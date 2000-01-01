náhledy
K vánočnímu mlsání patří i mandarinky. Jejich barvu oblékl koncept, který o adventu představil Citroën. Sympaťák jménem ELO připomíná, jak prima byla MPVčka, než si automobilky usmyslely, že už budou vyrábět jen SUVčka. Přitom právě „velkoprostoráky“ ve všech formátech byly parádní disciplinou této francouzské značky.
Zpráva doprovázející ten veselý koncept plný zajímavých nápadů připomíná dadaistický text psaný umělou inteligencí omámenou absinthem.
ELO má být laboratoří nápadů ztělesňující „hodnoty inovace a kreativity značky a shromažďující náměty pro budoucnost“. ...to by člověk neřekl, jak složitě jde opsat to, že jde o klasickou automobilovou studii.
„ELO je zodpovědný, dostupný, prostorný a funkční. Zkoumá nové způsoby, jak optimisticky a důmyslně reagovat na současné výzvy,“ představit si pod touto formulací můžeme leccos.
„ELO je malý, ale má velké cíle!“ naparuje se Citroën. „I když jsou jeho rozměry skromné, překvapuje prostorností a modularitou díky optimálnímu využití své 100% elektrické architektury. Při kompaktní délce 410 cm nabízí interiér navržený jako skutečný modulární obytný prostor, který dokáže pojmout až 6 lidí.“
Spodní část nárazníku – totožná vpředu i vzadu – je vyrobená z expandovaného polypropylenu a poskytuje ochranu proti drobným nárazům. Tento materiál je použitý i na celé horní ploše čtyř blatníků, kde slouží jako místo pro odkládání různých předmětů během přestávek.
Citroënu se stavbou nejnovějšího konceptu pomohl netradiční partner. „Decathlon, jehož designérský tým přispěl svými odbornými znalostmi v oblasti sportu a outdoorových aktivit, umožnil navrhnout nové funkce a použít inovativní materiály,“ popisuje automobilka. Goodyear pak vyvinul „nové inteligentní pneumatiky určené pro outdoorové aktivity“.
Textaři Citroënu jsou podobně potrhlí jako designéři. „ELO jde zcela s dobou a je více než jen prostředkem mobility. Je navržen tak, aby usnadňoval život v pohybu ve všech jeho podobách: slouží k cestování, ale také pro odpočinek, trávení volného času a práci,“ píšou v dokumentu doprovázejícím nejnovější koncept. „ELO je skutečnou oázou svěžesti a energie,“ takže to přirovnání k mandarince zas tak nekulhá – ta je navíc ještě plná vitaminů.
„Citroën představuje ELO, koncepční vůz, který otevírá novou kapitolu značky Citroën,“ píše se v tiskové zprávě. Pravidelní čtenáři těchto materiálů vědí, že nová kapitola značky se otevírá s každým konceptem. ELO má být továrnou na nápady. „Je projektem, který zkoumá oblasti inspirující úvahy Citroënu o budoucnosti,“ první kdo rozklíčuje, co tato věta říká, dostane od nás dárek – mandarinku.
Citroën ELO
Citroën ELO
V zavazadlovém prostoru se nacházejí dvě matrace složené ve speciálních úložných prostorech. Ty se vyjmou z úložného prostoru, rozloží se a nafouknou pomocí stlačeného vzduchu, který je k dispozici ve vozidle a je přístupný přes trysku umístěnou ve spodní části vozu.
ELO má vzadu patky z paddleboardů, které původně sloužily k upevnění ploutve. „Toto příslušenství je upraveno tak, aby bylo možné na něj připevnit různé předměty jako například malý projektor. V kombinaci s výsuvným promítacím plátnem umožňuje pohodlné sledování filmu a proměňuje ELO v jedinečný prostor. Tuto atmosféru umocňuje velký otevírací otvor v zadní části střechy, který poskytuje možnost plně si vychutnat hvězdnou oblohu,“ popisuje Citroën.
„ELO je odvážný, chytrý, kreativní a zaměřený na pohodu. Ztělesňuje tak hodnoty značky Citroën. Ta je věrná více než stoleté tradici inovací ve službách svobody pohybu a jednoduššího života. Citroën tím znovu potvrzuje svou průkopnickou roli v době, kdy se životní styl rychle mění. ELO zosobňuje snahu předvídat potřeby světa v pohybu: je to zábavný, chytrý, dostupný, prostorný a odpovědný dopravní prostředek, který navíc nabízí rozšířenou a nově pojatou vizi mobility, navrženou tak, aby uživatelům vrátila užitečný čas a doprovázela je v různých fázích jejich životů,“ aneb, jak to dopadne, když se umělá inteligence zblázní a začne filozofovat.
V této konfiguraci se kapsle zadních světel umístěné uvnitř v kabině promění v noční lampičky.
Teď vážně: Citroën se rozpomněl, že uměl stavět prímová MPV, které měli zákazníci rádi. Dokonce z nich vytvořil celou modelovou řadu propojenou jménem Picasso (potomkům slavného malíře platil „tantiémy“ za použití jeho jména). „Tím, že se značka zaměřuje na architekturu, která byla od samého počátku navržena pro elektrický pohon, uvolňuje nový prostor a přetváří interiér na skutečné místo pro život, které je praktické, funkční a přístupné,“ vysvětlují u Citroënu. Shrnují to tak, že je „malý, ale s velkými cíli“, skutečný „tiny house“ na kolech plný chytrých řešení.
Kompaktní rozměry kontrastují s prostorným a variabilním interiérem. Protože elektroauta nejsou tak úplně určená k ježdění, ale spíš se s nimi parkuje a nabíjí, je u nich o to důležitější „obyvatelnost“ interiéru. A na to se ELO zaměřuje. Má sloužit jako „místo k odpočinku, hraní nebo práci“ říká Citroën. Všimněte si, že zatím téměř nepadlo slovo o tom, že to je auto, dopravní prostředek obvykle sloužící k jízdě.
Citroën ELO
„Auto stráví v průměru téměř 95 % času zaparkované a nevyužité. ELO chce být více než jen dopravním prostředkem, který vás doveze z bodu A do bodu B. Svět se mění, mění se i životní styl a vše se zrychluje,“ filozofuje francouzská automobilka.
ELO je 4,1 metru dlouhý, to je „o fous“ větší než formát klasického malého auta, v případě Citroënu tradičního modelu C3. Důležité však je, že pojme až šest lidí. S těmito parametry připomíná geniální Multiplu. Tento slavný fiat do čtyřmetrové délky také nacpal šest lidí.
Ve standardní verzi má ELO 4 místa s centrálně umístěným sedadlem řidiče. Sedadlo řidiče lze otočit, aby bylo možné si popovídat nebo pracovat. V případě potřeby lze vysunout další dvě sedadla, aby bylo možné přepravit 6 lidí. Interiér se může také proměnit v prostor pro spaní pro dva, domácí kino, zdroj napájení a mnoho dalších využití.
„ELO mění svět mobility a stává se katalyzátorem společných chvil strávených s partnerem, rodinou a přáteli,“ zdá se, že se Citroën snaží reagovat a řešit krizi na trhu s bydlením. „Splňuje požadavky zrychlujícího se života mezi cestováním, trávením volného času, rodinnými aktivitami, prací nebo spontánními výlety. Se svým moderním, barevným a veselým designem a širokou škálou funkcí je ELO zdrojem energie ve službách aktivního života.“
„Týmy designového studia Citroënu si užily spoustu zábavy při vymýšlení modelu, který je do nejmenších detailů navržen tak, aby byl praktický, zábavný a chytrý,“ řekl Pierre Leclercq, šéfdesigner značky Citroën.
Koncept je navržen na elektrické platformě s motorem umístěným na zadní nápravě. Tato architektura umožňuje zachovat kompaktní rozměry a současně uvolnit překvapivě velký vnitřní prostor. „ELO je kompaktní zvenčí, ale po otevření dveří překvapí. Poměr vnějších rozměrů k vnitřnímu prostoru je pro minivan, který efektivně využívá každý centimetr krychlový, a přitom nabízí moderní, sympatický a atraktivní styl, bezkonkurenční,“ naparuje se Citroën.
Citroën ELO
ELO je 170 cm vysoký, to aby se v kabině jeho obyvatelům dobře pohybovalo.
Přístrojovka je založena na principu promítání informací na speciální plochu. Ploché obrazovky promítají obsah na průhledný displej opatřený reflexní vrstvou. Barevné informace jakoby levitují po celé šířce čelního skla. Citroën uvádí, že tento nový displej vyžaduje technologii, která je z hlediska vývoje a potenciální výroby mnohem méně nákladná než klasický head-up displej.
Citroën ELO
Citroën ELO
Citroën ELO
ELO však umí být i mobilní kanceláří. Displej pod čelním sklem se přizpůsobí tak, že bude přenášet videokonferenci, zobrazovat kalendář schůzek a spravovat hovory. „Výsuvné stolky, chytře zabudované na úrovni vnitřních předních podběhů kol a vybavené držáky na nápoje, vám umožní odložit předměty, jako jsou telefon nebo sluchátka, a posílí tak pocit pohodlí, jako byste byli v kanceláři,“ vypočítávají tvůrci.
Citroën ELO
Druhá řada nabízí tři sedadla stejné šířky se sklopnými opěradly. Všechna tři zadní sedadla jsou vyjímatelná a lze je přeměnit na křesla, která se dají využít jako venkovní sedací souprava. Pod bočními sedadly druhé řady se skrývají dvě další sedadla. Ta se vyklopí a umístí po obou stranách mírně za sedadlo řidiče.
Čtveřice bočních dveří se otevírá protisměrně a absence středového sloupku umožňuje snadný přístup o šířce 1,92 m. „Zcela rovná podlaha usnadňuje pohyb uvnitř kabiny bez ohledu na zvolenou konfiguraci,“ upozorňuje Citroën.
Jednoramenný volant se dvěma ploškami má díky širokému otvoru zlepšovat výhled na přístroje. Je vybaven dvěma tlačítky ve tvaru joysticku, která umožňují přístup ke všem funkcím digitální přístrojové desky a jejich ovládání.
Citroën ELO
Integrovaný kompresor umožňuje nafukovat věci, jako jsou plovací kruhy, paddleboardy, pneumatiky jízdních kol a samozřejmě i pneumatiky samotného vozu. ELO je také vybaven technologií V2L. „Ta promění prostředí v opravdový základní tábor, kde je možné napájet elektrický gril nebo reproduktor. Čtyři ploché části blatníků potažené stejným materiálem jako přední a zadní nárazníky umožňují bez obav odložit sklenici nebo talíř,“ vyzdvihuje Citroën tábornického ducha svého konceptu.
Výklopný mechanismus otevírá část střechy, čímž zvětšuje výšku nákladového prostoru nebo umožňuje vychutnat si hvězdnou oblohu v konfiguraci pro spaní. Citroën tak reaguje na dnešní nový trend nocování v autě.
Vstup do zavazadlového prostoru byl přepracován tak, aby poskytoval místo k sezení na prahu, kde si můžete po túře přezout boty. Na všechny čtvery dveře byly přidány úchyty, které umožňují na obou stranách vozu natáhnout markýzu.
Citroën ELO
Světovou premiéru naplánoval Citroën na autosalon v Bruselu na 9. ledna 2026.
