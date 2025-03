Hledá se Ferda Mravenec. Plat půl miliardy, tryskáč a plná garáž služebáků

Čtvrtý největší výrobce automobilů na světě hledá svého spasitele, kterému je připraven snést modré z nebe. Poté, co v loni prosinci předčasně odstoupil z pozice generálního ředitele Stellantisu Carlos Tavares, ho momentálně řídí John Elkann, předseda představenstva Stellantisu.

„Výběr nového generálního ředitele je na dobré cestě: máme vynikající interní a externí kandidáty a vedeme povzbudivé rozhovory, které nás dovedou k tomu, abychom měli nejlepšího možného generálního ředitele,“ svěřil se Elkann při příležitosti oznámení finančních výsledků za rok 2024. Tavaresova nástupce prý chce oznámit do 30. června a společně s ním i nový plán, jak skupinu dostat opět na vzestupnou trajektorii.

Loni totiž koncern Stellantis zaznamenal 70% pokles zisků ve srovnání s rokem 2023. Obrat skupiny meziročně klesl o 17 % a zisk se dokonce propadl o 70 %. Provozní marže se loni snížila z předloňských 12,8 % na 5,5 %. Dobrou zprávou ale je, že Stellantis stále vydělává (5,5 miliardy eur v čistém zisku) a bude dokonce rozdělovat dividendy svým akcionářům. Mezi ty hlavní patří rodina Agnelli s podílem 14,20 % (prostřednictvím holdingu Exor), rodina Peugeotových (Peugeot Invest) se 7,08 %, a dále to je investiční banka Bpifrance (6,09 %) a americká investiční korporace BlackRock (3,54 %).

Nová situace stála za předčasným odchodem Tavarese, jehož pětiletá smlouva měla vypršet až počátkem roku 2026, ale již loni v prosinci náhle odešel z pozice generálního ředitele Stellantisu poté, co se po prudkém zhoršení výkonnosti automobilky, klesajícím tržbám a maržím ocitl v nesouladu s celým představenstvem.

Tavares stál v čele Stellantisu od roku 2021, kdy došlo k fúzi koncernů Fiat-Chrysler a PSA, a dosáhl mimořádných úspěchů. Kupříkladu značku Opel přivedl pomocí úspor z rozsahu rychle k zisku, což se americkému koncernu GM, jeho předchozímu majiteli, za celá desetiletí nepodařilo. Cenou za konsolidaci, ale bylo sdílením společné techniky i mnohých komponentů v interiérech aut, což bohužel vedlo k potlačení identity jednotlivých značek. Do jednotné kaše se přimíchalo buď více italských nebo francouzských ingrediencí.

Hledá se automobilový Ferda Mravenec

Hledá se tedy Ferda Mravenec, práce všeho druhu, ideálně kříženec Elona Muska, Ferdinanda Piëcha a Luky de Mea. Zájemce o tento post může čekat královskou finanční odměnu, musí se ale připravit na to, že bude honit až příliš zajíců najednou.

Portfolio Stellantisu je totiž opravdu hodně rozsáhlé. Zatímco mnozí konkurenti se zaměřují na jednu nebo dvě značky, v Nizozemsku sídlící mezinárodní koncern Stellantis, který v roce 2021 vznikl sloučením koncernů Fiat-Chrysler a PSA, má nyní v portfoliu čtrnáct značek (Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot Ram Trucks a Vauxhall) s velmi specifickými požadavky, a navíc si ještě vytvořil s čínským výrobcem elektromobilů Leapmotor společný podnik, který si loni vzal na starost jeho celosvětové exportní aktivity a dokonce výrobu jeho vozů v Evropě.

Jak požaduje John Elkann, tak nový boss bude muset rozumět technologii i kapitálu, ale současně se očekává, že bude i zdatným diplomatem. Tavares se totiž rozhádal s americkými odbory, ale i italskou vládou, a všechny tyto požáry bude nutné uhasit. A protože Stellantis před několika lety demonstrativně opustil evropskou asociaci automobilových výrobců ACEA, nemá ani moc parťáků mezi ostatními autoprůmyslníky, se kterými by mohl bojovat proti bruselským dogmatikům.

Součástí výběrového procesu je podle Johna Elkanna nastavení správné strategie koncernu do budoucnosti. Významnou prioritou bude rozhodování o tom, kolik ze všech těch 14 značek automobilky má životaschopnou budoucnost. Každá, od bestsellerů jako Jeep, Ram a Peugeot, až po problematické jako DS, Lancia a Alfa Romeo, totiž má své fanoušky, takže je těžké se rozhodnout pro nějaké radikální kroky. I k nim ale nejspíš dojde. Aktuálně Stellantis škrtá 1,5 miliardy eur (37,6 miliardy korun) investic do Maserati. To znamená, že budoucnost této italské luxusní značky je ve hvězdách.

Již bývalý generální ředitel Carlos Tavares totiž často říkal, že tradiční výrobci automobilů čelí „darwinovské éře“, kdy ti nejslabší musí skončit. Přitom však současně trval na tom, že všechny značky Stellantis mají budoucnost.

Situace opravdu není nijak růžová. Například v Evropě, kde je Stellantis po Volkswagenu druhým největším výrobcem automobilů, měla jeho nejprodávanější značka Peugeot loni tržní podíl pouhých 4,9 %, což představuje celkově až osmé místo. Konkurenční Renault je od dvě pozice lepší. Nízké spotřebitelské povědomí o korporátním jménu Stellantis, na rozdíl od konkurentů jako VW nebo Toyota, je dalším handicapem.

Zdroj obeznámený s Elkannovým myšlením agentuře Reuters řekl, že jakýkoli uchazeč o místo výkonného ředitele bez představy o budoucnosti jednotlivých značek „není tím správným kandidátem“.

Tavares vydělal pohádkovou sumu peněz

Nový zájemce o post generálního ředitele by také neměl být „troškař“. Na jeho rozhodnutích totiž bude záviset přibližně 250 000 zaměstnanců Stellantisu po celém světě. Jeho předchůdce, dnes šestašedesátiletý Tavares patřil k nejlépe placeným šéfům automobilek na světě, a i jeho nástupce nepochybně dostane velmi nadstandardní smlouvu, opět samozřejmě závislou na hospodářských výsledcích.

Za ty čtyři roky ve vedení Stellantisu si tento Portugalec vydělal pohádkovou sumu peněz. Podle údajů z výročních zpráv si v roce 2021 přišel na 19,1 milionu eur (479 mil. Kč), a o rok později jeho roční příjem vzrostl na 23,4 milionu eur (587 mil. Kč). Největší žeň ho následovala v roce 2023, kdy si přispal na účet dokonce téměř 36,5 milionu eur (916 mil. Kč). Kvůli poklesu ziskovosti již ale loni nedosáhl na některé variabilní složky mzdy založené na výkonnosti podniku. Ani tak nestrádal, když si přišel na 23 milionů eur (577 mil. Kč).

Během čtyř let ve funkci generálního ředitele společnosti Stellantis si Tavares vydělal přesně 102 192 256 eur tedy v přepočtu 2,56 miliardy korun.

Jeho roční základní plat ale byl „jen“ 2 miliony eur. Ten obří rozdíl tedy pramenil z krátkodobých a dlouhodobých pobídek, nákladů na požitky po odchodu do důchodu a dalších výhod. Tavares podle agentury Reuters dostal v souvislostí s odchodem i jednorázové odstupné 12 milionů eur (asi 301 mil. Kč).

Jeho příjem budil ve Francii vášně. V roce 2022 se do této diskuze zapojil dokonce i francouzský prezident Emmanuel Macron, který bonusy za předchozí rok ve výši 17 milionů eur (426 mil. Kč) označil za „šokující a přehnané“.

Možná to Tavaresovi zase tolik nepřišlo, neboť do konce roku 2022 působil navíc také jako člen představenstva Airbusu. Vždyť v porovnání se špičkovými sportovci bylo to, co Tavares bral, v souvislosti s jeho obrovskou odpovědností, v podstatě almužna.

Podle zdrojů RacingNews365 si Lewis Hamilton hvězda formule 1 po přestupu ke stáji Ferrari údajně vydělá základní mzdu kolem 60 milionů dolarů (přes 1,5 miliardy korun), a včetně různých bonusů a sponzorských smluv by se jeho roční příjem mohl vyšplhat na 100 milionů dolarů (přes 2,5 miliardy korun). A to v podstatě jen točí volantem.

Nejlépe placený sportovec světa, fotbalista Cristiano Ronaldo, zase za těch 200 mil. eur (přes 5 miliard korun), zjednodušeně řečeno jen čutá do balónu. A nejlépe placený český sportovec, hokejista David Pastrňák, který (ano, opravdu skvěle) honí kus gumy po ledě, si letos vydělá celkem 310 milionů korun.

Tak jsme zvědavi, koho nakonec John Elkann do křesla generálního ředitele Stellantisu vybere.