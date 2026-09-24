Monacký kníže Rainier si na dobrá auta potrpěl a uměl vybrat ta nejlepší. Ale to nejzajímavější měl jen půjčené. V roce 1967 vyvezl svou ženu, jednu z nejkrásnějších hereček padesátých let Grace Kellyovou, na netradiční vyjížďku při příležitosti konání velké ceny Monte Carla.
Na veřejnosti se tehdy pár ukázal v úžasném konceptu Lamborghini Marzal. Ten rok jej představila karosárna Bertone. Dílo geniálního Marcella Gandiniho je i na dnešek velmi futuristické. Byla to oslava prostoru, příklad dokonalého, čistého, silného, futuristického designu.
Říká se, že to je jedno z nejdůležitějších lamborghini všech dob. Ne pro ty čtyři a půl metru čtverečního skla, které nechávají nahlédnout do interiéru čalouněného stříbrně lakovanou kůží, ale pro jednoduše geniální klínovitý tvar.
V té době byla šlágrem nabídky Lamborghini Miura, která byla krásná, ale konvenční. Z ní má však koncept s „rentgenovou“ karoserií vypůjčenou techniku a stojí na jejím prodlouženém šasi.
Na Marzalu se projevila genialita Marcella Gandiniho, která vyvrcholila Countachem, prvním supersportem moderního tvaru přikrčeného klínu. Od té doby vlastně nikdo nic lepšího nevymyslel. Aspoň u Lamborghini ne, ta už budou asi navždy hranatě klínovitá.
Žádné jiné lambo už nikdy nemělo tak malý motor. Marzal totiž dostal dozadu napříč uložený řadový dvoulitrový šestiválec, což byla vlastně půlka motoru z Miury. Důležitý byl komfort a prostor pro posádku, ne rychlostní výkony. I když 175 koní na rychlou jízdu podle tehdejších měřítek bohatě stačilo.
Marzal patřil Gandiniho domovskému designérskému studiu Bertone, a když slavný ateliér zkrachoval, šel ten nádherný koncept společně s dalšími do aukce. Když byl Marzal naposledy na prodej, Albert Spiess za něj zaplatil 2,1 milionu dolarů. Ten vyvážel funkční koncept pravidelně na různé automobilové slavnosti.
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Spiessova klenotnice
Během několika desetiletí Spiess shromáždil soukromou sbírku více než stovky vozidel, včetně prototypů, koncepčních vozů, unikátů a raných sériových modelů. Jeho sbírka je všeobecně považována za jednu z nejkomplexnějších a nejcennějších soukromých sbírek klasických a exotických automobilů na světě.
Sbírka Alberta Spiesse
výběr
Do kolekce patří Lamborghini 350 GTV z roku 1963, první sériově vyráběný model značky, unikátem je koncept roadsteru Lamborghini Athon z roku 1980, za pozornost stojí 5-95 Zagato, moderní supersportovní vůz vyrobený na zakázku přímo pro Spiesse.
Sbírka Alberta Spiesse zahrnovala některé z historicky nejvýznamnějších lamborghini a k tomu mnoho dalších jedinečných aut; největší klenoty byly z Itálie. Automobilka Lamborghini oznámila jeho úmrtí 22. září 2026.
Spiess, narozený v roce 1950, strávil velkou část svého života ve švýcarském potravinářském průmyslu. Společnost Spiess AG, kterou spoluzaložil a vedl ji přibližně 40 let, se specializovala na výrobu masných výrobků. V roce 2008 Albert Spiess firmu prodal, zůstal ovšem v čele podniku až do svého odchodu do důchodu 30. června 2012.
Spiesse ovšem proslavila daleko za hranicemi Švýcarska jeho sbírka. Jejím těžištěm byla lamborghini. V loňském roce Spiess zavzpomínal, že jeho prvním vozem ze Sant’Agaty Bolognese byl Countach LP400 S z roku 1979. Následovat nemohlo nic jiného než Lamborghini Miura, jedno z nejslavnějších a nejkrásnějších aut všech dob. „Jeho nákupy se následně stále více zaměřovaly na význam a historii jednotlivých vozů,“ vysvětluje Magneto Magazine. „Výsledkem byla kolekce Lamborghini s neobvykle silným důrazem na prototypy a designové studie.“
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Dalším důležitým tématem sbírky byly Alfa Romeo, mezi nejznámější patřilo Stradale 33 z roku 1968, které sbíralo ocenění na teď nejvýjimečnějších veteránských akcích.
Alfy Romeo SZ a RZ ho pak přivedly ke značce Zagato. Takže do kolekce přibyly Aston Martin V8 Zagato a V12 Zagato. U příležitosti 95. výročí založení karosárny Zagato si pak objednal výrobu Lamborghini 5-95, komplexně přepracovaného Gallarda LP570-4, které bylo v roce 2014 představeno na Concorso d´Eleganza Villa d’Este.
Ve sbírce nesmí chybět Maserati. Vedle jednoho z devíti vyrobených závodních speciálů 450S (1956 až 1957) také koncept Boomerang z dílny Giorgetta Giugiara. Ve Spiessově sbírce byl to roku 2015, kdy ho sběratel prodal v aukci za 3,335 milionu eur.
Klenoty značky Bugatti reprezentovaly vývojové prototypy bájného supersportu EB110 z italské éry značky. Ve sbírce má být údajně i další prototyp, Bugatti 18/3 Chiron z roku 1999.
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„Spiessova nejambicióznější spolupráce s Lamborghini se týkala vozu, který zanikl o desítky let dříve. Původní prototyp Countachu LP500 byl představen na autosalonu v Ženevě v roce 1971 a poté byl v roce 1974 použit při nárazových testech. Spiess později pověřil Lamborghini Polo Storico jeho rekonstrukcí. Projekt čerpal z dochované tovární dokumentace a vyžadoval více než 25 000 hodin práce. Dokončený LP500 byl představen na Concorso d’Eleganza Villa d’Este v roce 2021, 50 let po debutu původního prototypu. Na rozdíl od konvenční restaurování zahrnoval tento projekt znovuvytvoření ztraceného vozu z archivních materiálů, což z něj činí jeden z neobvyklejších projektů, které historické oddělení Lamborghini realizovalo,“ popisuje Magneto Magazine.
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Spiess byl dvorním sběratelem unikátů značky ze Sant´Agaty. Koncem roku 2025 jeho sbírka obsahovala alespoň jeden exemplář každého ze šesti moderních malosériových Lamborghini vyrobených do té doby: Reventón, Sesto Elemento, Veneno, Centenario, Sián a Countach LPI 800-4. „Sesto Elemento označil za svůj obzvláště oblíbený vůz, zejména pro jeho nízkou hmotnost a rozsáhlé použití konstrukčních uhlíkových vláken,“ dodává Magneto Magazine.
„Jeho dlouhé spojení se Sant’Agatou z něj udělalo ve společnosti známou osobnost. Na počest Spiesse po jeho smrti předseda představenstva a generální ředitel Lamborghini Stephan Winkelmann vzpomněl, že Spiesse znal od jeho nástupu do výrobce v roce 2005, zatímco ředitel marketingu a prodeje Federico Foschini uvedl, že švýcarského sběratele znal téměř třicet let.“
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