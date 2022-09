Poslední cesta náruživé motoristky. Alžběta si pohřební jaguar sama navrhla

Ačkoliv byla Alžběta II. horlivou řidičkou, nikdy neměla řidičský průkaz, protože byla jediným člověkem ve Spojeném království, která jej nepotřebuje. Ostatně stejně jako k cestování nepotřebovala pas. Britské pasy i řidičské průkazy se totiž vydávají na jméno královny, takže vydávat si je v podstatě sama sobě by bylo zbytečné.

Britská panovnice byla vyučená automechanička, která získala výuční list během druhé světové války. Na rozdíl od jiných žen z královské rodiny se tehdejší princezna Alžběta nevyhýbala vojenské službě. Jako osmnáctiletá se v březnu 1945 dobrovolně přihlásila do ženské divize britské armády, aby řídila a opravovala sanitky, dodávky a nákladní auta. Britský tisk ji tehdy nazval „princeznou automechaničkou“.

Dlouholetá panovnice Spojeného království ráda řídila své vozy. Prakticky vždy tak činila na soukromém pozemku některého ze svých venkovských sídel. Čas od času byla spatřena, jak v šátku a slunečních brýlích projíždí v některém ze svých vozů. V průběhu let ji bylo možné vidět za volantem celé řady modelů, v Daimleru Majestic, Vauxhallu Cresta, Roveru P5 B v poslední době zejména Jaguaru X-Type. Jejími skutečnými favority však byly Land Rovery, a z nich především Defender. V oblibě ovšem měla i modely Discovery a Range Rover.

Rychlá jízda s princem Abdullahem

K pikantní situaci došlo v roce 1998, když ji na hradě Balmoral navštívil saúdskoarabský korunní princ Abdullah. Když královna svému hostu nabídla prohlídku panství, byl poněkud překvapen, když nasedla na sedadlo řidiče a společně vyrazili na exkurzi. Abdullah nebyl zvyklý, že mu řídí žena, natož královna. Ženy v té době v Saúdské Arábii ještě nesměly řídit. „Jeho nervozita vzrostla, když královna, s Land Roverem zrychlovala po úzké silnici a neustále mluvila. Korunní princ prostřednictvím svého tlumočníka žádal královnu, aby zpomalila a soustředila se na cestu,“ napsal tehdejší britský velvyslanec v Saúdské Arábii Sir Sherard Cowper-Coles ve svých pamětech.

Za volantem byla Alžběta II. viděna ještě loni na podzim, tedy ve svých 95 letech. Do pozdního věku řídil i její manžel princ Philip, který měl ve svých 97 letech dokonce nehodu. Poté, co se ještě po několika dnech pokusil znovu řídit, se následně již řízení vzdal. Jeho incident rozpoutal ve Velké Británii debatu o možném věkovém limitu pro řidiče.

Jinak se britská panovnice samozřejmě nechala vozit limuzínami z autoparku Buckinghamského paláce. V posledních letech především speciální státní limuzínou od Bentley, kterou královna Alžběta II. dostala v roce 2002 ve dvou exemplářích od firmy z Crewe darem ke svému zlatému jubileu.

Státní limuzína byla navržena a postavena divizí Mulliner automobilky Bentley na technickém základě modelu Arnage. Ikonické „létající B“ na přídi přitom muselo ustoupit maskotovi britských panovníků, který zobrazuje svatého Jiří zabíjejícího draka. Také tento vůz dostal vysoko položenou střechu, aby královna mohla zůstat při nastupování a vystupování vzpřímena. Jeho zajímavostí je alternativní pohon na LPG.

Pozdvižení s mercedesem

Protože britská královna zemřela ve svém skotském sídle na zámku Balmoral, Jaguar nebyl prvním vozidlem, které vezlo královninu rakev. Jako první pro převoz jejích ostatků do Edinburghu v rámci pečlivě nacvičené operace s kódovým označením Unicorn posloužil pohřební speciál, který poskytla místní pohřební kancelář William Purves. Překvapivě se jednalo o speciál na základě Mercedesu třídy E od německé firmy Binz. Vyvolalo to velké pozdvižení, stejně jako nápadná reklama pohřebního ústavu na bočním okně. Během šestihodinové cesty do Edinburghu nápis zmizel.

Po přepravě rakve letadlem RAF z Edinburghu na vojenské letiště Northolt v severozápadním Londýně ale již byl připraven do té doby tajný pohřební vůz, postavený speciálně pro tuto příležitost. Byl součástí operace, které pro změnu dostala označení Operace London Bridge. Královský pohřební vůz vznikl na základě požadavků Buckinghamského paláce, přesněji The Royal Household, společnosti, která se stará o domácnosti členů královské rodiny a vše co s nimi souvisí.

Podobně jako její manžel, princ Phillip, i královna spolupracovala na návrhu auta pro svou poslední cestu. Zatímco loni zesnulý Vévoda z Edinburghu si zvolil speciální úpravu svého oblíbeného Land Roveru Defender, v případě Alžběty II. byla zvolena noblesnější varianta uzavřeného zakázkového pohřebního speciálu na základě Jaguaru XJ. Prestižní pohřební vozy Jaguar a Daimler byly používány královskými rodinami po generace. Speciály od firmy Wilcox Limousines z města Wigan byly použity pro pohřby královny matky, princezny Diany i princezny Margaret.

Jedná se o tradiční karosárnu založenou v roce 1948, kterou dnes vede již třetí generace rodiny Wilcoxových. Patří k lídrům této oblasti trhu a pohřební vozy staví nejen na základech vozů značky Jaguar. Pro své přestavby používá i modely Bentley Flying Spur, Mercedes-Benz třídy E, ale i zástupce značek Vauxhall, Volvo a Ford. Její nejnovější specialitou je ekologický pohřební speciál na základě elektrického Nissanu Leaf.

Známé auto v nové podobě

Pohřební speciál na základě Jaguaru XJ od firmy Wilcox Limousines není na britských ostrovech ojedinělý. V mírně odlišné podobě ho provozuje celá řada tamních pohřebních služeb. Královnin se liší v detailech provedení. Vůz objednaný Buckinghamským palácem má obzvlášť vysokou střechu, trochu odlišně provedenou zadní část s tenčími zadními sloupky, a také bohatší chromování. Kapotu samozřejmě zdobí soška svatého Jiří zabíjejícího draka. Pohřební speciál je v typické kaštanové barvě zvané také „královská bordó“, ve které jsou lakovány všechny oficiální královské a státní vozy používané členy královské rodiny při úředních povinnostech. Na cestě z letiště do Buckinghamského paláce měla veřejnost dobrý výhled na nasvícenou rakev královny, zahalenou královskou vlajkou a věncem z květů z panství Balmoral.

Královský pohřební vůz je součástí i oficiálního státního pohřbu Alžběty II., 19. září dostal za úkol převézt rakev s královnou z Londýna na hrad Windsor k poslednímu uložení do pamětní kaple krále Jiřího VI. po boku jejího zesnulého manžela prince Philipa.

V rámci několikadenního rozloučení s britskou panovnicí byly k vidění i další zajímavé vozy královské rodiny, které používá k oficiálním povinnostem. Podle tradice tyto služební vozy panovnice či panovník dostává darem.

Mimo jiné se jedná o dvě limuzíny Rolls-Royce Phantom VI se zvýšenou střechou z let 1978 a 1986. Součástí vozového parku Buckinghamského paláce je kromě tří limuzín Daimler DS420 z roku 1992 a Jaguaru XJ ze stejného roku rovněž vzácný Rolls-Royce Phantom IV z roku 1950 s karoserií od karosárny Mulliner.

Zajímavé je, že novější modely od Rolls-Royce královská rodina nevyužívá. Přičítá se to faktu, že po roce 2001 značka přešla pod BMW, která přenesla velkou část vývoje a část výroby do Německa. Panovnice tak již Rolls-Royce patrně nepovažovala za dostatečně britskou automobilku, a to ačkoli také Bentley patří Němcům (koncernu VW) a mnohé komponenty se rovněž vyrábějí v zahraničí.