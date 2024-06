Aby z vás při poruše auta na dovolené nestáhli z kůže, nezapomeňte pojistku

Pokud si budete chtít havarijně pojistit třeba 20 nebo 25 let staré auto, se kterým každý den jezdíte a dobře vám slouží, můžete u některých pojišťoven narazit. Důvod je prostý, takto stará ojetina nemusí mít už žádnou velkou hodnotu a pro pojišťovnu, ale nakonec i pro vás, nedává smysl mít takové auto havarijně pojištěné. Jsou ovšem 20 let stará auta, která mají vysokou hodnotu a u těch už je havarijní pojistka na místě. V těchto případech doporučujeme kontaktovat pojišťovny s poptávkou, většina zvládne produkt ušít i na míru.

Dnes se ovšem budeme věnovat havarijní pojistce na starší a levnější auta, a to především před cestou na dovolenou. To je totiž chvíle, kdy dobrou pojistku za zády oceníte nejvíce. Jen si představte situaci, kdy jedete s naloženým autem a celou rodinou do Chorvatska a uprostřed volného týdne vám cestou z pláže vaše octavia vypoví službu.

Přesně pro tyto situace je dobré být pojištěn. Vyhnete se tak stresu navíc a garantujeme, že i domácí nepohodě. V prvé řadě je potřeba se obrátit ideálně na pojišťovnu, kde máte třeba sjednáno povinné ručení. Využít ovšem můžete i srovnávače. Důležité je vědět, že hledáte buď krátkodobé havarijní pojištění nebo některé ze speciálních připojištění k povinnému ručení nebo cestovnímu pojištění. Pár jsme jich zmapovali.

Pro všechny a jen na chvíli

Přesně takové připojištění nabízí třeba pojišťovna Kooperativa, přičemž v jejím podání jde o asistenční službu Holiday, která v případě nehody nebo poruchy v zahraničí zajistí potřebnou pomoc, tedy opravu, odtah nebo zapůjčení náhradního vozidla. Dokonce je možné si v tomto případě pojistit i služby náhradního řidiče pro cestu zpět do ČR, pokud by se řidič posádky zranil a nemohl pokračovat v jízdě.

„Toto pojištění zajistí také odtah vozidla do místa bydliště klienta v ČR nebo do autoservisu v místě jeho bydliště (nepodaří-li se vozidlo opravit do 48 hod) a zapůjčení náhradního vozidla na 5 dní zdarma. Jedná se o krátkodobou asistenci, po dobu dovolené, do délky 10 dní je cena 450 Kč, do 30 dní 700 korun,“ vysvětlil nám tiskový mluvčí pojišťovny Milan Káňa.

Obdobnou pojistku, kterou je možné sjednat k cestovnímu pojištění nabízí i Generali Česká pojišťovna, a to na dobu jednoho měsíce. Jde o pojištění a asistenční službu AutoCare určenou pouze pro osobní auta, které zahrnuje pomoc při nehodě, poruše či nedostatku paliva, telefonickou konzultaci, odtah a úschovu vozidla, náhradní ubytování či dopravu, repatriaci vozidla, vyzvednutí opraveného vozu ze zahraničí a finanční hotovost v případě nouze.

A krátkodobé pojištění si můžete sjednat k cestovnímu pojištění třeba i u pojišťovny Allianz. „Pro klienty, kteří řeší asistenci pouze na dobu dovolené, máme také nabídku, kdy si k cestovnímu pojištění klient může dokoupit asistenci k vozidlu do 3,5 tuny (motocykl, osobní automobil, obytný vůz) na dobu až 31 dnů. V rámci asistence má klient mimo jiné nárok na odtah do servisu pro odstranění poruchy či poškození. V případě, kdy není možné vozidlo zprovoznit do 3 dnů, má klient nárok na odtah vozidla do ČR (bez limitu),“ popsala tisková mluvčí pojišťovny Kateřina Novotná.

Ceny těchto pojistek se zpravidla mohou lišit v závislosti na obsahu pojistné smlouvy, respektive na tom, jak vysoké krytí si sjednáte. Stejně, jako u jiných pojistek, i tady platí, že srovnávat se vyplatí! Každý pojišťovna má ceny jiné, ale krytí může být hodně podobné. Není tedy důvod zbytečně utrácet. Je to ale právě rozsah krytí, tedy to, co vše máte pojištěné, co by v případě rozhodování mělo hrát klíčovou roli.