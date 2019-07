Škoda po sto letech míří do jedné stopy. Projeli jsme elektromoped Klement

Česká značka se svým jednostopým konceptem také tak trochu ohlíží do minulosti. Vždyť první stroje, které z mladoboleslavské dílny dvou Václavů Laurina s Klementem vyjížděly, měly také dvě kola a pedály.

Ovládá se nohama

Novinku, která na mne v pražské Stromovce čeká, ještě příliš lidí neprojela. Beru proto s respektem do rukou široká řídítka s několika tlačítky. Letmo omrknu displej telefonu na rámu kola, který ukazuje aktuální rychlost, zvolený mód jízdy a stav baterie. Nasedám a nohama chci zabrat do pedálů...

Jenže levá prosviští vzduchem naprázdno. To je prosím Klement: tváří se jako kolo, ale kolo to není. A vlastně nejde ani o elektrokolo, byť by to každého napadlo. Šlapat se na něm zkrátka nedá.

Oba pedály jsou na rámu položeny nízko a blízko u sebe. Chvíli trvá, než si zvyknu, že nohy na tomto přibližovadle vedle sebe jen tak nečině leží. Tedy – ne zcela nečině. Pokud sešlápnete pedál špičkou dopředu, pošlete šťávu do elektromotoru a Klement vystartuje. Brzdí se tlakem na patu. Trochu neobvyklé ovládání, pravda. Kdo by je hledal na řídítkách, jako je to třeba u skútrů, počínal by si marně.

Dostávám pár instrukcí a opatrně se rozjíždím. Aby člověk neustále podvědomě nepřidával, musí na Klementovi sedět o něco vzpřímeněji než na běžném kole.

Trvá to však jen pár chvil a opatrnost střídá nadšení z jízdy. Nohy už se sehrály, zvykly si na svou práci, a já přidávám. Za chvíli svištím po cestách pražské Stromovky rychlostí přes 40 kilometrů v hodině.

Široká řídítka jsou pohodlná a jezdec získá jistotu při ovládání, rám Klementa je bytelný. Řetěz byste hledali marně, elektromotor je umístěný ve středu zadního kola. Klement je minimalista: má vypletená kola, teleskopické sedlo a jen pár jednoduchých tlačítek – ovládání směrovek, předního světlometu, klakson s legračním zvukem.

Na Klementovi nenajdete žádný displej jako u elektrokol, ale úchyt na mobilní telefon, který se se strojem spáruje přes bluetooth a prostřednictvím aplikace ukazuje základní údaje včetně rychlosti,. Můj rekord „Klement ve Stromovce“ je 49 kilometrů v hodině, ale legislativně může takové přibližovadlo dosáhnout nejvýše rychlosti 45 kilometrů za hodinu. Je to koncept, takže stroji pár kilometrů navíc odpustíme.

Užívám si jízdu i překvapené pohledy kolemjdoucích. Netuším, jak bych Klementa skládala třeba do kufru auta (i nad tím se automobilka ještě zamýšlí), ale po městě bych se s ním jednou pohybovala moc ráda. Moc mě baví.



Pro městskou a příměstskou dopravu je ostatně Klement určený. Koncept pohání elektromotor o výkonu 4 kW dvě baterie s kapacitou 1250 Wh. Plně nabitý by měl být za dvě a půl hodiny z klasické zásuvky.

Škodovka a kola Klement není žádným výkřikem do tmy. Škoda je s koly historicky spjatá. Zakladatelé české automobilky Václav Laurin a Václav Klement začínali v roce 1985 právě výrobou bicyklů Slavia, motorek a motorových tříkolek - více o historii Škodovky a Václavu Klementovi čtěte ZDE. Škodovka by si navíc konceptem Klement doplnila své portfolio, protože už několik let vyrábí též vlastní elektrokola.

„Na jedno nabití ujede šedesát kilometrů, což je ideální vzdálenost vhodná pro městskou či příměstskou mobilitu,“ vysvětluje projektová manažerka mikromobility Škoda Auto Bára Opletalová s tím, že delší vzdálenosti už lidé překonávají skútry či auty.

Maximální rychlost, kterou by měl Klement svým jezdcům nabídnout, je 45 kilometrů v hodině. Podle zákona se tak jedná o malý moped, který už musí mít svou registrační značku. „Na Klementa tak musí mít jezdci řidičský průkaz na nejmenší motocykl AM, nebo jej lze řídit s řidičským průkazem skupiny B jako třeba skútry,“ dodává Opletalová.



O výrobě se uvažuje, zatím ho vylepšují

Jenže na ulici jej zatím nepotkáte a než se tak stane, ještě to chvíli potrvá. Škoda Auto Klementa představila letos v březnu na autosalonu v Ženevě, kde posloužil jako překvapivé entré šéfovi Škody Bernhardu Maierovi – psali jsme ZDE – který demonstroval vizi automobilky jít směrem elektromobility.

Škoda nyní sbírá reakce okolí a svůj koncept nadále vylepšuje. Klement nyní váží kolem třiceti kilogramů a výrobce chce váhu stáhnout ke dvaceti kilům. Zvažuje se také například další mechanická brzda, která by mohla být na jednoduchých řídítkách a sloužila by jako pojistka v případě, že by ta elektronická vypověděla službu.