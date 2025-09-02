Trendy v krádežích aut: mizejí motorky, baterie z hybridů, auta zloděje nelákají

Martin Šidlák
Jedna pozitivní zpráva na začátek. Počet krádeží aut v Česku dlouhodobě klesá, od roku 2008 je jich desetkrát méně. Už se tolik nekradou třeba luxusní vozy, ale zloději se stále častěji zaměřují na součástky, motorky a leasingové podvody.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Securitas ČR

Podle statistik Policie ČR bylo od ledna do července 2025 odcizeno 1025 dvoustopých a 282 jednostopých motorových vozidel. Vloupání do vozidel a krádeže věcí z nich dosáhly 4165 případů a krádeže součástek 747 případů. Dlouhodobý trend ukazuje pokles – zatímco v roce 2008 bylo v ČR ukradeno přes 18 tisíc aut, v roce 2024 jen 1818.

Německá policie na baterky. Strážci zákona nyní úřadují při dobíjení

Jak vyplývá z údajů, které na základě dat Policie ČR a České asociace pojišťoven sestavili experti z Louda Auto a bezpečnostní agentury Securitas ČR, jedním z mála segmentů, kde počet krádeží roste, jsou elektromotorky a malé motocykly – jejich počet vzrostl v roce 2024 meziročně o více než 50 %. Souvisí to logicky s rostoucí popularitou těchto strojů a jejich výskytem na silnicích.

„Z ekonomického hlediska krádeže stále znamenají stovky milionů korun škod ročně. U dvoustopých vozidel je průměrná škoda přes 112 tisíc Kč, u věcí z automobilů přes 35 tisíc Kč,“ říká Petr Jedlička, hlavní analytik ČAP a ČKP.

K otevření a nastartování kie stačilo hackerům půl minuty a espézetka

Pachatelé se čím dál více specializují. Mezinárodní organizované skupiny se zaměřují na vozy značek BMW, Mercedes, Toyota a Lexus, často vyvážené přes Polsko a Pobaltí na východ. Větší riziko těchto krádeží je ve velkých městech a v koridorech směr Polsko. Pachatelé používají moderní technické metody jako prodloužení signálu keyless klíčů, napadení řídicích jednotek či replikaci signálů.

Časté jsou krádeže katalyzátorů, filtrů pevných částic, airbagů, navigačních systémů a světlometů. Roste i počet leasingových podvodů, kdy pachatelé auto zpočátku legálně užívají a teprve následně zmizí. V Západní Evropě navíc začíná růst počet krádeží elektromobilů a baterií z hybridů, policejní experti očekávají, že se to může v budoucnu projevit i u nás. Relativní novinkou jsou také případy, kdy motorová vozidla slouží jako prostředek k páchání další kriminality (převoz nelegálních migrantů, drog, zbraní, falešných dokladů) či k útokům na bankomaty.

Jak ochránit svůj vůz

  • Parkujte na osvětlených a monitorovaných místech.
  • Nezanechávejte ve vozidle cennosti ani na okamžik.
  • Používejte kombinaci mechanického, elektronického zabezpečení a GPS.
  • U vozů s keyless systémem blokujte signál klíče speciálním pouzdrem.
  • Volte kombinaci havarijního pojištění s připojištěním GAP.
  • Využívejte autorizované servisy, které při opravách garantují správnou funkci bezpečnostních prvků.
  • U rezidenčních i podnikových parkovišť investujte do AI kamer a vzdáleného dohledu.

„U vykrádání aut jde nejčastěji o pohonné hmoty nebo o vnitřní výbavu, případně věcí zanechaných ve vozidlech. Pohonné hmoty se kradou spíše ze stavebních a zemědělských strojů. Tuto trestnou činnost mají na svědomí většinou lokální pachatelé a není zásadní v porovnání s další statistikou,“ komentuje Jakub Vinčálek, vrchní komisař Policie ČR.

Za celkovým snížením počtu krádeží stojí nové technologie i obtížnost zpeněžení. Moderní městské i soukromé kamerové systémy kombinují videoanalýzu, rozpoznání SPZ a pohybovou detekci v reálném čase. GPS lokalizace vozů a identifikátory náhradních dílů zase brání snadnému zpeněžení.

„Současné zabezpečovací prvky ve vozech jsou dnes na velmi vysoké úrovni a pro většinu řidičů poskytují dostatečnou ochranu,“ říká Michal Hart, ředitel prodeje ojetých vozů a finančních služeb Auto Louda. „Pro skutečný klid ale doporučujeme kombinaci havarijního pojištění s připojištěním GAP (Guaranteed Asset Protection). To kryje rozdíl mezi pořizovací cenou vozu a jeho aktuální tržní hodnotou, takže pokud dojde ke krádeži nebo totální škodě, získáte plnou náhradu původní investice. Podíl našich zákazníků, kteří tuto variantu volí, každoročně roste.“

Ostrovní bandita. Superrychlou omegu milovali lupiči, politici ji chtěli zakázat

Daniel Turnovský, technický ředitel Securitas ČR, k tomu dodává: „Pokud chcete předejít krádežím, parkujte na monitorovaných nebo alespoň dobře osvětlených místech, ať už se jedná o stání u bytových komplexů či o firemní či městská parkoviště. Naše operační centrum vzdáleně hlídá parkovací plochy na desítkách různých míst v celé České republice s pomocí téměř 600 kamer s umělou inteligencí, která v reálném čase vyhodnocuje podezřelé chování a okamžitě spouští zásah. Operátoři při dohledu těchto ploch během uplynulých měsíců roku 2025 v průměru řešili 575 reálných poplachových situací měsíčně – ale dokonané krádeže na parkovištích pod kamerami v podstatě nebyly žádné.“

Kvůli automobilkám platí hackery a kupují i zlodějské nádobíčko z internetu
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zámek v Blatné láká na unikátní podívanou. Dorazí i fantom českých dálnic?

Poslední prázdninový víkend láká na nespočet akcí prosycených vůní benzínu. Na své si přijdou jak příznivci veteránů a youngtimerů, tak fanoušci sportovních a luxusních vozů, tuningu či jedné stopy....

KVÍZ: Pokuta 2 000 Kč za chůzi na červenou. Znáte jako chodci pravidla silničního provozu?

Pravidla silničního provozu neplatí jen pro řidiče. Některá by měli znát všichni, týkají se totiž chodců. Znáte všechny záludnosti „chodeckých“ pravidel, nebo si koledujete o pokutu? A pozor, v této...

Utajená česká superstar autodesignu navrhuje raketovou rychlostí auta v Číně

Exkluzivně

Objevili jsme pravděpodobně největší českou hvězdu automobilového designu. O které ovšem nikdo neví. Vojtěch Stránský je devět let schovaný v Číně. Teď je na několik měsíců v Česku, aby nabral síly,...

Nejúžasnější i nejdivnější motorky na světě slaví sto let. Čechie jedou Českem

Letos je tomu sto let, co rumburský rodák Albin Hugo Liebisch postavil funkční prototyp cestovního modelu svého motocyklu, který krátce nato pojmenoval jako Böhmerland, pro české zákazníky označovaný...

Elektromobil ve službách hasičů? Jde to! Poslouží jako super powerbanka

Jedno z oblíbených tvrzení odpůrců elektromobility je, že o reálné použitelnosti a konkurenceschopnosti spalovacím motorům se (mimo jiné) můžeme začít bavit, až začnou bateriové elektromobily...

Nachytali jsme maskované elektrické Porsche Cayenne, bude mít tisíc koní

Exkluzivně

Nové plně elektrické Porsche Cayenne by se mělo na trh dostat příští rok. Maskovaný prototyp jsme načapali při testech v Alpách. Vývoj čistě elektrického Cayennu je pro značku velmi delikátní...

2. září 2025

Trendy v krádežích aut: mizejí motorky, baterie z hybridů, auta zloděje nelákají

Jedna pozitivní zpráva na začátek. Počet krádeží aut v Česku dlouhodobě klesá, od roku 2008 je jich desetkrát méně. Už se tolik nekradou třeba luxusní vozy, ale zloději se stále častěji zaměřují na...

2. září 2025

Veteráni na střeše. Na sraz klasiků dorazily hranaté ameriky i rudé žigulíky

Classic Drive na střeše pražského obchodního centra Šestka se konal už po desáté. Na střešní parkoviště s výhledem na Ruzyni dorazily stovky automobilových veteránů a každý byl něčím výjimečný....

2. září 2025

Do hor i do města. Kapesní Suzuki Ignis je nesmrtelný všeuměl z bazaru

Premium

Po úspěšných dvou generacích kompaktního vozu Ignis přišla v roce 2016 generace třetí. Koncepcí je Ignis malé auto, velikostí (na délku měří jen 3 700 mm) odpovídá třeba Škodě Citigo či Fiatu 500....

1. září 2025

Utajená česká superstar autodesignu navrhuje raketovou rychlostí auta v Číně

Exkluzivně

Objevili jsme pravděpodobně největší českou hvězdu automobilového designu. O které ovšem nikdo neví. Vojtěch Stránský je devět let schovaný v Číně. Teď je na několik měsíců v Česku, aby nabral síly,...

1. září 2025

Soumrak miniaut? Končí nejlevnější vůz na trhu, nahradí ho elektro

Dlouho šlo o nejlevnější auto v Česku. Hyundai i10 stál v roce 2010 jen 139 900 Kč, v 2022 259 000 korun. Teď ho koupíte za stále velmi zajímavou cenu 309 900 Kč, ale zbývá už jen pár desítek...

1. září 2025

Elektromobil ve službách hasičů? Jde to! Poslouží jako super powerbanka

Jedno z oblíbených tvrzení odpůrců elektromobility je, že o reálné použitelnosti a konkurenceschopnosti spalovacím motorům se (mimo jiné) můžeme začít bavit, až začnou bateriové elektromobily...

31. srpna 2025

Dřevěná konstrukce a postranní kolečka. Jak se zrodil motocykl pana Daimlera

Premium

Jeho stroj nebyl jediný, který se hlásil k prvenství, ale Gottlieb Daimler na motorku získal patent. Stalo se před 140 lety, 29. srpna 1885, píše magazín Víkend DNES.

30. srpna 2025

Nejúžasnější i nejdivnější motorky na světě slaví sto let. Čechie jedou Českem

Letos je tomu sto let, co rumburský rodák Albin Hugo Liebisch postavil funkční prototyp cestovního modelu svého motocyklu, který krátce nato pojmenoval jako Böhmerland, pro české zákazníky označovaný...

30. srpna 2025

Závodní trucky a američtí hromotluci proburáceli rozmáčeným Mostem

Autodrom Most tradičně hostí poslední srpnový víkend mistrovství Evropy okruhových tahačů Czech Truck Prix. Společně s trucky se pojede série Nascar Whelen Euro Series. Na akci lákala ve čtvrteční...

29. srpna 2025  12:24

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Nadýchali jste? Krevní test není samozřejmostí, policii ani nezajímá

Premium

Řada motoristů je přesvědčena, že jakmile v rámci silniční kontroly nadýchají, tak je automaticky čeká i odběr krve, který by měl policií naměřené hodnoty potvrdit. Jenže zákon je nastaven úplně...

29. srpna 2025

KVÍZ: Pokuta 2 000 Kč za chůzi na červenou. Znáte jako chodci pravidla silničního provozu?

Pravidla silničního provozu neplatí jen pro řidiče. Některá by měli znát všichni, týkají se totiž chodců. Znáte všechny záludnosti „chodeckých“ pravidel, nebo si koledujete o pokutu? A pozor, v této...

vydáno 29. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.