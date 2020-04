Koronavirus ochromil devadesát procent autoprůmyslu v Česku

Německo potřebuje k obnovení výroby Itálii Český autoprůmysl je úzce navázán na Německo. Téměř třetina z celkového exportu z Česka směřuje do Německa. Zjednodušeně lze říci, že až 2 % tuzemského HDP závisí na exportu autoprůmyslu do Německa. V roce 2018 export autoprůmyslu do Německa dosáhl 290,4 mld. Kč. Z této částky přitom většinu představuje export dílů a příslušenství – 165,4 mld. Kč a 125 mld. Kč celá vozidla. V německém automobilovém průmyslu hrozí kvůli koronavirové krizi zánik více než 100 000 pracovních míst. Uvedl to odborník na automobilový průmysl Ferdinand Dudenhöffer. Výroba automobilů a automobilových součástek v Německu nyní zaměstnává zhruba 830 000 lidí. Německý autoprůmysl tvoří 16 procent exportu, 20 procent průmyslové výroby a 12 procent HDP, Na německém automobilovém průmyslu je závislá i řada českých podniků. Výroba automobilů v Německu loni klesla na 4,7 milionu vozů z předloňských 5,1 milionu. V letošním roce by se podle Dudenhöffera v případě optimistického scénáře mohla propadnout na 3,8 milionu vozů, zatímco v případě pesimistického scénáře pouze 3,4 milionu vozů. „Důvodem nejsou problémy v dodavatelském řetězci, ale zcela jasně chybějící poptávka,“ uvedl Dudenhöffer. Předpověděl, že prodej aut se letos v Německu sníží o 15 procent, v Číně o 20 procent, ve Francii a Spojených státech o 25 procent a v Itálii o 30 procent. Zkušenosti z vývoje po globální finanční krizi navíc podle něj naznačují, že bude trvat dlouhou dobu, než se automobilový trh plně zotaví.

Menším dodavatelům navíc podle magazínu Quattroruote začínají v Německu docházet peníze, kterým dosavadní odstávku sanovali.

Bez Itálie to nepůjde Německé automobilky navíc varují, že nebudou schopny výrobu rozjet bez Itálie. V jihoevropské zemi, která je v Evropě nejvíc zasažena koronavirem, je mnoho dodavatelů německých značek. Zástupci Volkswagenu, BMW a Daimleru v telekonferenci s německou kancléřkou Angelou Merkelovou uvedli, že nebudou schopny rozjet produkci, pokud zůstanou zavřené továrny dodavatelů v Itálii a Španělsku. Magazín Quattroruote uvádí, že u některých modelů vyšších kategorií je v Německu vyráběných vozech až pětina komponentů z Itálie, kromě kůže a látek jsou to také sofistikované mechanické a elektronické součástky. Magazín Motorbox uvádí, že v Itálii je v dodavatelském autoprůmyslu dva tisíce firem s 200 tisíci zaměstnanci.