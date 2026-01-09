KVÍZ: Sníh zasypal Česko. Poznáte, jaké auto je pod sněhovou peřinou?

9:17
  9:17
Zima je období, které nás motoristy dokáže potrápit, ale taky potěšit. Ti odvážnější si vyzkoušejí skluzy na sněhu (samozřejmě na dostatečně velkém a prázdném parkovišti). Ti, kdo raději zůstanou v teple u kamen, si mohou vyzkoušet své znalosti automobilových modelů a také svou představivost.

Poznáte auto pod sněhovou peřinou? | foto: Roman Švidrnoch, MF DNES

Auta pod sněhovou čepicí totiž vypadají úplně jinak, charakteristické tvary a detaily jsou dobře skryté, a to je výzva pro opravdové autofanoušky.

Vyprostit z hromady bílé nadílky auto je často sportovní výkon. Nejprv je ovšem třeba ho najít. Historek, ve kterých začal motorista ometat od sněhu na parkovišti cizí auto, koluje víc než dost. Poznáte auta pod sněhovou přikrývkou? Otestujte se v kvízu na iDNES.cz.

Autům nafoceným v nočních ulicích jsme zakryli registrační značky; vsadili bychom se, že je mnohdy nepoznají ani jejich majitelé.

Poznáte auto pod sněhovou peřinou? Otestujte se v kvízu iDNES.cz zde.

Martin Prokop bude bojovat na Dakaru s novým speciálem. Poslechněte si, jak řve

Vyšperkovaný dříč Unimog vypadá jako omyl v konfigurátoru. A šejkové zpozorněli

U příležitosti 80. výročí Unimogu Mercedes-Benz Special Trucks spojill síly se...

Někdy se i ten největší dříč v partě rozhodne, že už ho nebaví smrdět od hnoje a tahat zapadlé traktory. Mercedes-Benz Unimog, ta nezničitelná hromada železa, co obvykle sází stromy nebo odhrnuje...

S Babišovým MPV na Hradě. Hyundai Staria je krutihlav, který stále čeří vodu

Když se na Starii díváte zepředu, máte neodbytný pocit, že pod tím úzkým...

Hyundai Staria i po čtyřech letech na trhu působí dojmem, jako by přiletěli mimozemšťané. Pět a čtvrt metru dlouhé MPV s tvarem akvária loni vzbudilo na silnicích pozornost i tím, že s jeho polepenou...

Nová Mazda 6 má čínské móresy. Působivý design doprovází digitální diktatura

Mazda 6e

Někdejší reklamní slogan Mazdy 626 z 90. let „Motor, který neslyšíte“ se u její nové pokračovatelky s označením 6e konečně dočkal naplnění. Něco jako dát si k obědu suši, které kuchař polil ostrou...

Tady bude mít veteránista infarkt. Šílený umělec vytvořil jedinečné muzeum

Praktiky bude přirozeně zajímat, kde se těch vozů dobral. Protože jde často o...

Vrakoviště, skládka nebo podivná silniční nehoda, která zamrzla v čase? Co se tu asi muselo přihodit, že tu les pohlcuje karoserie veteránských vozů luxusních značek jako Jaguar, Rolls-Royce či...

Pozor při cestách do Alp. V Německu a Rakousku nesmíte sjet z dálnice jen tak

Premium
Po zavedení namátkových hraničních kontrol se na dálnici A17 u česko-německých...

Kdo vyráží na sjezdovky do Itálie nebo Rakouska, měl by si dát velký pozor třeba i na používání navigace. Němci i Rakušané totiž zakázali sjíždění z dálnic, především když si chcete ušetřit čas...

Evropa bude mít Auto roku. Zvítězí poprvé škodovka?

Výběr evropského Vozu roku (Car of the Year, COTY) začal na tradičním místě,...

Na autosalonu v Bruselu bude 9. ledna vyhlášeno ocenění pro evropské Auto roku (COTY) za rok 2026. Mezi sedmi finalisty soutěže je po čtyřech letech i Škoda, tentokrát s modelem Elroq.

Přelomový krok Číny: Povinný strop na spotřebu elektřiny u elektroaut

Součástí smrště novinek nejprodávanější čínské značky BYD, je její první čistě...

Zatímco spalovací auta se dlouhodobě potýkají s přísnými emisními limity, elektromobily dosud unikaly podobným regulacím. To se mění: Čína jako první země na světě od 1. ledna zavedla povinné limity...

9. ledna 2026

Pozor při cestách do Alp. V Německu a Rakousku nesmíte sjet z dálnice jen tak

Premium
Po zavedení namátkových hraničních kontrol se na dálnici A17 u česko-německých...

Kdo vyráží na sjezdovky do Itálie nebo Rakouska, měl by si dát velký pozor třeba i na používání navigace. Němci i Rakušané totiž zakázali sjíždění z dálnic, především když si chcete ušetřit čas...

9. ledna 2026

Na namrzlé okno karton, škrabka, chemie. Horkou vodu ne!

Rozmrazujete skla svého auta správně? Tady jsou nejlepší triky

Mrazy ztrpčují život řidičům už několik dní. Čelní sklo pokryté ledem, ruce promrzlé u škrábání a čas tlačí. Škrábání oken od námrazy patří mezi nejotravnější discipliny zimního řidiče....

8. ledna 2026  13:03

S Babišovým MPV na Hradě. Hyundai Staria je krutihlav, který stále čeří vodu

Když se na Starii díváte zepředu, máte neodbytný pocit, že pod tím úzkým...

Hyundai Staria i po čtyřech letech na trhu působí dojmem, jako by přiletěli mimozemšťané. Pět a čtvrt metru dlouhé MPV s tvarem akvária loni vzbudilo na silnicích pozornost i tím, že s jeho polepenou...

8. ledna 2026,  aktualizováno  8:47

Škoda bojuje o evropský titul. Elroq na to oblékla do závodní kombinézy

Elektrická Škoda Elroq v barvách legendárního závodního speciálu Škoda 130 RS

Škoda je po čtyřech letech opět ve finálovém klání ankety Evropské auto roku. O prestižní titul Car of the year 2026 bojuje také elektromobil z Mladé Boleslavi. Vítěze vyhlásí v pátek devátého ledna...

8. ledna 2026

Jak připravit auto na chlad a mráz: Kompletní zimní checklist pro bezpečnou jízdu

Komerční sdělení
ilustrační obrázek

Připravte svůj vůz na chlad a mráz! Pneumatiky, brzdy, kapaliny i tipy proti smyku. Praktický zimní checklist pro každého řidiče.

7. ledna 2026  12:09

Pit stop na dakarské rally. Podívejte, jak se mění kolo závodního náklaďáku

Pit-stop na dakarské rally. Podívejte, jak se mění kolo závodního náklaďáku...

Třetí etapa Dakaru 2026 na 422 kilometrech nabídla všechno od menších dun a otevřených plání až po technické horské pasáže. Posádka dvojnásobného vítěze Rallye Dakar v kategorii kamionů se musela...

7. ledna 2026

Autozápisník: Bardotová důležitá jako Renault, šrouBMW a znali jste Pana Šipku?

Tématem prosince se v autobranži staly šrouby BMW a Mercedesu, úmrtí „Pana...

Tématem prosince se v autobranži staly šrouby BMW a Mercedesu, úmrtí „Pana Šipky“, palmový test auta BYD a zakázaná reklama Toyoty. Dozvěděli jsme se, že Brigitte Bardotová dala nejen jméno jednomu...

7. ledna 2026

Přestupný rok automobilových šéfů. Měnili se jako letní gumy za zimní

Premium
Rok 2025 se do historie zapíše jako sezona velké personální obměny šéfů...

Pozice automobilového šéfa byla v loňském roce možná ještě méně bezpečným řemeslem než práce pyrotechnika. V top managementech sice panuje „náledí“ celoročně, ale uplynulá sezona již hodně...

7. ledna 2026

Vyšperkovaný dříč Unimog vypadá jako omyl v konfigurátoru. A šejkové zpozorněli

U příležitosti 80. výročí Unimogu Mercedes-Benz Special Trucks spojill síly se...

Někdy se i ten největší dříč v partě rozhodne, že už ho nebaví smrdět od hnoje a tahat zapadlé traktory. Mercedes-Benz Unimog, ta nezničitelná hromada železa, co obvykle sází stromy nebo odhrnuje...

6. ledna 2026

