  14:58
Organizační skupina značek Volkswagen Core v rámci německého automobilového koncernu Volkswagen zavádí novou strukturu a ruší řadu pozic ve vedení. Slibuje si od toho úspory kolem jedné miliardy eur (24,3 miliardy korun). S odkazem na list Automobilwoche o tom informuje agentura Reuters. Změny by se měly dotknout i české Škody Auto.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Vladimír Löbl, iDNES.cz

Plán podle firemních zdrojů listu počítá se snížením počtu členů představenstva ve skupině pěti značek Volkswagenu z 29 na 19. To znamená, že značky jako Škoda nebo Seat/Cupra budou mít v budoucnu každá pouze čtyři členy představenstva. Bude to generální ředitel a vedoucí pracovníci pro finance, prodej a lidské zdroje. O vývoji, nákupu a výrobě se bude rozhodovat v sídle automobilky ve Wolfsburgu.

Volkswagenu se nedaří zbavovat zaměstnanců. Dobrovolné odchody váznou

Volkswagen se chystá do roku 2030 zrušit v Německu na 35 000 pracovních míst. Potýká se mimo jiné se silnou konkurencí z Číny a s dopady cel.

Škoda v ráži: plat 78 tisíc, boj o druhé místo v Evropě a živení churavého VW

Očekávané úspory pod vedením generálního ředitele skupiny Volkswagen Core Thomase Schäfera se podle Automobilwoche budou skládat z 600 milionů eur na osobních nákladech. Dalších 400 milionů eur má přinést zvýšení efektivity výroby.

ANALÝZA: Škoda je čtvrtá v Evropě, je premiantem koncernu Volkswagen

Firma se ke zprávě odmítla vyjádřit. Dodala ale, že o svých plánech bude brzy informovat.

Úpravy ve strukturách vedení značek německého koncernu naznačuje změna, kterou oznámila v uplynulých dnech Škoda. S účinností od 1. února 2026 jmenovala manažera značky Volkswagen osobní vozy Michaela Kerschensteinera do funkce Chief Procurement Officer Škoda a region Východ.

Chief Procurement Officer (CPO), česky často ředitel nákupu nebo vedoucí strategického nákupu, je nejvyšší manažerská pozice v oblasti nákupu a zásobování v rámci společnosti. CPO je zodpovědný za celkovou strategii nákupu, řízení dodavatelského řetězce a optimalizaci nákladů.

„Michael Kerschensteiner nahrazuje Karstena Schnakeho, který převzal novou funkci člena rozšířeného představenstva koncernu Volkswagen a člena představenstva značky Volkswagen odpovědného za Nákup. Michael Kerschensteiner bude ve své funkci Chief Procurement Officer zodpovědný také za oblast nákupu v regionu Východ v rámci celé skupiny Brand Group Core,“ uvádí v tiskovém prohlášení automobilka. Nezmiňuje tedy, že by nově příchozí manažer obsadil uvolněnou pozici v představenstvu Škody. Zároveň ovšem Kerschensteineroví zůstávají na starosti některé úkoly v rámci celé skupiny Core, do které kromě Volkswagenu a Škody patří také Seat/Cupra.

Německý manažer od října 2023 působil v pozici seniorního viceprezidenta koncernového nákupu pro nově uváděné produkty. „V této funkci vedl projektové řízení koncernového nákupu a tvořil produktovou strategii nákupu včetně sourcingové strategie napříč všemi značkami koncernu Volkswagen. Zároveň byl zodpovědný za industrializaci projektů nových vozů ve společnosti Volkswagen Osobní vozy,“ uvádí Škoda.

Škoda vloni rostla nejvíc

Česká značka Škoda Auto v loňském roce vykázala nejvýraznější nárůst odbytu z automobilových značek německého koncernu Volkswagen. Vyplývá to z podrobných údajů o loňském odbytu, které tento týden koncern zveřejnil. Škoda Auto loni dodala celosvětově 1 043 900 vozů, meziročně o 12,7 procenta více. Volkswagen minulý týden uvedl, že odbyt celého koncernu vloni klesl o 0,5 procenta na 8,98 milionu vozů, zejména kvůli slabšímu prodeji ve Spojených státech a Číně.

Aktuální představenstvo Škoda Auto

  • Klaus Zellmer (předseda představenstva)
  • Martin Jahn (prodej a marketing)
  • Maren Gräf (lidé a kultura)
  • Andreas Dick (výroba a logistika)
  • Karsten Schnake (nákup) – odchází k 1. únoru
  • Johannes Neft (technický vývoj)
  • Holger Peters (finance a IT)

Odbyt osobních automobilů vlajkové značky VW se podle dnešních údajů snížil o 1,4 procenta na 4,73 milionu vozů, zatímco odbyt španělských značek Seat a Cupra vzrostl o pět procent na 586 300 vozů. Nárůst vykázala také značka luxusních vozů Lamborghini, a to o 0,6 procenta na 10 700 vozů.

Dalším značkám luxusních aut ze skupiny Volkswagen se však vedlo hůře. Odbyt Audi se snížil o 2,9 procenta na 1,624 milionu vozů, odbyt Bentley o 4,8 procenta na 10 100 vozů a odbyt Porsche o 10,1 procenta na 279 400 vozů. Divize Porsche v roce 2022 vstoupila na frankfurtskou akciovou burzu, jejím většinovým vlastníkem ale zůstal koncern Volkswagen.

Německý koncern v roce 2025 zvýšil odbyt automobilů s plně elektrickým pohonem o 32 procent na 983 100 vozů. Podíl těchto automobilů na celkovém odbytu koncernu tak vzrostl na 10,9 procenta z 8,2 procenta v předchozím roce. Odbyt automobilů Škoda s plně elektrickým pohonem se vloni zvýšil téměř o 120 procent na 174 900 vozů.

„V Evropě jsme dosáhli celkově skvělého úspěchu – zvláště s plně elektrickými modely Enyaq a Elroq, které s dodávkami téměř 175.000 vozů pomohly značce Škoda vyšplhat na čtvrtou příčku mezi výrobci elektromobilů,“ uvedl jediný český člen představenstva Škody Auto Martin Jahn, všichni ostatní členové představenstva mladoboleslavské značky jsou Němci.

CES 2026: Číňané okopírovali bugatky a robot, který pošilhává po Nošovicích

Hlavní pozornost na sebe strhl model Nebula Next 01 v agresivním zeleném laku....

Zatímco v minulých letech byly na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas hlavním tématem elektromobily, letos se pozornost přesunula k umělé inteligenci, autonomním technologiím a robotům,...

17. ledna 2026,  aktualizováno  14:47

