Nový šéf Škody nastoupí v pátek, bude pokračovat v elektrifikaci značky

Nová strategie

Škoda Auto chce v novém desetiletí jít strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; jejím cílem je to, aby se do roku 2030 zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě. A směřovala na pozici nejúspěšnější evropské automobilky na důležitých růstových trzích jako je Indie a severní Afrika. Celosvětově zaměstnává 45 tisíc pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. V roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 tisíc vozů.

Více o nové strategii automobilky s důrazem na elektromobilitu čtěte zde.