Český ministr dopravy chce revizi zákazu spalováků. Elektromobilizace drhne

EU počítá se zákazem prodeje aut se spalovacím motorem po roce 2035. V roce 2026 se má konat revize, která zhodnotí dosavadní přechod na alternativní pohony, tedy zejména elektromobilitu. Přechod k elektromobilům je však podle prodejních čísel pomalejší, než se očekávalo.

„Požadujeme, aby revize tohoto zákazu proběhla již v roce 2025, namísto původně plánovaného roku 2026. Chceme o tom jednat s novou Evropskou komisí a zároveň připravujeme poziční dokument, pro který bychom chtěli získat koalici podobně smýšlejících států, tak jak tomu bylo v případě revize normy Euro 7,“ uvedl Kupka.

Ministerstvo tak podle Kupky navazuje na své dosavadní aktivity v takzvaném ozelenění dopravy i aktuální iniciativu italské premiérky Georgie Meloniové. „Naším cílem musí být udržet konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu a zároveň zabránit tvorbě bariér, které by znemožnily nákup nových cenově dostupných automobilů. Máme ambici být lídry snah o změnu nastavení evropských plánů týkajících se spalovacích motorů,“ dodal ministr.

Kupka v tomto týdnu v Berlíně jednal s německým ministrem dopravy Volkerem Wissingem o krocích k přehodnocení limitů oxidu uhličitého (CO 2 ) u osobních vozidel, a to i v návaznosti na dopis Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA) z minulého týdne, ve kterém se zmiňuje nemožnost splnění stanovených limitů oxidu uhličitého pro rok 2025. Zároveň je ministerstvo v kontaktu se sdružením českého autoprůmyslu ohledně dalších společných kroků. „Cesta vede přes další intenzivní vyjednávání a získání dostatečně široké podpory podobně smýšlejících států,“ podotkl Kupka.

V roce 2023 byla v návaznosti na ambicióznější klimatické cíle Evropské unie přijata revize nařízení, která stanovuje výkonnostní limity CO 2 pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla, dodávky.

„Od té doby, co poptávka po elektromobilech upadla a centristické strany ztratily půdu ve volbách do Evropského parlamentu ve prospěch krajně pravicových stran nekonečně skeptičtějších vůči elektromobilům, bylo jasné, že se rýsuje boj o rok 2035. To, že to odstartovala Itálie, není žádným překvapením, protože země je domovem mnoha dodavatelů automobilek, kteří jsou stále závislí na technologii spalovacích motorů,“ komentuje Reuters.