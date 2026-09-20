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Překvapení roku. Šéf Škody skončí, půjde vládnout Volvu

František Dvořák
  15:00aktualizováno  15:25
Společnost Volvo Cars jmenovala Klause Zellmera na pozici generálního ředitele. Aktuální šéf Škody Auto se do roka stane prezidentem a generálním ředitelem švédské značky a nahradí tak Håkana Samuelssona. Zellmer nastoupí do své funkce nejpozději 1. října 2027, uvedla společnost. „Håkan Samuelsson bude společně s představenstvem zajišťovat hladký přechod,“ dodala automobilka v oficiálním prohlášení.

Håkan Samuellson se do vedení Volva vrátil v roce 2025 s cílem oživit švédskou automobilku. „Samuelsson minulý týden uvedl, že po vypršení smlouvy v dubnu neplánuje pracovat na plný úvazek,“ připomíná Reuters.

Předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer na premiéře bateriového modelu Elroq
Předseda představenstva automobilky Škoda Auto Klaus Zellmer představuje velké elektrické SUV jménem Peaq.
Předseda představenstva automobilky Škoda Auto Klaus Zellmer představuje velké elektrické SUV jménem Peaq.
Håkan Samuelsson
Šéf Volvo Cars Hakan Samuelsson oznámil, že se tato severská značka chystá do konce letošního roku vstoupit na burzu ve Stockholmu.
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Volvo Cars uspořádala v tomto týdnu „strategický den“, na kterém Samuelsson představil ambiciózní strategii uvedení 13 nových modelů do roku 2030 s cílem zdvojnásobit tržní podíl společnosti v době, kdy se automobilka potýká s dopady amerických cel a klesajícími prodeji v Číně.

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„Švédská automobilka, jejíž většinovou většinou vlastní čínský Geely Holding, se kvůli clům , slabší poptávce po elektromobilech a vysokým nákladům na vývoj potýkala s plněním předchozích cílů ziskovosti,“ připomíná Reuters. „Čelí stále choulostivějšímu vyvažování mezi západními a čínskými technologiemi, aby mohla pokračovat v prodeji ve Spojených státech, kde její sesterská značka Polestar čelí zákazu prodeje. Její akcie, jejichž oživení měl Samuelsson pověřit po svém druhém působení ve funkci generálního ředitele, kdy společnost vedl v letech 2012 až 2022, se i nadále obchodují poblíž rekordních minim a letos klesly o více než 45 %.“

„Håkan Samuelsson vedl společnost ve dvou obdobích: v letech 2012 až 2022 a znovu od dubna 2025, kdy se vrátil, aby v době náročné pro automobilový průmysl vytvořil budoucí strategický plán. Během klíčového období pro společnost zajišťoval stabilitu a zároveň se připravoval na dlouhodobého nástupce,“ komentuje švédská automobilka.

Håkan Samuelsson

„Klaus Zellmer je zkušený globální manažer v automobilovém průmyslu s více než 30 lety praxe v oboru,“ připomíná Volbo. „Klaus Zellmer kombinuje hluboké odborné znalosti v automobilovém průmyslu s rozsáhlými mezinárodními zkušenostmi s vedením a silnými výsledky v oblasti vedení organizací transformací a měnících se tržních podmínek,“ říká Eric Li, předseda představenstva společnosti Volvo Cars. „Jeho zkušenosti z prémiového segmentu vyšší třídy i z velkoobjemových značek se pro Volvo Cars skvěle hodí. Představenstvo je přesvědčeno, že pod vedením Klause Zellmera bude společnost Volvo Cars stavět na svých silných základech a vstoupí do další kapitoly s jasnou ambicí posílit svou pozici přední společnosti v oblasti prémiových vozů.“ 

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„Jsem potěšen, že se mohu připojit k Volvo Cars v tak důležitém okamžiku vývoje společnosti,“ cituje Volvo Klause Zellmera. „Jen málo automobilových značek si vybudovalo tak silnou a trvalou pověst v oblasti bezpečnosti a důsledně uplatňuje tuto klíčovou hodnotu v celém odvětví mobility. Obdivuji nadčasový a moderní designový jazyk společnosti Volvo Cars a jasnost její identity značky. Společnost má solidní základy a zkušený tým a těším se na spolupráci s kolegy z celé společnosti Volvo Cars, abychom na těchto silných stránkách stavět. Po téměř 100 letech je schopnost společnosti Volvo Cars znovu a znovu se objevovat pozoruhodným úspěchem i neustálou výzvou. Těším se, že budu moci přispět k dalšímu rozvoji společnosti a společně utvářet její další kapitolu.“

Vyrostl v Porsche

O Zellmerovi (58) se několikrát mluvilo jako o kandidátovi do představenstva značky Porsche.

Německý automobilový manažer se narodil v roce 1967 ve Stuttgartu.

Absolvent studia podnikové ekonomiky po absolvování studia obchodní administrativy strávilod roku 1994 tři roky prací v Ústavu pro automobilovou ekonomiku na Univerzitě aplikovaných věd Nürtingen-Geislingenu. Absolvoval studijní stáže v Británii, Francii a Spojených státech.

Profesní dráhu v autoprůmyslu zahájil v roce 1997 jako asistent člena představenstva v Porsche AG.

V roce 1999 přestoupil do útvaru Rozvoj prodejní sítě ve společnosti Porsche France, poté převzal vedení regionu Severní Ameriky. V roce 2000 nesl jako vedoucí projektu odpovědnost za budování oblastí prodeje a marketingu v rámci zakládání nového pobočného závodu společnosti Porsche v Lipsku. Po působení v čele zákaznického centra v závodě automobilky Porsche se Zellmer stal vedoucím marketingu ve společnosti Porsche Deutschland, v roce 2010 stanul v jejím čele.

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V roce 2015 byl Zellmer jmenován prezidentem a generálním ředitelem společnosti Porsche Cars North America v americké Atlantě. Od 15. září 2020 je Zellmer členem představenstva značky Volkswagen. Předsedou představenstva Škody je od 1. července 2022. Dá se očekávat, že tedy v následujících dnech automobilku opustí.

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V krátké době je to další změna v nejvyšším vedení české značky. Jediný Čech v představenstvu Škody Auto Martin Jahn, který je odpovědný za prodej a marketing, bude od října jmenovaný členem představenstva pro prodej, marketing a after sales značky Volkswagen v německém Wolfsburgu.

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