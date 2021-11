Cyklokvíz: Znáte pravidla jízdy na bicyklu? Test pro řidiče i kolaře

Když jedeme na kole, jsme nabroušení na řidiče. Když řídíme, občas zanadáváme na cyklisty. Máte to také tak? Do testů pro závěrečné zkoušky v autoškolách přibyly nové otázky, které mimo jiné zohledňují rozmach cyklistiky v Česku. Mnozí však pravidla neumí. Co vy? Zodpovězte správně většinu našeho kvízu a vyhrajte knihu o historii a vývoji autobusů Škoda.