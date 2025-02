Nový kruháč v Ústí je nepřehledný. Policie to hází na řidiče, nedávají pozor

Stalo se zde již 16 dopravních nehod. Eviduje se jedno těžké a sedm lehkých zranění. Škody zaznamenané pojišťovnami stoupají k sedmi milionům korun. Dopravní expert doporučuje zvýšenou pozornost.

„Kruhový objezd je považován za jednu z nejefektivnějších metod, jak snížit počet nehod na křižovatkách, a to díky jejich přirozené schopnosti zpomalit provoz,“ uvádí Portál nehod. „ Karamboly na všech typech křižovatek představují 18,9 % všech nehod na českých silnicích. „Kruháče“ se však na všech nehodách na křižovatkách podílí jen 5,9 %,“ vyplývá z analýzy statistik za roky 2010 až 2023. „Dopady nehod na kruhových objezdech v porovnání s ostatními křižovatkami mají méně závažné následky. „Pokud by se na českých silnicích nestavěly kruhové objezdy, neubylo by těžkých zranění, ke kterým dochází na klasických křižovatkách. Potvrzuje se, že kruhové objezdy mohou výrazně zlepšit bezpečnost na silnicích a snižují riziko závažných následků nehod,“ komentuje Petr Jedlička z České kanceláře pojistitelů (ČKP), která se na provozu Portálu nehod podílí.

Ústecký kruháč ovšem kvůli své nepřehlednosti k vylepšení statistik nehodovosti nepřispívá.

„Řidiči jsou zvyklí jezdit samozřejmě po paměti, takže jim dělá problémy se orientovat vlastně v několika slepých ramenech, a pak správně na ten kruhový objezd najet a potom vyjet z něj bezpečně ven,“ Jan Pechout, specialista na dopravu, spolupracovník Ústeckého kraje.

Dopravní značky jsou zde dostatečné. Problém nastává, pokud řidič nějakou z nich přehlédne.

„Kdo tam jede poprvé těžko se orientuje, protože tam se z jedné strany dá v podstatě bypassem vyjet. Ale pokud jedete z Ústí na Teplice nebo na D8, tak věřím, že to dělá, těm, kdo tam jednou poprvé problémy.“

Také policie na místě eviduje dopravní nehody. „V úseku silnice I/30 u Ústí nad Labem jsme v tomto roce evidovali tři dopravní nehody. Z toho jedna byla s lehkým zraněním. Nejčastější příčinou těchto dopravních nehod bylo to, že se řidiči plně nevěnovali řízení vozidla,“ říká Veronika Hyšplerová, tisková mluvčí krajského ředitelství policie Ústeckého kraje.