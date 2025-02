Trh s ojetinami stále není rájem bez rizik. Na co si dát největší pozor

Vysoké ceny nových automobilů, ale i nedostupnost některých motorizací přivádějí na trh s ojetými automobily i řidiče, kteří dříve vybírali mezi novými vozy. Nakonec pořízení zánovní nebo mladé ojetiny s sebou nese řadu kladů. Jde zejména o skutečnost, že takový vůz už má za sebou největší cenový pokles, jímž zcela nová auta procházejí hned po nákupu.

Mnohdy je navíc nabídka na sekundárním trhu výrazně pestřejší, než je tomu v případě nových vozidel, kde se do aktuálně nabízených motorizací promítají nejen přísné emisní normy, ale i to, jak si daná značka vede z hlediska celkové produkce emisí u všech prodaných automobilů v daném roce – pokud překročí nastavenou hranici, čekají ji pokuty, kterým se výrobci snaží vyhýbat stažením určitých verzí vozidel z nabídky. To logicky vede k ochuzení trhu, většinou o žádané varianty vozů, které však lze na trhu s ojetými automobily najít. Zájem o ojetiny tak rozhodně neupadá.