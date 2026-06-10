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Rok 1977 se zapsal do dějin jako čas zásadních společenských i kulturních proměn. V Československu se zrodila Charta 77, architektonickou tvář Karlových Varů navždy změnil nově dokončený brutalistní hotel Thermal, americkým prezidentem se stal Jimmy Carter a z továrny v sovětském Togliatti začal sjíždět nový model VAZ-2121 neboli Lada Niva.
Dnes se píše rok 2026 a Lada Niva (již s přídomkem Legend) se nejen stále vyrábí, ale dokonce ke svým 49. narozeninám dostala modernizaci, v jejímž rámci má přesně sto nových a šedesát vylepšených dílů. Nejnovější verze, představená na Mezinárodním ekonomickém fóru v Petrohradu, přichází s vychytávkami, které západní řidiči berou již dlouhou řadu let jako samozřejmost, ale u tohoto nezmara jsou velkou novinkou.
Pod kapotou teď bije osmiventilová osmnáctistovka z modelu Niva Travel, která autu darovala dalších čtyřiadvacet newtonmetrů. To nejlepší ale je, že plných osmdesát procent téhle síly máte na povel už od tisíce otáček. Zkrátka traktorový zátah odspodu, který v lese oceníte víc než armádu asistentů.
Inženýři se podívali na zoubek i podvozku, kde divoké vrtochy tohoto veterána krotí ventilované kotouče a má i nové uchycení rozvodovky pro snížení vibrací převodovky. Největším dárkem pro budoucí majitele je ale fakt, že střecha, kapota a zadní víko jsou konečně z oboustranně pozinkované oceli.
Velké změny na palubě
Na poli bezpečnosti nivy se konečně odehrála opravdová revoluce. Aby tento legendární off-road mohl vůbec dostat skutečný čelní airbag, museli konstruktéři upravit nosnou strukturu karoserie a půjčit si modernější volant z modelu Granta. S touto technickou revolucí se svezla i jedna historická náprava – spínací skříňka se po dlouhém půlstoletí konečně přestěhovala zleva doprava, takže praváci už nemusí startovat s rukou bizarně propletenou pod volantem.
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Pro nivu je to obří skok kupředu, zvlášť když si vzpomeneme na nedávnou historii, která byla jen pro silné nátury. V letech 2020 a 2021 totiž ruské předpisy vyžadovaly záchranný systém Era-Glonass propojený s pyrotechnikou. Rusové to tehdy vyřešili s pověstnou přímočarostí a namontovali jeden osamocený airbag do boku řidičova sedadla. Byrokracie chrochtala blahem, systém papírově fungoval, ale při čelní ráně měl šofér dál smůlu. Když pak přišly sankce a odchod západních firem, niva i o tento airbag přišla.
Uvnitř je to vůbec jedna velká ergonomická revoluce. Na svazek klíčů, kde byl jeden od dveří a druhý od zapalování, zapomeňte, teď stačí jeden jediný. Řadicí páka se posunula blíž k ruce a místo dvou samostatných pák pro redukci a uzávěrku diferenciálu má nyní Lada Niva jednu společnou. Když k tomu přihodíte středový panel s dotykovým displejem, vylepšené topení a pohledná šestnáctipalcová kola, stojí před vámi stroj, který se hrdě řítí do třetího tisíciletí, byť s padesátiletým zpožděním.
Prototyp ve stylu defenderu
Příběh jednoho z nejdéle vyráběných osobních aut na světě se začal psát v roce 1971 v ruském městě Togliatti. Konstrukční tým pod vedením Vladimira Solovjova, hlavního inženýra Petra Prusova a designéra Valerije Semuškina tehdy dostal od Rady ministrů SSSR jasné, ale nesmírně náročné zadání: stvořit automobil pro sovětský venkov, který by měl průchodnost traktoru, ale zároveň nabídl pohodlí a rychlost běžného osobního vozu.
První pojízdný prototyp s kódovým označením E2121 opustil brány továrny v dubnu 1972. Vzhledově měl k finální podobě ještě daleko, jelikož se svou plátěnou střechou a hranatými tvary podobal spíše britskému Land Roveru Defender. Inženýři se však nespokojili s klasickou koncepcí terénních vozů té doby. V roce 1973 přišli s revolučním rozhodnutím – namísto těžkého rámového podvozku vsadili na samonosnou monokokovou karoserii a nezávislé zavěšení předních kol. Tento recept dal Nivě solidní jízdní vlastnosti na silnici i v terénu a položil základy pro dnešní segment populárních SUV.
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V roce 1974 už další prototyp s označením 2E2121 nesl typické designové rysy s ikonickými blinkry umístěnými nad hlavními světlomety. Po náročných testech zkušební padesátikusové série v drsných podmínkách Sibiře i středoasijských pouští byla v listopadu 1976 oficiálně zaregistrována ochranná známka Niva.
Králem tajgy i exportním hitem
Oficiální éra odstartovala 5. dubna 1977, kdy z montážní linky sjel první sériový vůz VAZ-2121 Niva, poháněný zážehovým motorem o objemu 1,6 litru s výkonem 76 koní. Auto disponovalo stálým pohonem všech kol s uzávěrkou mezinápravového diferenciálu a redukční převodovkou. Do léta se výroba rozběhla na plné obrátky a v srpnu už továrna slavila tisící vyrobený kus. Niva se okamžitě stala obrovským exportním hitem. V západní Evropě prakticky neměla přímou konkurenci, protože nabízela pohon 4×4 za zlomek ceny západních offroadů a k tomu civilní komfort. Výroba raketově rostla a v roce 1979 již překročila hranici 50 000 vozů ročně.
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K obrovské popularitě přispěly také úspěchy v motorsportu. Mezi lety 1981 a 1983 Niva zářila na náročné Rallye Paříž-Dakar, kde v roce 1982 vybojovala celkové druhé místo. Tento triumf vyvolal takový zájem ve Velké Británii, že automobilka musela zavést do sériové výroby modifikaci s pravostranným řízením. Vedle toho vznikaly i speciální verze, jako byl přísně utajovaný armádní obojživelný projekt River z roku 1985.
Jezdila v Antarktidě i v Himálaji
Devadesátá léta prověřila mechanickou odolnost nivy v těch nejextrémnějších koutech planety. V roce 1990 byl běžný sériový vůz vyslán na sovětskou polární stanici Bellingshausen v Antarktidě. V teplotách klesajících k −54 °C zde auto spolehlivě sloužilo dlouhých 12 let bez jediného vážného mechanického selhání. V roce 1999 si pak niva připsala další geografický milník, když na tibetské náhorní plošině v Himálaji vyšplhala do rekordní výšky 5 726 metrů nad mořem.
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Mezi těmito úspěchy procházel vůz postupnou evolucí. V roce 1993 přišla první zásadní modernizace pod kódem VAZ-21213. Pod kapotu se nastěhoval silnější motor o objemu 1,7 litru, mechanici přidali pětistupňovou převodovku a designéři upravili záď vozu. Páté dveře byly protaženy až k nárazníku pro snížení nákladové hrany a původní vodorovná světla nahradily vertikální svítilny. O dva roky později, v roce 1995, inženýři prodloužili rozvor a představili praktičtější pětidveřovou variantu (VAZ-2131), která se stala oblíbenou volbou u rodin a záchranných složek.
Z Nivy se stala Lada 4x4 a Niva Legend
Na prahu nového milénia překonala Lada Niva v roce 2002 milník 1,5 milionu vyrobených kusů. V této době však musela projít administrativní změnou. V roce 2006 AvtoVAZ postoupil historické jméno „Niva“ společnému podniku s koncernem General Motors pro nový model Chevrolet Niva. Původní hranatý offroad se proto musel přejmenovat na strohé označení Lada 4x4.
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Technika uvnitř se však modernizovala dál. Kolem let 2010 a 2011 dostal motor elektronické vstřikování paliva, podvozek prošel úpravou pro zvýšení stability při vyšších rychlostech a do standardní výbavy přibyl brzdový systém ABS. V roce 2014, kdy z linky sjel dvoumiliontý exemplář, byla představena verze Urban.
Ta se pokusila přiblížit městskému publiku pomocí plastových nárazníků lakovaných v barvě karoserie, integrované klimatizace, elektrických oken a vyhřívaných sedadel. Zásadní ergonomický skok nastal v roce 2020, kdy vůz dostal zcela novou palubní desku s modernějším ovládáním topení a pohodlnější sedadla, do kterých byl kvůli legislativním požadavkům na nouzové volání poprvé integrován boční airbag. V roce 2021 partnerství s General Motors skončilo, AvtoVAZ získal ikonické jméno zpět a legenda dostala svůj definitivní název: Lada Niva Legend.
Izolace, ázerbájdžánská linka a současnost
Rok 2022 přinesl kvůli geopolitické situaci a válce na Ukrajině dramatický zvrat. Francouzský Renault opustil AvtoVAZ, což vedlo ke kolapsu dodavatelských řetězců západních komponentů. Výroba v Togliatti se na čas zcela zastavila. Automobilka situaci vyřešila tak, že v létě 2022 uvedla na trh nouzovou „anti-sankční“ verzi Classic 22.
Ta se musela obejít bez airbagu, ABS i moderních emisních systémů a byla složena výhradně z ruských a čínských komponentů. V průběhu let 2024 a 2025 se však ruským inženýrům podařilo bezpečnostní systémy od nových dodavatelů do vozu vrátit. V roce 2025 navíc nabídku obohatila verze Niva Legend Sport, která poprvé v historii dostala modernější šestnáctiventilový motor o výkonu 122 koní z osobních modelů Lada, sportovně laděný podvozek a tovární šnorchl.
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V roce 2026 oslavuje tento nezničitelný automobil neuvěřitelných 49 let nepřetržité výroby. Protože kvůli tvrdým sankcím zcela padla možnost legálního přímého exportu na tradiční evropské trhy, musel AvtoVAZ kompletně reorganizovat svou zahraniční strategii. Klíčovým pilířem pro přežití exportu se stal Ázerbájdžán.
V tamním závodě v průmyslové zóně Hadžigabul byla v rámci hlubší ekonomické spolupráce zavedena lokální montáž vozů Lada z dodávaných sad. Právě přes Ázerbájdžán a tamní distribuční kanály se Niva Legend úspěšně vyváží na trhy Blízkého východu a do dalších spřátelených asijských zemí, ale i k nám. Tímto krokem si auto z roku 1977 zajistilo pokračování své existence a dál dokazuje svou nevídanou houževnatost v moderním světě.