Překvapení roku. Šéf Škody skončí, půjde vládnout Volvu

Håkan Samuellson se do vedení Volva vrátil v roce 2025 s cílem oživit švédskou automobilku. „Samuelsson minulý týden uvedl, že po vypršení smlouvy v dubnu neplánuje pracovat na plný úvazek,“ připomíná Reuters.
Volvo Cars uspořádala v tomto týdnu „strategický den“, na kterém Samuelsson představil ambiciózní strategii uvedení 13 nových modelů do roku 2030 s cílem zdvojnásobit tržní podíl společnosti v době, kdy se automobilka potýká s dopady amerických cel a klesajícími prodeji v Číně.
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„Švédská automobilka, jejíž většinovou většinou vlastní čínský Geely Holding, se kvůli clům , slabší poptávce po elektromobilech a vysokým nákladům na vývoj potýkala s plněním předchozích cílů ziskovosti,“ připomíná Reuters. „Čelí stále choulostivějšímu vyvažování mezi západními a čínskými technologiemi, aby mohla pokračovat v prodeji ve Spojených státech, kde její sesterská značka Polestar čelí zákazu prodeje. Její akcie, jejichž oživení měl Samuelsson pověřit po svém druhém působení ve funkci generálního ředitele, kdy společnost vedl v letech 2012 až 2022, se i nadále obchodují poblíž rekordních minim a letos klesly o více než 45 %.“
„Håkan Samuelsson vedl společnost ve dvou obdobích: v letech 2012 až 2022 a znovu od dubna 2025, kdy se vrátil, aby v době náročné pro automobilový průmysl vytvořil budoucí strategický plán. Během klíčového období pro společnost zajišťoval stabilitu a zároveň se připravoval na dlouhodobého nástupce,“ komentuje švédská automobilka.
„Klaus Zellmer je zkušený globální manažer v automobilovém průmyslu s více než 30 lety praxe v oboru,“ připomíná Volbo. „Klaus Zellmer kombinuje hluboké odborné znalosti v automobilovém průmyslu s rozsáhlými mezinárodními zkušenostmi s vedením a silnými výsledky v oblasti vedení organizací transformací a měnících se tržních podmínek,“ říká Eric Li, předseda představenstva společnosti Volvo Cars. „Jeho zkušenosti z prémiového segmentu vyšší třídy i z velkoobjemových značek se pro Volvo Cars skvěle hodí. Představenstvo je přesvědčeno, že pod vedením Klause Zellmera bude společnost Volvo Cars stavět na svých silných základech a vstoupí do další kapitoly s jasnou ambicí posílit svou pozici přední společnosti v oblasti prémiových vozů.“
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„Jsem potěšen, že se mohu připojit k Volvo Cars v tak důležitém okamžiku vývoje společnosti,“ cituje Volvo Klause Zellmera. „Jen málo automobilových značek si vybudovalo tak silnou a trvalou pověst v oblasti bezpečnosti a důsledně uplatňuje tuto klíčovou hodnotu v celém odvětví mobility. Obdivuji nadčasový a moderní designový jazyk společnosti Volvo Cars a jasnost její identity značky. Společnost má solidní základy a zkušený tým a těším se na spolupráci s kolegy z celé společnosti Volvo Cars, abychom na těchto silných stránkách stavět. Po téměř 100 letech je schopnost společnosti Volvo Cars znovu a znovu se objevovat pozoruhodným úspěchem i neustálou výzvou. Těším se, že budu moci přispět k dalšímu rozvoji společnosti a společně utvářet její další kapitolu.“
Vyrostl v Porsche
O Zellmerovi (58) se několikrát mluvilo jako o kandidátovi do představenstva značky Porsche.
Německý automobilový manažer se narodil v roce 1967 ve Stuttgartu.
Absolvent studia podnikové ekonomiky po absolvování studia obchodní administrativy strávilod roku 1994 tři roky prací v Ústavu pro automobilovou ekonomiku na Univerzitě aplikovaných věd Nürtingen-Geislingenu. Absolvoval studijní stáže v Británii, Francii a Spojených státech.
Profesní dráhu v autoprůmyslu zahájil v roce 1997 jako asistent člena představenstva v Porsche AG.
V roce 1999 přestoupil do útvaru Rozvoj prodejní sítě ve společnosti Porsche France, poté převzal vedení regionu Severní Ameriky. V roce 2000 nesl jako vedoucí projektu odpovědnost za budování oblastí prodeje a marketingu v rámci zakládání nového pobočného závodu společnosti Porsche v Lipsku. Po působení v čele zákaznického centra v závodě automobilky Porsche se Zellmer stal vedoucím marketingu ve společnosti Porsche Deutschland, v roce 2010 stanul v jejím čele.
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V roce 2015 byl Zellmer jmenován prezidentem a generálním ředitelem společnosti Porsche Cars North America v americké Atlantě. Od 15. září 2020 je Zellmer členem představenstva značky Volkswagen. Předsedou představenstva Škody je od 1. července 2022. Dá se očekávat, že tedy v následujících dnech automobilku opustí.
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V krátké době je to další změna v nejvyšším vedení české značky. Jediný Čech v představenstvu Škody Auto Martin Jahn, který je odpovědný za prodej a marketing, bude od října jmenovaný členem představenstva pro prodej, marketing a after sales značky Volkswagen v německém Wolfsburgu.
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