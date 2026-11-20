Pohon všech kol, 265 koní, zrychlení z nuly na stovku za 6,3 sekundy a maximální rychlost 231 km/h. Parametry, za které by se nemusel stydět leckterý sportovní automobil. Jenže tentokrát nejde o vůz pro automobilového nadšence, ale o nové služební auto Celní správy České republiky. Celníci totiž pořídili patnáct vozů Škoda Kodiaq RS.
Video vozu najdete zde. Celková hodnota zakázky dosahuje 26 095 761 korun včetně DPH, což představuje téměř 1,74 milionu korun za jeden automobil. A právě tady se nabízí otázka, zda je skutečně nutné, aby státní instituce pro běžný výkon služby pořizovala jednu z nejvýkonnějších a nejdražších verzí velkého SUV.
Celníci nekupují běžné Kodiaqy, jaké si můžete objednat v autosalonu. Mají také speciální výbavu.