Kolik lidí se vejde do auta? Do felicie až 28, do octavie 34 a do smartu i 20

Vladimír Löbl
aktualizováno  14:48
Před několika dny zaujala zpráva ze Slovenska, kde policisté při dopravní kontrole zjistili, že ve Škodě Felicia cestuje 18 lidí, což je u jedoucího auta skvělý výkon. Do stojící felicie se jich ale v roce 1997 vešlo dokonce 28, a u octavie je rekord 34. Do dvoumístného smartu se jich dovedlo nacpat plných 20. Podívejte se na bizarní pokusy umístit do auta a na něj co nejvíc lidí.
Před několika dny zaujala zpráva ze Slovenska, kde policisté při dopravní... Slovenští policisté zadrželi starší Škodu Felicii, ve které cestovalo 18 lidí.... Slovenští policisté zadrželi starší Škodu Felicii, ve které cestovalo 18 lidí.... ŠKODA FELICIA: Základní pohonnou jednotkou felicií byl benzinový motor o objemu... V roce 2005 se na brněnském náměstí Svobody tísnilo v Octavii Combi 32... V roce 1999 se v mosteckém autosalonu Mobilpark dokázalo vměstnat do Škody... Škodovku dokonale vyplnili svými těly. Jen v kufru jich bylo osm. Ohromujících 29 lancashirských skautů v roce 2007 zadrželo dech a vmáčklo se u... Reklamní foto AZNP Mladá Boleslav ze 70. let aneb 10 dětí ve „frunku“ Škody 120. Děti v kufru Škody Octavia se dostaly do dobového prospektu. Přepravní schopnosti v afrických zemích nepřestávají udivovat. Test pevnosti: 28 zaměstnanců značky DKW stojí v roce 1932 na modelu F8.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Hořice zase žily motorkami. Podívejte se na největší držkopád víkendu

Hořice jsou městem motorek. Kromě slavného závodu 300 zatáček Gustava Havla se v podkrkonošském městě jezdí i Česká Tourist Trophy. Hořice jsou jedním z posledních opravdových městských okruhů, proto...

Fantom českých dálnic opět v akci. Formule měla doprovod, byla i u benzinky

Rudá formule se opět proháněla po české dálnici. Záběry z její jízdy po autostrádě D4 se objevily na sociálních sítích. Případem se už zabývají policisté, kteří řidiče podezírají hned z několika...

Diktátor lehkosti aut slaví 60 let v branži dvojicí nových supersportů

Gordon Murray je legendou mezi automobilovými konstruktéry. Letos velkolepě oslavil svoji šedesátiletou konstruktérskou kariéru. Nakreslil celou řadu revolučních monopostů F1, jednoduchý vůz pro...

Víte, že se to nesmí? Řízení v žabkách, otevřená okénka, cákání z louží

I ti řidiči, kteří za standardních podmínek dodržují pravidla a zákony, občas uklouznou. Ne nebezpečně nebo vážně. Na první pohled jde o maličkosti, které asi dělá každý z nás, přesto je zákon nevidí...

Unikátní hasičský speciál se skleníkem postavili pro Brno z kabrioletu

Exkluzivně

Po druhé světové válce se stavěla hasičská auta z čehokoliv, co mělo čtyři kola. A tak se stalo, že Horch 853 Sport Cabriolet, jeden z nejkrásnějších, nejluxusnějších německých předválečných vozů...

Kolik lidí se vejde do auta? Do felicie až 28, do octavie 34 a do smartu i 20

Před několika dny zaujala zpráva ze Slovenska, kde policisté při dopravní kontrole zjistili, že ve Škodě Felicia cestuje 18 lidí, což je u jedoucího auta skvělý výkon. Do stojící felicie se jich ale...

20. srpna 2025,  aktualizováno  14:48

Víte, že se to nesmí? Řízení v žabkách, otevřená okénka, cákání z louží

I ti řidiči, kteří za standardních podmínek dodržují pravidla a zákony, občas uklouznou. Ne nebezpečně nebo vážně. Na první pohled jde o maličkosti, které asi dělá každý z nás, přesto je zákon nevidí...

20. srpna 2025

Kia ukončila v Žilině výrobu Ceedu. Žádaný model nahradí elektromobil

Model Ceed je symbolem úspěchu značky Kia v Česku. V roce 2006 šlo o první model, který nabídl na tehdejší dobu vysoce nadstandardní záruku 7 let. Nyní jeho výroba v továrně v Žilině končí, přímého...

20. srpna 2025

Fantom českých dálnic opět v akci. Formule měla doprovod, byla i u benzinky

Rudá formule se opět proháněla po české dálnici. Záběry z její jízdy po autostrádě D4 se objevily na sociálních sítích. Případem se už zabývají policisté, kteří řidiče podezírají hned z několika...

19. srpna 2025

Nehoda v zahraničí: nepodepisujte nic, čemu nerozumíte

Každoročně vyráží na dovolenou do zahraničí tisíce Čechů po vlastní ose. Není dobré zapomínat, že i v zahraničí může dojít k dopravní nehodě. Poradíme, co v takovém případě dělat a na co...

19. srpna 2025

Americká poptávka po elekroautech je na maximu. Bez dotací mají 7 procent trhu

Jaký je přirozený podíl elektromobilů na celkových prodejích? Americká studie říká, že je to kolem 7 procent. Analýza přináší zajímavá čísla vysvětlující chování zákazníků.

19. srpna 2025

Nový český hyundai trénuje v maskáčích. Hranatější tucson dorazí v roce 2027

Tucson je evropským bestsellerem Hyundaie. Korejská značka vyrábí svůj nejprodávanější model starého kontinentu ve slezských Nošovicích. Automobilový paparazzi Stefan Baldauf nachytal prototyp...

19. srpna 2025

Diktátor lehkosti aut slaví 60 let v branži dvojicí nových supersportů

Gordon Murray je legendou mezi automobilovými konstruktéry. Letos velkolepě oslavil svoji šedesátiletou konstruktérskou kariéru. Nakreslil celou řadu revolučních monopostů F1, jednoduchý vůz pro...

18. srpna 2025,  aktualizováno  15:27

Z tankování malý rituál. Věrnostní program, co vás odmění za každou zastávku

Advertorial

Tankujete pravidelně? Pak by byla škoda nečerpat i výhody navíc. Moderní věrnostní program vás odmění za každou zastávku. Získáte slevy, bonusy, dárky i body na dobrou věc. Stačí krátká registrace,...

18. srpna 2025

Kolik elektřiny se ztratí při nabíjení elektromobilu? Změřili jsme to

Premium

Když z wallboxu nebo nabíječky projde 20 kWh elektrické energie, kolik se jí skutečně dostane do akumulátoru? Za pomoci Škody Elroq jsme to změřili. Výsledky možná překvapí.

18. srpna 2025

V autě: Čína roste, Evropa přemýšlí, reguluje, zpomaluje a nechce pracovat

Prvním hostem podcastu V autě je Josef Zajíček. Muž, jehož celý život doprovázejí auta, vypráví o expedici veteránů do Japonska, českém autoprůmyslu a budoucnosti Autodromu Most, který vlastní. Nový...

18. srpna 2025

Mise vietnamské automobilky na Západě není úspěšná. Firma se obrací do Asie

Jeden z nejbohatších Vietnamců Pham Nhat Vuong se snaží napodobit příběh Elona Muska a jeho automobilky Tesla. Se svou vůbec první vietnamskou automobilkou VinFast ale zatím zažívá spíše neúspěchy....

17. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.