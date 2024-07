VIDEO: Koenigsegg jel, jako by hořelo. A jsou z toho rekordy

Koenigsegg Jesko Absolut na konci června vytvořil několik nových světových rekordů pro sériově vyráběná auta. Místem činu se stalo letiště ve švédském Örebro a za volantem extrémnější varianty modelu Jesko seděl tovární testovací jezdec Markus Lundh.

Disciplínu 0–400–0 km/h, tedy rozjezd na rychlost 400 km/h a opětovné zastavení, zvládl za 27,83 sekundy. O pouhých 0,98 sekundy tak překonal předchozí rekord, který na stejném letišti loni stanovil Lundh s Koenigseggem Regera. Při jednom zrychlení s Jeskem jel dokonce rychlostí 412,72 km/h.

Provedení bez zadního křídla s minimálním přítlakem pomohlo vozu dosáhnout mety 400 km/h pouhých 18,82 sekundy po rozjezdu. Regera na to potřebovala 20,68 sekundy. Další disciplínou bylo absolvování 0–250–0 mil/h, které Koenigsegg Jesko Absolut zvládl za 28,27 sekundy, tedy o 1,33 sekundy rychleji než rekord Regery z roku 2023. Sprintu z 0 na 250 mil/h bylo dosaženo za 19,2 sekundy.

Auto bylo ve standardním provedení, v jakém se dodává zákazníkům. Je to samozřejmě extrémní supersport, žádné auto pro každý den. Jen kvůli bezpečnosti byla kabina opatřena ochrannou klecí a Lundh si zvolil sedadlo z modelu One:1. Jeho bi-turbo osmiválec 5,1 litru s výkonem 1 600 koní spaloval palivo E85, tedy směs tvořenou 85 procenty etanolu (alkoholu) a doplněnou o 15 procent benzinu natural o oktanovém čísle 95.

Ve jménu otce

Koenigsegg Jesko se představilo poprvé v roce 2019 a Christian von Koenigsegg ho nazval po otci, který zrovna slavil 80. narozeniny. Do poslední chvíle to ale před ním tajil, a dokonce kvůli tomu nechal připravit tiskovou zprávu s falešným jménem, aby se to dozvěděl skutečně až při oficiálním odhalení na ženevském autosalonu. Později k němu přibyla ještě ultimátnější verze Jesko Absolut.

Zakladatel a šéf značky Christian von Koenigsegg mluví o tom, že by Jesko Absolut teoreticky zvládlo překročit hranici 500 km/h. Nesmí ale shořet tak, jak se to v červnu stalo jednomu z vyrobených vozů v Řecku. Naštěstí se nikomu nic nestalo, jen z auta zbyly pouze trosky.

Po požáru Koenigsegg požádal všech 28 majitelů Jeska, aby svá auta okamžitě odstavili. Nakonec bylo zjištěno, že požár způsobil úniku hydraulického oleje. Majiteli vozu Christian slíbil nový vůz. Celkově má totiž tato série obsahovat 125 kusů. Reputační problém tak odvrátil a rekordy od shořelého exempláře pomohly odvést pozornost.

Koenigsegg a oheň, to ale k sobě nerozlučně patří. V roce 2003 totiž této značce shořela její základna, kterou tehdy měla ještě v památkově chráněné budově s ​​doškovou střechou v Margretetorpu. Stalo se jen dva týdny od představení modelu CC8S na autosalonu v Ženevě. Naštěstí, ačkoli byla sobota, tak se zaměstnancům podařilo auta a nářadí zachránit z plamenů. Christiana von Koenigsegga tak v duchu hesla „Co tě nezabije, to tě posílí!“ evidentně žádný oheň nerozhodí.