tomu ji trápit a přetěžovat. V dolech a lesích ji tak za dva roky dokážou neomaleným zacházením zhuntovat tak, že je na vyhození.

Dovozce na toho automobilového dinosaura poskytuje záruku dva roky nebo sto tisíc kilometrů. Importér, kterým je firma AMC, uvádí, že zákazníci mají k dispozici celorepublikovou síť servisů. Vtipná je ovšem alternativní nabídka: „Společnost navíc nabízí službu ‚Najdi si svůj servis‘, která funguje tak, že si servis zvolí sám klient a AMC se servisem uzavře smlouvu o provádění autorizovaného servisu.“

Základní ceny jsou přívětivé: příplatek za klimatizaci je sedmadvacet tisíc. Výbava a doplňky navíc ale už dumpingové ceny nemají: tažné zařízení je za patnáct tisíc, antikorozní nástřik podvozku a dutin karoserie – určitě si za něj připlaťte – je za 21 tisíc, stejná cena je za podélné střešní nosiče, přestavba na LPG je za 55 tisíc, gumové koberce do interiéru za sedm a ochranná vana do zavazadlového prostoru za šest tisíc.

A jen tak na okraj: čistě subjektivně se zdá, že Nivu v Ázerbájdžánu umí smontovat líp než v jejím rodišti, ruském Togliatti. Vyrábí ji tam společnost Azermash. „Jde o výrobek tamního původu, který má VIN kód začínající NVA,“ zdůrazňuje dovozce „neruský původ“. „Dovoz vozidel je plně v souladu s platnou legislativou. Vozidla jsou oficiálně dovezena na území EU a legálně proclena.“ Importér ještě ubezpečuje: „Společnost AMC team provozující AMC Autocentrum Kratonohy je čistě apolitická a nesouhlasí s jakýmkoli válečným konfliktem kdekoli na světě.“

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

KVÍZ: Musíme vykropit hrobku! Vyznáte se v hantýrce prodejců aut?

Nablýskané plechy, ostrý jazyk a slova, která v autoškole neučili. Připravili jsme si pro vás třicet otázek z bazarového slangu. Víte, co je žehlička, turbokamna nebo haťapák? Otestujte se v Chytrém...

Rekviem za kombíky Volva. Model V60 je posledním mohykánem

Volvo V90 je mrtvé a jeho menší sourozenec V60 to má již také spočítané. Sherlocka Holmese ovšem můžete nechat v klidu doma. Pachateli jsou totiž obvyklí podezřelí – esúvečka. Naposledy jsme se...

Macinka dorazil na Hrad v náklaďáku. Americký pick-up je dlouhý téměř 6 metrů

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka přijel na Pražský hrad na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem stylově v obřím americkém pick-upu RAM 1500. Jedná se o stejné auto, ve kterém již společně s...

Manifest elektromobility pro chudnoucí Evropu. Dacia Hipster je chytrý trpaslík

Francouzské koncerny Renault a Stellantis přišly začátkem letoška s myšlenkou vytvořit novou kategorii aut. Malé elektromobily s menšími požadavky na bezpečnostní výbavu, maximálkou do 110 km/h a...

Muzeum automobilových hvězd na vyjížďce. Mercedesy se naparovaly v Mělníku

Poslední zářijový víkend patřil v Mělníku majestátním kočárům s třícípou hvězdou ve znaku. Mercedes-Benz klub Česká republika pořádal tradiční již 21. ročník setkání majitelů a příznivců značky.

Lada Niva je zpátky v Česku. Je to nefalšovaný automobilový punk

Padesát let. Skoro tolik má na krku Lada Niva, přesto ji pořád můžete koupit jako nové auto. Kromě Togliatti ho teď montují i v Ázerbájdžánu, takže má technicky vzato „neruský původ“ a díky tomu se...

8. října 2025

Prodeje aut v Česku se zvyšují. Královnou je Octavia, rostou elektromobily

Prodej nových osobních aut v Česku za tři čtvrtletí vzrostl o šest procent na 182 437 vozů. V září registrace stouply o 17 procent na 21 370 prodaných vozů. Oznámil to Svaz dovozců automobilů.

8. října 2025

Německý kancléř chce, aby EU upustila od zákazu spalováků od roku 2035

Německý kancléř Friedrich Merz řekl, že chce, aby EU upustila od plánu na ukončení prodeje aut se spalovacími motory v roce 2035, píše agentura AFP. Uvádí, že velké německé automobilky jako...

8. října 2025

Nejsilnější sériová fabia je tu. Edice 130 má výkon 130 kW a jede 228 km/h

Škoda Auto odhalila model Fabia 130, speciální model vycházející z výbavy Monte Carlo, která do této modelové řady vnáší výrazný sportovní charakter, a i trochu nostalgie. Není to nejvýkonnější...

7. října 2025  13:26,  aktualizováno  17:20

Proč auta při cestě z Číny zdraží? Zástupce nové značky s geny Mercedesu vysvětluje

Premium

Model X7 už nebude v Česku nabízet jen automobilka BMW, stejně pojmenované auto začala prodávat i čínská značka BAIC. Přestože má v Číně speciální divizi pro elektromobily, na českém trhu bude zatím...

7. října 2025

Porsche 911 je řidičská nirvána i škola. Berte tu jedinou s manuálem

Porsche 911. Jen tři čísla, a přesto je každý okamžitě identifikuje, i neřidič. Pokud se někdy rozhodnete, že ten čas konečně přišel a jdete si pro svou vysněnou „devět-jedenáctku“, zastavte se na...

7. října 2025

Jedno z nejslavnějších aut historie slaví. Před 70 roky představil Citroën DS

Citroën proslul už před druhou světovou válkou svými inovacemi, patřil k průkopníkům pohonu přední nápravy nebo samonosné karoserie. Vůz, který 5. října 1955 továrna představila na pařížském...

7. října 2025

Macinka dorazil na Hrad v náklaďáku. Americký pick-up je dlouhý téměř 6 metrů

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka přijel na Pražský hrad na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem stylově v obřím americkém pick-upu RAM 1500. Jedná se o stejné auto, ve kterém již společně s...

6. října 2025  16:06

Manifest elektromobility pro chudnoucí Evropu. Dacia Hipster je chytrý trpaslík

Francouzské koncerny Renault a Stellantis přišly začátkem letoška s myšlenkou vytvořit novou kategorii aut. Malé elektromobily s menšími požadavky na bezpečnostní výbavu, maximálkou do 110 km/h a...

6. října 2025  8:50

Zimní pneumatiky jsou povinností od listopadu. Na výjimky se ale nespoléhejte

Podzim, který začal před pár dny, s sebou přinesl citelné ochlazení. Zároveň přiblížil jednu povinnost pro řidiče – přezout na zimní pneumatiky. Od kdy platí, kdy zimáky mít nemusíte a co hrozí,...

6. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Šlechty z bazaru se nebojte. Maserati Ghibli je frajeřina, má i motor od Ferrari

Premium

Ve třídě prémiových sedanů je poměrně plno, ale pokud se chcete odlišit od zavedené německé trojice, máte pár zajímavých možností. Jednou z nich je atraktivní sedan Ghibli od Maserati. Představil se...

6. října 2025

Autozápisník: Auto věnované psovi, motorka papeži a lexus ukradený Tuskovi

Září bylo v autobranži nabité zajímavými událostmi. Milovaný pes „dostal“ elektrický rolls-royce a papež převzal obří motorku BMW, polský premiér Tusk naopak přišel o svůj lexus a příznivci...

6. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.