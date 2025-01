Sedmnáctiletí řidiči si vedou lépe než plnoletí, dohled mentora funguje

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Od ledna loňského roku se setkáváme s pojmem mentor a L17. A jeden bez druhého se neobejde. Hned v únoru bylo jasné, že je o novinku zájem, když hned začátkem měsíce resort dopravy hlásil několik set sedmnáctiletých žadatelů o řidičák. Aby každý takto mladý začínající řidič mohl legálně za volant, musí vždy u sebe mít mentora. Jde nejčastěji o rodiče, ale může to být kdokoliv s čistým bodovým kontem, dostatečnou praxí v řízení a kdo vlastní řidičský průkaz. Každý mladý řidič může mít až čtyři mentory, všichni ale musí být zaregistrování v kartě řidiče.

PŘÍMÝ PŘENOS Tisková konference o opatřeních ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v přímém přenosu na iDNES.cz od 13 hodin. Zástupci ministerstva dopravy vyhodnotí roční fungování novely silničního zákona a dalších opatření na zvýšení bezpečnosti silničního provozu. „Zhodnotíme také fungování nového systému pro mladé začínající řidiče (L17) i dalších faktorů zvyšujících bezpečí provozu na tuzemských silnicích a představíme další plány v oblasti zvyšování bezpečnosti dle strategií ministerstva dopravy a BESIP,“ uvádí mluvčí ministerstva František Jemelka.

„Uchazeči o řidičské oprávnění, kteří mají zájem o režim L17, se mohou přihlásit do autoškoly ještě před dovršením 17 let (nejdříve ale v 15,5 letech). Po absolvování plnohodnotné řidičské průpravy a dovršení 17 let mohou složit závěrečnou zkoušku, zažádat o řidičské oprávnění a pod dohledem mentora začít řídit. Jeden mentor může dohlížet na více řidičů. Mentoři musí mít řidičské oprávnění nejméně 10 let (posledních pět let nepřetržitě) a nesmí mít žádný trestný bod v bodovém hodnocení – stav svého bodového konta si mohou zdarma zkontrolovat přes Portál dopravy,“ vysvětluje ministerstvo dopravy.

Výrazně méně přestupků

Když se řekne zbrklost, přestupky a nebezpečná jízda, většině automaticky naskočí mladí řidiči. Jenomže dle Rady vlády, která po necelém roce vyhodnocovala systém L17, je realita jiná. „Sedmnáctiletí řidiči, kteří jezdí v doprovodu mentora, se dopouštějí výrazně méně přestupků než osmnáctiletí držitelé řidičského oprávnění. Novinku využívá 20 % řidičů, kteří se letos stali držiteli řidičského oprávnění,“ ohlásilo ministerstvo dopravy.

Z celkového počtu udělených řidičských oprávnění skupiny B v období od ledna do konce října, využilo 20,0 % režim L 17. V porovnání sedmnáctiletých a osmnáctiletých se jedná o 46,2 %. Od počátku roku bylo zaregistrováno 38 551 mentorů. Na jednoho řidiče L17 připadá průměrně 1,68 registrovaného mentora.

Největší podíl mentorů je ve věkové skupině 41–50 let, a to 11 916 mentorů (58,3 %). „Potvrzuje to, že mentorem, který sedmnáctileté řidiče v provozu doprovází, je většinou jeden z jejich rodičů,“ vysvětlil ministr dopravy Martin Kupka. Statistika také ukazuje, že podíl mužů a žen mezi zapsanými mentory je přibližně vyrovnaný. Podíl mužů je 51,6 %, žen je 48,4 %.

„Cílem L17 je umožnit odpovědným rodičům, aby provedli své děti prvními měsíci za volantem a pomohli jim stát se lepšími řidiči. Ukazuje se, že to v praxi má očekávaný efekt a sedmnáctiletí řidiči se svými mentory jezdí opravdu bezpečně. Dopustili se od začátku roku pouze 50 bodovaných přestupků. Řidiči starší 18 let, kteří letos získali řidičské oprávnění skupiny B, přitom od ledna zaznamenali takových přestupků už 565,“ dodal Kupka.

Mentoři by se měli vzdělávat

Každý mentor by si měl uvědomit, že už je letitým řidičem a jako takový má logicky nějaké zlozvyky. Ať už je to špatné držení volantu, nesprávné používání pedálů nebo třeba nedostatečná kontrola zpětných zrcátek. Dosaďte cokoliv, co jste za roky za volantem zvyklí dělat, ale zároveň víte, že z autoškoly by vás za to vyhodili. Má to každý, a právě proto ministerstvo dopravy pravidelně upozorňuje, že každý mentor by se měl průběžně školit a vzdělávat tak, aby tyto zlozvyky nepředal nastupující generaci řidičů.

Mentoři mají k dispozici manuál Asociace autoškol a také aplikaci L17, které využívají například jako pomocníky při vedení a rozvíjení znalostí a dovedností mladého řidiče. Na webu Besipu najdou zájemci veškeré informace o L17 a novém bodovém systému. Besip také pravidelně pořádá kurzy bezpečné jízdy pro mentory, kde mohou své zlozvyky odbourat.

Takové proběhly třeba na polygonu Vysoké Mýto, kde byl součástí kurzu také trénink rizikových situací na cvičné ploše, ale také zpětná vazba od instruktorů na reálnou jízdu řidiče a mentora v silničním provozu. „Na základě analýzy L17 v zemích, kde funguje dlouhodobě, víme, že řidiči, kteří začnou se svým rodičem, mají následně i při samostatné řidičské praxi méně nehod a méně přestupků než ti, kteří L17 nevyužijí. Důležité ovšem je, aby se mentoři na svou roli připravili, byli aktivní a dávali mladým řidičům potřebné rady,“ řekl Tomáš Neřold z Besipu.

Zkouškové období na dva roky

Každý začínající řidič, bez ohledu na jeho věk, svůj první řidičák obdrží pouze na dva roky. Jde o zkušební dobu, přesněji nástroj, jak motivovat všechny začínající řidiče v prvních dvou letech řízení k bezpečnému chování v silničním provozu, protože je za vybrané nebezpečné přestupky čeká povinnost absolvovat a uhradit si dva preventivní kurzy.

„Se začínajícím řidičem, který se závažného přestupku dopustí, budeme dále pracovat. Ve speciálním programu v autoškole a v rámci skupinového pohovoru s dopravním psychologem na něj budeme preventivně působit tak, aby si uvědomil rizika závažných porušení pravidel a předcházel krizovým situacím,“ vysvětluje Besip.

Závažná porušení pravidel jsou především trestné činy se zákazem řízení, tedy hlavně ohrožení pod vlivem návykové látky nebo těžké ublížení na zdraví. Stopka přijde i za přestupky se zákazem řízení, tedy například překročení rychlosti o 40 km/h v obci nebo odmítnutí se podrobení zkoušky na alkohol. Ale i za přestupky a trestné činy hodnocené 6 body, například nebezpečné předjíždění nebo jízda na červenou.

„Neabsolvuje-li řidič výchovně-vzdělávací proces = nemůže řídit. V zákoně je na to lhůta 3 měsíce od doby, kdy dotyčný spáchá přestupek a je vyzván příslušným úřadem, aby doložil absolvování pohovoru a školení. Pokud tak neučiní, musí odevzdat řidičský průkaz příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a již nesmí řídit,“ upozornil resort dopravy.