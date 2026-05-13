Ta videa získávají na sociálních sítích na popularitě. Řidič najede na kruhový objezd, namísto normálního průjezdu ovšem zrychlí a přejede ho středem. „Podobných záběrů je na sítích stále víc. Někteří řidiči si z nebezpečné jízdy dělají zábavu, jiní způsob, jak získat pozornost na internetu,“ komentuje CNN Prima News.
Podle oslovených dopravních expertů řidiči porušují několik pravidel silničního provozu. Ohrožují okolí i sebe. „Tohle lze kvalifikovat jako nelegální závod, protože dotyční se u toho natáčí, v uvozovkách soutěží, kdo to udělá rychleji, bezohledněji a tak podobně. V Německu za to hrozí zabavení vozidla, u nás za to bude pártisícová pokuta,“ okomentoval Igor Sirota. Motorista takto může také poškodit kruhový objezd a poničit si auto.
„Řidič by se měl chovat ohleduplně, ukázněně a svým jednáním neohrožovat život ani zdraví jiných osob ani majetek, řídit se pravidly provozu, dopravními značkami, světelnými signály a pokyny policistů či jiných oprávněných osob. Za takové jednání hrozí řidiči v příkazním řízení pokuta až do výše 1 500 korun,“ uvedl pro CNN Prima NEWS policejní mluvčí Martin Stránský. Ve správnímu řízení hrozí pokuta až pět tisíc korun.