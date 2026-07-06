Dnes je Christianu von Koenigseggovi 53 let. Jeho jméno nese značka, která je samotném vrcholu automobilové hierarchie, definuje ligu „megaaut“. „Než se automobilka usadí, etabluje, trvá to pětadvacet let,“ říká Koenigsegg. A podle všeho ví, o čem mluví.
Automobilový průmysl je dnes plný obřích korporací, unifikovaných platforem a neosobních manažerských rozhodnutí. Přesto tedy na jihu Švédska, v malebném městečku na břehu moře, existuje úkaz, který veškerá zavedená pravidla popírá. Značka Koenigsegg, která nedávno oslavila 32 let od svého založení v roce 1994, představuje fascinující příběh absolutní technologické špičky, rodinné tradice a nekompromisního inženýrství.
Každý vůz, který opustí brány továrny, je stoprocentním originálem postaveným na míru konkrétnímu zájemci. Celá montáž probíhá výhradně ručně, bez asistence robotů nebo automatických linek. Vývoj nového modelu od rýsovacího prkna trvá šest až sedm let.