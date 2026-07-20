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Když je toho na výběr moc, nevíme, jak vybrat. Jak složité je pořídit auto?

Martin Šidlák
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V 90. letech Volkswagen uvedl na trh speciální edici Polo s lakováním Harlekýn. Letos se toto provedení vrátilo 1. dubna v podobě modelu ID.3 Harlequin Edition jehož díly karoserie se rozsvěcují a pulzují v reakci na zvuky audiosystému v autě za pomoci umělé inteligence ChatGPT. | foto: Volkswagen

Některé automobilové značky ruší konfigurátory na svých webových stránkách, pro jiné to naopak je stále nepostradatelný nástroj pro zákazníky. Zajímavé je zdůvodnění obou přístupů.

Prodej aut se logicky v čase mění s tím, jak se mění nabídka jednotlivých značek a jak postupuje digitalizace v této oblasti. Dřív byl základní pomůckou prodejce vytištěný papírový ceník, který postupem času přešel do elektronické formy na webu. Další pomůckou, která měla zákazníkům usnadnit nákup auta, byl online konfigurátor, kde si člověk může „naklikat“ vše, co v autě chce, od motoru přes barvu karoserie až po výbavu, a hned vidí, na kolik ho auto vyjde.

V covidových dobách se automobilky pokoušely o čistě online prodej, jenže narazily – auto přece jen není při své komplexnosti a ceně srovantelné s mobilem či pračkou, které na pár kliknutí vyberete jen na displeji. I Tesla nakonec občas nějaký showroom zřídila, byť i v něm s pomocí asistenta objednáváte auto v e-shopu.

Současný automobilový trh se podle ní ocitl v pasti, kterou analytici nazývají „dependency hell“ – peklo závislostí.

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Když je toho na výběr moc, nevíme, jak vybrat. Jak složité je pořídit auto?

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V 90. letech Volkswagen uvedl na trh speciální edici Polo s lakováním Harlekýn....

Některé automobilové značky ruší konfigurátory na svých webových stránkách, pro jiné to naopak je stále nepostradatelný nástroj pro zákazníky. Zajímavé je zdůvodnění obou přístupů.

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