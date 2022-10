O měření rychlosti v Královci se hlásí Pardubice, rubly za pokuty nebere

„Kde dnes měříme rychlost? Ulice Bragrationova, Suvorovova a Talmanská. Řidičům připomínáme, že v Brandenburské bráně je čtyřicítka a platba v rublech není možná. CZK nebo eura,“ píše na svém oficiálním twitterovém i facebookovém účtu městská policie Pardubice.

Městská policie Pardubice @MpPardubice Kde dnes měříme rychlost?

@KralovecCzechia : ulice Bragrationova, Suvorovova a Talmanská.

Řidičům připomínáme, že v Brandenburské bráně je 40ka a platba v Rublech není možná. CZK nebo Eura.



V #Pardubice - ul. gen. Svobody, úsekové měření.

Místa měření

https://t.co/mmzWmdmnM5 https://t.co/twApiTpv9q oblíbit odpovědět

A přidala snímek z Kaliningradu, do kterého zamontovala obrázek svého služebního vozu. Rozvíjí tak twitterovou kampaň, ke které se přidali mimo jiné politici, jež v žertu prosazuje anexi ruské exklávy Českem. Ta má být reakcí na ruskou okupaci Ukrajiny.

Pardubická policie zveřejňuje místa, kde ve svém rajonu měří rychlost, pod příspěvek o Královci tedy ještě přidává odkaz na jejich přehled.

Příspěvek má velký pozitivní ohlas, jeden ze sledujících se ovšem ptá, zda by měření rychlosti v Královci nemělo být spíše záležitostí královéhradecké městské policie. Naráží tak na řevnivost obou sousedních krajských měst.

„Městská policie Pardubice pravidelně zveřejňuje na svých webových stránkách místa, kde ve městě měří rychlost. Stejně tomu bylo i dnes. Bylo by nefér o tuto službu ochudit i řidiče v nově připojeném Královci, kde třeba ještě nejsou na tento servis zvyklí. Proto jsme informaci vydali i na našich sociálních sítích,“ cituje Jiřího Sejkoru z pardubické městské policie CNN Prima News.

„Celá ta legrace kolem připojení Kaliningradu k ČR je samozřejmě trolling, ale protože vedeme na našich sítích komunikaci ve vážném i odlehčeném duchu, tak tuhle příležitost prostě nešlo minout a samozřejmě nám to marketingově pomáhá propagovat to, co potřebujeme,“ dodal Sejkora.

Konečně k vlastnímu moři

„Fakt se těším, až si tam v létě zajedu k moři a na pláži hned vedle třídy Járy Cimrmana si tam dám pořádnou vychlazenou Plzeň,“ píše jeden ze čtenářů na facebooku pod příspěvkem designéra Tomáše Břínka (TMBK), který tradičně promptně ironicky reaguje na aktuální dění.

Vše odstartoval před několika dny tweet jednoho polského uživatele Twitteru. „Je čas rozdělit Kaliningrad, aby naši čeští bratři měli konečně přístup k moři,“ stojí v něm. Doplňuje ho mapa, která znázorňuje rozdělení oblasti na dvě poloviny. Jedna by podle vtipu připadla Polsku, druhá Česku.

Příspěvek sdílel europoslanec Tomáš Zdechovský. „A pak nemilujte Poláky,“ komentoval. Ruský web vzal však jeho vtip vážně a informoval o tom, že český politik navrhuje rozdělit Kaliningradskou oblast mezi Česko a Polsko. Od té doby se vtipy nezadržitelně šíří internetem.