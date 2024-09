Kupka chce do konce roku zlepšit kontroly maximální hmotnosti nákladu kamionů

„Primárním úkolem je zajistit dodržování současných limitů. Kdybychom je zpřísnili a stejně by se nedodržovaly, k ničemu to nepovede,“ prohlásil Kupka. Připomenul, že na úrovni EU se zatím o sjednocení limitů diskutuje, stejně jako o možnosti povolit prodloužení silničních nákladních souprav.

Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová či senátor Petr Fiala (oba KDU-ČSL) poukazovali na to, že Česko má v rámci EU nejvyšší povolený limit hmotnosti nákladu kamionů, který činí 48 tun. Ve většině zemí EU je tento limit o osm tun nižší, pouze pět zemí má zaveden limit 44 tun. Podle dopravců by snížení hmotnostního limitu znamenalo zvýšení počtu kamionů na českých silnicích, což by mohlo vést ke zvýšení počtu nehod. Dopravci poukazovali i na to, že náklad o maximální hmotnosti mohou vézt pouze kamiony o šesti nápravách.

Kupka souhlasil s tím, že přetížené kamiony způsobují významnější poškozování komunikací. „Do konce roku zprovozníme 13 vysokorychlostních vah na dálnicích,“ slíbil ministr.

V současnosti fungují pouze čtyři. Stejně tak policie plánuje do konce roku zvýšit počet nízkorychlostních vah, ten se má zvednout ze současných 28 na 62, uvedl náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch. Umístění vah na silnice nižších tříd omezuje podle Lercha nutnost vytipovat místa, kde by mohla být část nákladu z přetížených kamionů umístěna na jiný.

K účinnější kontrole by podle Kupky měla přispět i plánovaná přeměna Centra služeb pro silniční dopravu na Inspekci silniční dopravy, která bude moci podle plánů ministerstva od poloviny příštího roku bez asistence policie či celní správy dohlížet na technickou způsobilost nákladních vozidel i autobusů, emise nebo hmotnost. Příslušný zákon Kupka představil už v květnu, chce ho prosadit v Parlamentu ještě letos.

Za prioritní označil Kupka také dostavbu dálniční sítě, konkrétně jmenoval D35 z Hradce Králové do Mohelnice nebo dálniční tahy k hranicím či rozšíření D1 u Brna. Mezi úkoly jmenoval také vybudování překladišť pro železniční nákladní dopravu. Ta předloni přepravila podle Kupky pouze 22 procent celkového nákladu v Česku. Za „chiméru“ však ministr označil plány zvýšit podíl železniční nákladní dopravy na 30 procent.