Barvu pro krále Karla můžete mít na své škodovce. Polštářky do bentleye ne

Britové zelenou milují. Legendární je jejich „british racing green“ neboli „britská závodní zelená“, jejíž tradice na sporťácích sahá až k roku 1903. Královská rodina si zase historicky oblíbila tmavší odstín, takzvanou Edinburghskou zelenou (Edinburgh green), kterou královna Alžběta II. a její manžel Phillip volili pro většinu svých soukromých vozů už od roku 1948, kdy se stali manželi. Takto lakován byl například královnin Rover P5B z roku 1971 nebo Phillipovy Land Rovery Freelander a Discovery. A hodně podobnou barvu nabídne aktuálně – přesně počínaje 9. květnem – u příležitosti královské korunovace Karla III. a královny Camilly britské zastoupení automobilky Škoda.

Nový odstín bude k dispozici pro vrcholné verze modelů Superb, a bude možné k němu objednat černý, béžový a pouze ve výbavě Laurin&Klement i „koňakový“ odstín interiéru. Na oslavu vášně nového panovníka pro motorsport bude nová barva rovněž k mání pro nejostřejší škodovku, Octavii RS (v Británii vRS), a také pro model Kodiaq.

U automobilek je běžné, že obměňují nabídku svých laků, dokonce umí namíchat speciální odstín, pokud by například přišla velkoobjemová objednávka. To ovšem není tento případ. Britské zastoupení Škodovky využilo lak, který je jiných zemích včetně Česka v příplatkové nabídce už delší dobu – jmenuje se zelená Amazonian a najdete ji mezi odstíny Zvláštního lakování na modely Superb a Octavia za příplatek 34 tisíce korun. „Britové ale dosud tuto možnost neměli, na tamním trhu ji zavádějí až teď pod jménem Královská zelená pro modely Superb, Octavia a Kodiaq,“ říká mluvčí automobilky Škoda Pavel Jína.

Což je o jeden model víc než v Česku - zatímco oktávku i superba v „královské zelené“ si dopřát můžete, velké SUV nám v tomto zajímavém odstínu zůstává zapovězeno. „V tuto chvíli nepočítáme s rozšířením barevné palety pro model Kodiaq na českém trhu,“ říká lakonicky Jína.

Britské zastoupení Škodovky připomíná, že současný britský panovník má pozitivní vztah k České republice, kterou od začátku 90. let minulého století opakovaně navštěvoval. Spolu s tehdejším prezidentem Václavem Havlem založil v prosinci 1992 nadaci Pražský památkový fond (Prague Heritage Fund), díky níž pak proběhla rekonstrukce Ledeburské a Pálffyho zahrady Pražského hradu (princ přispěl i osobním šekem na 80 tisíc liber (2,2 milionu Kč) nebo oprava kostela sv.Bartoloměje v Praze 9 a sochy svaté Luitgardy na Karlově mostě. Král Karel ještě coby následník trůnu navštívil několikrát také Brno nebo například Český Krumlov.

Bentley vyšívá královské polštářky

Luxusní značka Bentley (od roku 1998 patří do koncernu Volkswagen) má za sebou desítky let tradice stavby vozů pro královskou rodinu. Dva Bentleye jsou ostatně takzvanými „státními limuzínami“, které vozívají britského monarchu při zahraničních návštěvách a domácích významných příležitostech. Mají pancéřovanou karoserii, jsou vzduchotěsné kvůli možnosti útoku otravným plynem, na míru vyrobená karoserie vychází z modelu Arnage, je ale o 90 cm delší, 25 cm vyšší a 15 cm širší než tento model. Zadní dveře se pro usnadnění nastupování panovníka otevírají až do úhlu 90 stupňů. Dvojitě přeplňovaný motor s pro Bentley typickým objemem 63/4 litru má výkon rovných 400 koní, což i tak těžké auto rozpohybuje na 210 km/h. Dvě takové limuzíny používá královská rodina od roku 2002, odhaduje se, že každá má hodnotu kolem deseti milionů liber, tedy necelých 270 milionů korun.

Nicméně automobilka Bentley provozuje celou flotilu vozů, zapůjčovaných významným osobnostem, a právě do nich a do čtyř Bentley Bentayga, které se zúčastní víkendové královské korunovace, vyrobila pro tuto příležitost speciální polštářky. Zatím nejsou na prodej, zpráva Bentley ani neuvádí, kolik jich vlastně vzniklo - víme ale, že jsou vyráběny ručně z 1,4 mm silné kůže v Bentley’s Dream Factory v Crewe. Na každém je výšivka korunovačních emblémů, skládající se z téměř 30 tisíc stehů. Vzor emblému musel být předtím pečlivě digitalizován, aby mohl posloužit coby předloha, a jen tato akce zabrala celé tři dny.

„Emblémy jsou vyšité černou, bílou, červenou a modrou nití, celkem jsme použili tři různé barevné varianty znaku, aby kontrastovaly s vybranými kůžemi pro různé barvy polštářů. Výroba každého polštáře trvala více než tři hodiny,“ říká designérka interiérů značky Ella Mitchellová, která vedla celý řemeslný proces. „Vzorem pro velikost a tvar polštářů nám byly polštáře z modelu Continental Flying Spur z roku 1958, který máme ve sbírkách automobilky,“ doplňuje Mitchellová.