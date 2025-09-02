Podle statistik Policie ČR bylo od ledna do července 2025 odcizeno 1025 dvoustopých a 282 jednostopých motorových vozidel. Vloupání do vozidel a krádeže věcí z nich dosáhly 4165 případů a krádeže součástek 747 případů. Dlouhodobý trend ukazuje pokles – zatímco v roce 2008 bylo v ČR ukradeno přes 18 tisíc aut, v roce 2024 jen 1818.
Jak vyplývá z údajů, které na základě dat Policie ČR a České asociace pojišťoven sestavili experti z Louda Auto a bezpečnostní agentury Securitas ČR, jedním z mála segmentů, kde počet krádeží roste, jsou elektromotorky a malé motocykly – jejich počet vzrostl v roce 2024 meziročně o více než 50 %. Souvisí to logicky s rostoucí popularitou těchto strojů a jejich výskytem na silnicích.
„Z ekonomického hlediska krádeže stále znamenají stovky milionů korun škod ročně. U dvoustopých vozidel je průměrná škoda přes 112 tisíc Kč, u věcí z automobilů přes 35 tisíc Kč,“ říká Petr Jedlička, hlavní analytik ČAP a ČKP.
Pachatelé se čím dál více specializují. Mezinárodní organizované skupiny se zaměřují na vozy značek BMW, Mercedes, Toyota a Lexus, často vyvážené přes Polsko a Pobaltí na východ. Větší riziko těchto krádeží je ve velkých městech a v koridorech směr Polsko. Pachatelé používají moderní technické metody jako prodloužení signálu keyless klíčů, napadení řídicích jednotek či replikaci signálů.
Časté jsou krádeže katalyzátorů, filtrů pevných částic, airbagů, navigačních systémů a světlometů. Roste i počet leasingových podvodů, kdy pachatelé auto zpočátku legálně užívají a teprve následně zmizí. V Západní Evropě navíc začíná růst počet krádeží elektromobilů a baterií z hybridů, policejní experti očekávají, že se to může v budoucnu projevit i u nás. Relativní novinkou jsou také případy, kdy motorová vozidla slouží jako prostředek k páchání další kriminality (převoz nelegálních migrantů, drog, zbraní, falešných dokladů) či k útokům na bankomaty.
Jak ochránit svůj vůz
„U vykrádání aut jde nejčastěji o pohonné hmoty nebo o vnitřní výbavu, případně věcí zanechaných ve vozidlech. Pohonné hmoty se kradou spíše ze stavebních a zemědělských strojů. Tuto trestnou činnost mají na svědomí většinou lokální pachatelé a není zásadní v porovnání s další statistikou,“ komentuje Jakub Vinčálek, vrchní komisař Policie ČR.
Za celkovým snížením počtu krádeží stojí nové technologie i obtížnost zpeněžení. Moderní městské i soukromé kamerové systémy kombinují videoanalýzu, rozpoznání SPZ a pohybovou detekci v reálném čase. GPS lokalizace vozů a identifikátory náhradních dílů zase brání snadnému zpeněžení.
„Současné zabezpečovací prvky ve vozech jsou dnes na velmi vysoké úrovni a pro většinu řidičů poskytují dostatečnou ochranu,“ říká Michal Hart, ředitel prodeje ojetých vozů a finančních služeb Auto Louda. „Pro skutečný klid ale doporučujeme kombinaci havarijního pojištění s připojištěním GAP (Guaranteed Asset Protection). To kryje rozdíl mezi pořizovací cenou vozu a jeho aktuální tržní hodnotou, takže pokud dojde ke krádeži nebo totální škodě, získáte plnou náhradu původní investice. Podíl našich zákazníků, kteří tuto variantu volí, každoročně roste.“
Daniel Turnovský, technický ředitel Securitas ČR, k tomu dodává: „Pokud chcete předejít krádežím, parkujte na monitorovaných nebo alespoň dobře osvětlených místech, ať už se jedná o stání u bytových komplexů či o firemní či městská parkoviště. Naše operační centrum vzdáleně hlídá parkovací plochy na desítkách různých míst v celé České republice s pomocí téměř 600 kamer s umělou inteligencí, která v reálném čase vyhodnocuje podezřelé chování a okamžitě spouští zásah. Operátoři při dohledu těchto ploch během uplynulých měsíců roku 2025 v průměru řešili 575 reálných poplachových situací měsíčně – ale dokonané krádeže na parkovištích pod kamerami v podstatě nebyly žádné.“
