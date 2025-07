Ač nikdy neměly sloužit jako rychlostní silnice, působí tak. Jsou široké a rovné a noha tu sem tam ujede i nejspořádanějším šoférům, natož těm řekněme neklidným.

Ovšem jaký poprask dokáže zpráva o dalších radarech způsobit v diskusích na sítích, je neuvěřitelné. Radary jen kontrolují, jestli se dodržují pravidla. Co tedy řidičům vadí? „Ještě by to chtělo na těch čtyřproudovkách snížit rychlost na 30 km/h a to by v tom byl čert, aby penízky do obecní pokladny nepřipluly. Opravdu má tohle něco společného s bezpečností?“ píše jeden.