Kontrola 71 přechodů odhalila závady. Odborníci radí, co zlepšit

Podle dopravní policie zemřelo během letních prázdnin na silnicích deset chodců, což je dvojnásobek oproti loňsku. Bezpečnost na přechodu vyžaduje maximální pozornost řidičů i chodců, nejlépe formou očního kontaktu.
ilustrační snímek | foto: Jiří Benák, iDNES.cz

Jak udělat přechody bezpečnější? Odborníci na nich našli řadu závad

Nejčastější prohřešky chodců na přechodu:

  • 7 % nevnímání okolí s mobilem v ruce nebo sluchátky
  • 5,1 % šikmé přecházení
  • 4,1 % přecházení frontou vozidel

Nejčastější prohřešky řidičů na přechodu:

  • 28 % nedání přednosti chodci
  • 5 % objíždění chodce na přechodu
  • 3 % pozdní rychlé brzdění po nepozornosti

Začátkem letošního roku provedli odborníci z Centra dopravního výzkumu (CDV) spolu s BESIPem bezpečnostní prohlídky 71 rizikových přechodů v Česku. Zjistili přitom velké množství závad – ani jeden z přechodů nebyl zcela bez chyby a velmi často by se na nich dalo vylepšit hned víc věcí najednou.

Nejčastěji šlo o nedostatečný rozhled, špatně řešené chodníky, nekvalitní vodorovné značení a nevhodnou délku přechodů. V kampani Chybělo málo proto BESIP připomíná, že přechod pro chodce účastníky provozu sám o sobě neochrání. To nejdůležitější zůstává na lidech.

„K dosažení skutečně bezpečného přecházení je nezbytná nejen kvalitně navržená a udržovaná dopravní infrastruktura, ale také zvýšená pozornost, předvídavost a vzájemná ohleduplnost všech účastníků silničního provozu,“ uvedl Radim Striegler, vedoucí oddělení dopravního inženýrství CDV. Svá zjištění o konkrétních přechodech experti předali úřadům, aby mohla začít náprava.

Před tramvají neuhraje chodec nic. Stačí sekunda a může jít o život
Nejčastější závady na přechodech
Nevyhovující stav chodníku78
Špatná viditelnost (překážky v rozhledu)70
Nedostatečné vodorovné značení50
Příliš dlouhý přechod40
Nevhodně řešený středový ostrůvek38

Oční kontakt a méně mobilů

V číslech:

  • Každý rok dojde téměř k 3 300 dopravním nehodám s účastí chodců.
    • Nehody způsobené chodci: v 57 % případů jsou na přechodu nebo v jeho blízkém okolí.
      • Nehody na přechodu a v jeho blízkosti: 89 % jich zaviní řidič, který se nevěnoval řízení nebo nedal chodci přednost.
  • 30 % smrtelných nehod chodců se stane na přechodu vícepruhové komunikace nebo v jeho blízkosti.

Cílem kampaně Chybělo málo je také upozornit na zranitelnost chodců v silničním provozu a ukázat, že pokud se v blízkosti přechodu budou řidič i chodec chovat odpovědně a soustředit se, mohou tragickým nehodám předcházet. „Často chybí opravdu málo k tomu, aby ke srážce auta s chodcem vůbec nedošlo. Stačí například navázat oční kontakt či odložit mobil,“ dodává ministr dopravy Martin Kupka.

Právě mobil v ruce, skloněná hlava a sluchátka v uších jsou přitom nejčastějším prohřeškem chodců, který stojí za mnoha střety s vážnými následky. Dalším důvodem bývají šikmé nebo náhlé vstupy do vozovky a změna směru nebo rychlosti chůze. U řidičů je podle BESIPu je nejčastějším pochybením to, že neumožní přecházení chodci na přechodu, dále objíždění chodce na přechodu nebo nepřiměřené brzdění v reakci na chodce z důvodů nepozornosti.

Nejrizikovější místa bývají u škol

Paradoxně často patří mezi rizikové právě přechody v okolí škol. Ráno a odpoledne se zde koncentruje velké množství dětí, které chodí ve skupinách. „Mnozí rodiče tu zároveň zastavují ‚na blikačky‘, což omezuje výhled ostatním řidičům i dětem samotným. Přechod se tak může stát nepřehledným a nebezpečným místem, kde jediná nepozornost může mít tragické následky,“ řekl Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod.

Řada měst nebo městských částí proto už několik let se začátkem školního roku spouští akci školní ulice. Zjednodušeně se jedná o úpravu dopravního provozu, kdy zhruba 30 minut před začátkem školního vyučování do ulice před školou nesmí vjíždět žádná motorová vozidla.

Sedm pravidel, jak bezpečně přecházet

  1. Rozhlédněte se na obě strany.
  2. Navažte oční kontakt s řidičem.
  3. Kontrolujte i další pruhy a tramvajový pás.
  4. Přejděte svižně.
  5. Malé děti veďte za ruku, nenechte je přebíhat před vámi.
  6. Buďte obezřetní, pokud jdete za skupinou. Řidiči mohou mít pocit, že už všichni přešli.
  7. Nikdy nepřecházejte na červenou.

Znáte jako chodci pravidla silničního provozu? Udělejte si kvíz.

