Přehlašování aut má být online. SPZ si vyzvednete na poště nebo v Alzaboxu

Ministr dopravy Martin Kupka Informoval o krocích ministerstva v postupné digitalizaci služeb spojených s prodejem, převodem a vůbec obchodováním s auty.

„Namísto několika návštěv úřadů a prohledávání internetových odkazů chceme dát občanům možnost nalézt dostupné elektronické služby na jednom místě v Portálu dopravy,“ řekl ministr. Z tohoto portálu jsou už dnes dostupné služby jako kontrola tachometru, informace o vlastněném vozidle, dálniční známce, portál dále zahrnuje možnost e-podání žádostí o výměnu řidičského průkazu z důvodu krádeže, ztráty či změny osobních údajů či předvyplnění žádosti změn v registru vozidel. Nově nemusí mít řidiči v České republice u sebe řidičský ani technický průkaz.

„Nyní chceme umožnit online udělení plných mocí, díky kterému půjde mnoho úkonů řešit elektronicky. Naším cílem je, aby šlo veškerou administrativu okolo prodeje, koupě a registrace auta vyřídit plně digitálně,“ uvedl Martin Kupka.

Systém bude nejprve dostupný pro fyzické osoby, poté i pro firmy. Snížení administrativní zátěže vítají zejména autobazary a leasingové společnosti. Digitalizace má ale pokračovat dál.

Nejbližším krokem je tzv. Registr zastupování, který by měl být spuštěn v tomto roce. Ten umožní lidem a firmám jednoduše a rychle pověřovat osobu pro zastupování. Prostřednictvím Portálu občana pak bude možné ověřit, kdo koho pověřil. „Jeho hlavním přínosem bude sdílení údajů o oprávněních k zastupování při vyřizování různých agend mezi fyzickými osobami a firmami či úřady,“ doplnil na semináři vrchní ředitel sekce hospodářství z Ministerstva průmyslu a obchodu Eduard Muřický.

Stávající digitalizace tak v mnoha ohledech ušetří lidem jednu ze dvou návštěv na úřadě, když budou moct žádosti podávat elektronicky. Ambicí Martina Kupky je ale ve finále zdigitalizovat celý proces až do té míry, že by si třeba i registrační značku k vozidlu nechal člověk poslat na poštu nebo vyzvedl v Alzaboxu.

„Klíčovou změnou pro finanční instituce bylo upuštění od záměru zrušit existenci rodných čísel v dokladech totožnosti. Velkým přínosem pro řidiče pak bylo zrušení povinnosti absolvovat evidenční kontrolu na STK při přepisu vlastníka vozidla po řádném ukončení smlouvy o financování. Zrušení zbytečného úkonu odlehčilo přeplněným STK a řidičům ušetří nejen poplatky, ale i tisíce hodin času strávených na STK každý rok. Vítáme i procesy v oblasti digitalizace přístupu k údajům o vozidlech včetně zavedení jediného osvědčení o registraci vozidla či zjednodušení v agendě řidičských průkazů,“ uvedla předsedkyně představenstva České leasingové a finanční instituce (ČLFA) Jana Hanušová.

Celý proces však mohou zdržet potíže s rejstříkem motorových vozidel. Pro nově prodávaná vozidla je už zrušen papírových velký technický průkaz, ale rejstřík disponuje velkou chybovostí, kdy u aut jsou uvedené třeba i jiné typy karoserie nebo zcela chybí údaje o homologovaném rozměru pneumatik či disků.

„Digitalizace vstupuje při nákupu auta nejen do jeho hledání a výběru, ale také do prověření jeho identity a historie. Díky digitalizaci je možné získat informace z historie auta ohledně toho, zda nemá stočený tachometr, nebylo havarované či případně jak, kdy bylo skutečně vyrobeno a pro jakou zemi, zda nebylo provozováno jako taxi, není hlášené jako odcizené či zatížené financováním a řadu dalších informací, ale také si lze jednoduše zkontrolovat, jestli dané vozidlo vůbec existuje. Bez digitalizace by nebylo možné tato data vůbec poskytovat,“ říká Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia, která monitoruje trh ojetých aut.

Digitalizace převodů vozů by podle generální ředitelky Aures Holdings Karolíny Topolové ještě více přispěla k zefektivnění obchodování na sekundárním automobilovém trhu, k většímu komfortu zákazníků i k úsporám státního rozpočtu. „Náklady a pracnost převodů jsou obrovské. Ušetří se tuny papíru. Digitalizace zefektivní obchodování na sekundárním automobilovém trhu,“ dodala Topolová.

V Česku je registrovaných přes 6,5 milionu osobních aut. Z toho zhruba tři čtvrtě milionu změní každý rok majitele.