Auta pod sněhovou čepicí totiž vypadají úplně jinak, charakteristické tvary a detaily jsou dobře skryté, a to je výzva pro opravdové autofanoušky.
Vyprostit z hromady bílé nadílky auto je často sportovní výkon. Nejprv je ovšem třeba ho najít. Historek, ve kterých začal motorista ometat od sněhu na parkovišti cizí auto, koluje víc než dost. Poznáte auta pod sněhovou přikrývkou? Otestujte se v kvízu na iDNES.cz.
Autům nafoceným v nočních ulicích jsme zakryli registrační značky; vsadili bychom se, že je mnohdy nepoznají ani jejich majitelé.
Poznáte auto pod sněhovou peřinou? Otestujte se v kvízu iDNES.cz zde.