Před několika dny zaujala zpráva ze Slovenska, kde policisté při dopravní kontrole zjistili, že ve Škodě Felicia cestuje 18 lidí, což je u jedoucího auta skvělý výkon. Do stojící felicie se jich ale v roce 1997 vešlo dokonce 28, a u octavie je rekord 34. Do dvoumístného smartu se jich dovedlo nacpat plných 20. Podívejte se na bizarní pokusy umístit do auta a na něj co nejvíc lidí.
Autor: Volkswagen
Policisté na východě Slovenska při rutinní dopravní kontrole zaznamenali neobvyklý rekord. Ve starší Škodě Felicia, kterou zastavili, cestovalo neuvěřitelných 18 pasažérů.
Autor: Polícia SK - Košický kraj
Člověk za volantem navíc neměl řidičský průkaz. Dál museli všichni pokračovat pěšky.
Autor: Polícia SK - Košický kraj
Brněnští středoškoláci v roce 1997 zkoušeli, kolik se jich vejde do felicie. Nakonec se jich tam vešlo 28.
Autor: Škoda Auto
V roce 2005 se na brněnském náměstí Svobody tísnilo v Octavii Combi 32 studentů. K nasoukání se do auta jim stačilo necelých pět minut. Auto se muselo po nastoupení posádky na deset sekund zcela uzavřít.
Autor: iDNES.cz
V roce 1999 se v mosteckém autosalonu Mobilpark dokázalo vměstnat do Škody Octavia dokonce 34 studentů.
Autor: FB Dvořákova FotoHistoryje
Škodovku dokonale vyplnili svými těly. Jen v kufru jich bylo osm.
Autor: FB Dvořákova FotoHistoryje
Ohromujících 29 lancashirských skautů v roce 2007 zadrželo dech a vmáčklo se u tamního prodejce Škody do Roomsteru Scout.
Autor: Škoda Auto
Reklamní foto AZNP Mladá Boleslav ze 70. let aneb 10 dětí ve „frunku“ Škody 120.
Autor: Newspress
Děti v kufru Škody Octavia se dostaly do dobového prospektu.
Autor: Škoda Auto
Přepravní schopnosti v afrických zemích nepřestávají udivovat.
Autor: Mercedes-Benz
Test pevnosti: 28 zaměstnanců značky DKW stojí v roce 1932 na modelu F8.
Autor: DK
Zatímco Smart ForTwo byl ve skutečnosti postaven pro dva lidi, dvacet roztleskávaček z amerického týmu Glendale Cheerleading Team se v roce 2011 vmáčklo do maličkého vozidla a získalo světový rekord v počtu lidí v tomto autě. O tři roky později tento výkon vyrovnaly roztleskávačky Comets Cheerleaders na natáčení soutěže Lo Show Dei Record v Miláně.
Autor: Guinness World Records
Kaskadérský kousek v Los Angeles překonal předchozí rekord osmnácti lidí, který v roce 2010 stanovil australský tým Climb Fit.
Autor: Guinness World Records
Že je Smart ForTwo dost dobrý jen pro dva cestující? Během setkání jejich majitelů v roce 2008 ve Velké Británii se jich tam vešlo ještě o 11 víc. Ale určitě to nebylo zdaleka tak pohodlné…
Autor: Newspress
Šestadvacetičlenná americká taneční skupina Pilobolus Dance se v roce 2011 vešla do Mini.
Autor: Mini
V Londýně se v roce 2012 nacpalo do klasického mini 28 žen. Kdo chce být zapsán do Guinnessovy knihy rekordů, musí splnit několik kritérií. Vozidlo musí být standardním sériově vyráběným modelem...
Autor: Mini
...nesmí se z něj demontovat žádná sedadla ani jiné vybavení. Všechna okna, dveře, kufr a kapota musí být během soutěže zavřené. Časový limit pro dosažení rekordu nesmí být delší než 10 minut. Po umístění lidí musí být nastartován motor vozidla. Členové týmu musí být starší 18 let a vyšší než 1,525 metru.
Autor: Mini
Rekord vytvořily gymnastky z East Sussexu, které tak pokořily svůj vlastní výkon z předchozího roku, kdy se jim podařilo vměstnat se do mini v počtu 27. Pokus se konal nedaleko od londýnského mostu Tower Bridge.
Autor: Mini
Gymnastky pravidelně trénují u jednoho z dealerů značky Mini a svými výkony se snažili podpořit charitativní akci BBC s názvem Děti v nouzi.
Autor: Mini
Nakonec je v roce 2014 překonali v Číně, kde se do Mini vecpalo 29 lidí, což tamní importér využil i v reklamě.
Autor: BMW
Do Toyoty RAV4 se podle Guinnessovy knihy rekordů vešlo v roce 2015 v ruském Krasnojarsku celkem 41 pasažérů.
Autor: Toyota
Nejvíc lidí, kolik se vešlo do VW Up! (potažmo do Škody Citigo), je 16.
Autor: Volkswagen
Dva lidé byli v kufru, jeden na palubní desce, sedm na zadní lavici, čtyři na předních sedadlech a dva v prostoru pro nohy.
Autor: Volkswagen
Kolik lidí se vejde do dodávky? Světový rekord vznikl v roce 2017 na Van Carnivalu, který se konal v malém anglickém městečku Malvern.
Autor: Volkswagen
Sešli se tam nadšenci do dodávek z celého světa, aby předvedli své řidičské dovednosti...
Autor: Volkswagen
...a vytvořili nový světový rekord.
Autor: Volkswagen
Do busíku od VW z roku 1974 se jich vešlo celkem 51!
Autor: Volkswagen
Zábavná aktivita cpaní se do aut se stala velmi populární zejména v USA, kde se skupina lidí rozhodla, že by bylo vtipné se v co největším množství vměstnat do Volkswagenu Brouka.
Autor: Volkswagen
Píše se rok 1964 a odvážlivci z amerického Fullertonu se rozhodli vyzkoušet, kolik se jich vejde do VW Brouka.
Autor: Volkswagen
Nakonec se do něj podařilo vtěsnat 10 chlapců a 21 dívek.
Autor: Volkswagen
Prototyp Škody 440 procházel i podobně neobvyklými testy...
Autor: Škoda Auto