Škoda se 509 400 dodanými vozy v prvním pololetí vyšvihla na 3. místo mezi nejprodávanějšími automobilkami v Evropě, čímž si polepšila oproti 4. místu z loňska a 10. pozici před dvěma lety. To je pro značku, která letos slaví 130 let, historický úspěch. Pokud bude druhé pololetí stejné, pokoří milionovou hranici, to se jí naposledy podařilo v roce 2020; nejvíce (1,25 milionu aut) prodala v roce 2018.

Zellmer uvedl, že nejde jen o objem prodejů, ale především o udržitelný růst výnosů a zisku. Rentabilita tržeb dosáhla 8,5 %, což je mírné zlepšení oproti loňským 8,4 %, a značka se tím řadí mezi nejziskovější velkosériové výrobce aut na světě. Předjela i prémiový klenot koncernu Volkswagen, ikonickou značku Porsche. Pikantní je, že právě u této Züffenhausenské automobilky Zellmer do příchodu do Mladé Boleslavi působil.

Jak se prodávají škodovky za první pololetí 2025 Octavia 97 500 −19,6 %

Kodiaq 64 800 +26,7 %

Kamiq 64 100 +4,9 %

Fabia 60 400 +6,4 %

Karoq 52 200 −1,7 %

Enyaq 38 700 +31,3 %

Superb 36 600 +19,7 %

Elroq 34 300 (nový model)

Scala 27 200 −6,4 %

Kylaq 20 100 (nový model)

Kushaq 6 800 −18,5 %

Slavia 6 700 −12,9 %

Klíčem k úspěchu je podle šéfa značky „odolný obchodní model“, silná nákladová disciplína a široké portfolio pohonných jednotek, které pokrývá mild-hybridy, plug-in hybridy, čistě elektrické vozy i klasické spalovací motory. Zellmer připouští, že původní předpovědi ohledně razantního přechodu na čistě elektrická auta byly příliš ambiciózní. „Jsme svědky zpomalení. Viděli jsme, že alternativní pohony jako jsou plug-in hybridy či range extendery jsou v oblibě. Viděli jsme také, že spotřebitelé, možná spíše z psychologických důvodů, nechtějí přesednout do bateriového elektromobilu. Tím se vracíme k tomu, co jsme ve Škodě vždy říkali. V konečném důsledku je to spotřebitel, kdo se rozhoduje individuálně,“ vysvětluje.

„Škoda Auto prosperuje a za první polovinu roku 2025 dosáhla výborných finančních výsledků, navzdory značným výzvám v celém odvětví. Opět jsme dosáhli růstu v klíčových ukazatelích výkonnosti a prokázali jsme, že jsme jednou z nejziskovějších objemových automobilových značek. Tyto skvělé výsledky svědčí o odolném obchodním modelu,“ shrnuje Zellmer. „Škodováci podávají ve své lize špičkové výkony. Do druhé poloviny roku vstupujeme ve vrcholné formě a jako vždy zůstáváme soustředění a ostražití.“

„Naše klíčové finanční ukazatele zůstávají velmi solidní, čímž navazujeme na údaje za rok 2024, tedy nejlepší finanční rok v naší historii. Růst provozního zisku a trvale vysoká rentabilita tržeb jsou výsledkem disciplinovaného řízení nákladů a vysoké poptávky zákazníků, čímž posilujeme naše postavení mezi objemovými značkami. Úsporný program Next Level Efficiency+ již přináší hmatatelné výsledky zejména v optimalizaci struktury našich nákladů a výrobních procesů,“ komentuje Holger Peters, člen představenstva značky odpovědný za finance, IT a právní záležitosti.