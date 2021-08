VIDEO: Tesla Y má parádní kliky, trochu nepraktické a na každé straně jinak

Klidně řekněte, že hledáme pihy, kde nejsou. Jenže ono to dokonale ilustruje, jak se dnes staví auta často hlavně na efekt. A u Tesly jsou v tom mistři.

Potvrzuje to taky, že Tesla stále není klasická automobilka. Technologické společnosti postrkující inovacemi a nápady svět kupředu prostě občas zabloudí do slepé uličky.

S3XY tým je kompletní Prozkoumali jsme novou Teslu Y Po modelech S, 3 a X dorazil na český trh i nejmladší model Y, oficiální představení probíhá v těchto dnech v showroomu značky v Průhonicích u Prahy, kde od června letošního roku funguje jediné oficiální prodejní servisní centrum značky v republice. Čtěte zde.

Kliky zapuštěné do karoserie vypadají na pohled skvěle. Na bílém autě působí černá klika jako šperk rozbíjející opticky velkou plochu dveří. Pomiňme filozofování, jak to bude fungovat na omrzlém autě a co na to budou říkat třeba záchranáři.



„Ovládání“ klik úplně intuitivní není (zajímal by nás pokus s dítětem nebo babičkou, která k autu přijde poprvé), ale po prvním pokusu je jasno: stačí zmáčknout palcem tlustší konec a ten opačný se vyklopí a vklouzne vám do dlaně. Pravda, musíte jít klice dlaní trochu naproti, ale s trochou cviku a shovívavosti se to dá označit za elegantní.

Je to jasný odkaz na větší a dražší tesly, které kliky samy vysunou, když se k nim přiblížíte s klíčkem v kapse, a auto se s tím i odemkne. Jenže „malé“ modely, dvojčata 3 a Y, tuto vychytávku nemají.

Kliky jsou čistě mechanické. Otevírají se v opačné logice „proti směru jízdy“. A v tom je ta podivnost. Na každé straně otevíráte dveře jinou rukou. Levou ty napravo pohodlně neotevřete a naopak.



Ano, namítnete, že stejně otevíráme u auta dveře tou rukou, kterou si nepřekážíme v nastupování, jenže výhoda klasických klik je v tom, že za ni můžete vzít jak chcete. U tesly ne.

Navíc se u rodinného auta dá předpokládat, že někdy budete chtít jako ten, kdo sedá vpředu, otevřít i zadní dveře, třeba dítěti. Takže budete potřebovat krok navíc a bude to asi zdlouhavější.

Abychom nebyli nespravedliví – podobně to mají některé sporťáky, které kliky schovávají nebo zmenšují a všelijak upravují. Třeba Ferrari.