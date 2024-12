Autofejeton: Řidičský kurz je super last-minute dárek pro ženu

To, že jsme lepší řidičky, není malá domů, to je statistika. Prý je to i tím, že jsme méně soutěživé. To podepisuju, pro mě auto vždycky bylo něco jako nákupní košík, kterým přemisťuju věci, případně lidi, z bodu A do bodu B. Ego nula, zato trpělivost velká – dokázala jsem naši čtvrť objet i pětkrát, jen abych našla „parkování popředu“, tedy příčné, a vůbec jsem neměla ambice do něj couvat.

Empaticky jsem se totiž napojila na tu kolonu za mnou a bylo mi hloupé nechat ostatní řidiče čekat. Hodné holky nepřekáží, víte? Ten kilometřík do cíle si pak klidně dojdu pěšky.

A mého manžela z toho může trefit šlak. Přitom to byl on, kdo mě deset let po autoškole učil znovu řídit. Vlastně si myslím, že zhruba někdy v té době začal šedivět…