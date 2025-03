Upadající evropský průmysl zachraňuje zbrojení. Místo vagonů vyrobí tanky

Plány na smír s agresorem, pokud nejsou podloženy argumentem odstrašující síly, se v praxi prosazují jen dost těžko. Proto se také po Mnichovské bezpečnostní konferenci rozhodla společnost Rheinmetall transformovat svou stávající výrobu. Představila plány na rozšíření svých stávajících továren v Berlíně a Neussu, kde se dosud vyráběly jen automobilové díly.

Rheinmetall tím naráz řeší dva problémy. Nejen, že poptávka po obranném vybavení enormně narůstá a stávající produkce potřebám EU kapacitně nepostačuje. Současně ale byly zmíněné dva závody pro výrobu automobilových dílů v útlumu výroby. Německé automobilky totiž bojují s vysokými provozními náklady a zahraniční konkurencí.

V Neussu ani v Berlíně se přitom nepočítá s tím, že by výroba autodílů zcela přestala. Režim výroby bude hybridní, podvojný. Poběží tedy současně. Obě továrny by se staly přímou součástí divize Rheinmetall (Weapon and Ammunition), ale část automobilové výroby tu bude probíhat dál. Společnost se tak neodřeže od průmyslové síly a technických kapacit inženýrů z automotive branže.

Rheinmetall se počítá k největším výrobcům munice v Evropě. O zakázky teď rozhodně nouzi nemá, a proto rozšiřuje výrobu.

Společnost uvedla, že ohledně nové struktury zatím nebylo učiněno žádné konečné rozhodnutí. Doplnila jen, že se v těchto závodech nebudou zpracovávat žádné výbušniny, ale budou se zde vyrábět ochranné a mechanické komponenty pro další vojenské použití.

Tanky místo vagonů

V principu jde o dost podobný model, na jaký přistoupil francouzsko-německý zbrojní koncern KNDS.

Ten si vyhlédl jednu ze čtrnácti výrobních poboček výrobce kolejových vozidel Alstom, konkrétně závod v hornolužickém Zhořelci, a plánuje v něm vyrábět mimo jiné různé mobilní sestavy pro tanky Leopard 2, bojová vozidla pěchoty Puma a kolová obrněná vozidla Boxer.

Končící vlastník, společnost Alstom, a nadcházející vlastník KNDS, už podepsali dohodu o zachování 85 procent stávajících pracovních míst. Díky tomu ani ve Zhořelci výroba kolejových vozidel zatím nekončí. Předjednané zakázky na dvoupatrové vagóny a tramvaje tu budou souběžně se sestavami obrněnců plnit až do roku 2026. I tady platí, že se smlouvou se zbrojovkou podařilo zachovat know-how konstruktérů a specializovaná výrobní zařízení.

V Neusse, Berlíně i Zhořelci by měla do dalších let fungovat podvojná hybridní výroba, pro civilní i obranný průmysl. Přechod z neperspektivní výroby automobilových dílů na obrannou techniku umožňuje uchovat pracovní místa.

O tom, že by k oživení průmyslu prodělávajících automobilek mohla podvojná výroba přispět, se nyní hovoří i ve spojení s koncernem Thyssenkrupp, a svůj potenciál v obranných technologiích vidí také Iveco.