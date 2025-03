Škoda chystá hybridní Fabii. Vyvíjí také spalovák pro americké elektromobily

„Stále si myslíme, že budoucnost je elektrická, jen nevíme, kdy nastane. Bude záležet na zákaznících, pro jaký typ pohonu se rozhodnou, my jim chceme dát vybrat,“ uvedl Zellmer s tím, že Škoda bude vedle elektrického pohonu rozvíjet hybridní pohon i spalovací motory, kde zkoumá možnosti využití syntetických paliv. „Náš nepřítel není spalovací motor, ale emise oxidu uhličitého (CO 2 ),“ dodal.

Rozšířením nabídky hybridních a elektrických vozů chce Škoda čelit zpřísněným pravidlům pro průměrné emise vyráběných vozů. Za jejich nesplnění hrozí od EU vysoké sankce. Zellmer připomněl, že i přes návrh na rozložení sankčního období na tři nebo více let stále platí, že sankce hrozí už letos. To ovlivní letošní hospodaření automobilky, zejména výši jejího zisku. Bez vlivu sankcí by Škoda podle Zellmera mohla letos navázat na rekordní výsledky z loňského roku.

Návrh Evropské komise na rozložení pokut za emise z jednoho roku do tří let podle šéfa škodováckých odborů Jaroslava Povšíka zřejmě stačit nebude. „Ještě jsme to nedopočítali. Zlepší se to, ale nestačí to. Pro nás, pro masového výrobce, který vyrábí milion aut a více, to prostě nestačí,“ uvedl Povšík pro SeznamZprávy.

Hybridy pro malé škodovky

Škoda dostala od mateřského koncernu větší roli ve vývoji spalovacích motorů včetně jejich hybridních verzí. Hybridy by měly dostat Fabia, Scala a Kamiq na konci působení jejich současných generací.

„Budeme dále optimalizovat naše spalovací motory. V tom hrajeme v rámci koncernu Volkswagen významnou roli. Zejména v objemovém segmentu u motorů 1,0 a 1,5 litru, které jsou pod správou a odpovědností Škody Auto za koncern. Ty budeme dále optimalizovat tak, jak jsme to dělali vždycky. A novinkou je, že k těmto motorům budeme dále přidávat hybridní řešení. U Fabie, Karmiqu a Scaly nyní hybridní pohon nemáme. A právě teď se tím zabýváme. Protože jsme se také rozhodli prodloužit jejich životní cyklus do konce desetiletí,“ vysvětluje šéf automobilky Klaus Zellmer. Hybridizace těchto malých motorů by se podle předběžných rámcových odhadů mohla stihnout do dvou let.

„Budeme se držet i plug-in hybridů a budeme dělat mix. Pokud to půjde, tak až do roku 2035, kdy mají skončit spalovací motory. My půjdeme dál a najdeme řešení,“ řekl Povšík. Rozšíření portfolia o hybridní verze dalších modelů podle něj bude vyžadovat oživení v dodavatelském sektoru. „Jak jsme věřili na e-mobilitu, už jsme jim nedali šanci a oni některé věci přestali vyrábět. Teď se k tomu musí zase vrátit, vyvíjet a vyrábět,“ doplnil Povšík.

Elektrická auta Škoda Auto vyrábět chce, lepším prodejům však podle Povšíka brání drahé baterie. Změny v automobilovém průmyslu podle něj vyžadují víc času a prostoru. „Odsuňte pokuty za gramy oxidu uhličitého a podmiňte vše tím, že chcete vidět investice. My vám to předvedeme, vzchopíme se, začneme úplně jinou mobilitu,“ řekl Povšík pro SeznamZprávy.

Škoda v současnosti nabízí elektrická SUV Elroq a Enyaq a řady se spalovacími motory Fabia, Scala, Kamiq, Karoq, Octavia, Superb a Kodiaq, z toho poslední tři rovněž v hybridní verzi. V Indii pak vyrábí modely Kushaq, Kylaq a Slavia.

„Chceme nabídnout možnost volby. Chceme nabízet mild hybrid, plug-in hybrid, dieselový motor, pohon všech kol, různé karoserie – kombíky, malá auta, velká auta. Proto máme vůbec největší portfolio. Stále jsme si však také jisti a přesvědčeni, že budoucnost je elektrická. Otázkou je, kdy bude tato budoucnost plně elektrická. Bude to v roce 2035, protože někdo říká, že to tak musí být? Nebo to bude později? Odpověď je velmi jednoduchá. Rozhodnou o tom spotřebitelé,“ říká šéf Škody Auto Klaus Zellmer.

„Naším nepřítelem není spalovací motor. Naším nepřítelem jsou emise a my máme odpovědnost za to, že snížíme svou stopu CO 2 . Ale ne tím, že řekneme, že nepřítelem je spalovací motor. Musíme mít technologická řešení pro boj s emisemi CO 2 . To může zahrnovat spalovací motory poháněné jinými palivy, biopalivy, syntetickými palivy,“ vyjmenovává šéf Škody Auto.

„V roce 2035 (kdy má podle plánu Evropské unie být zakázán prodej aut produkujících emise CO 2 , pozn. red.) budeme mít v evropském autoparku 290 milionů vozidel, třetinu budou tvořit elektromobily na baterie. Takže dvě třetiny budou stále jezdit na technologii spalovacích motorů. Pokud tyto motory nebudeme krmit palivy s omezeným nebo neutrálním obsahem CO 2 , propásneme šanci snížit naši CO 2 stopu,“ dodává Zellmer.

„Limity CO 2 byly stanoveny v roce 2019, kdy byl svět úplně jiný. Všichni byli naprosto ambiciózní a optimističtí ohledně transformace, bodu zvratu, konce spalovacích motorů. Myslím, že jsme od té doby trochu vystřízlivěli. A ne proto, že by výrobci nevyvíjeli elektromobily, ale proto, že se zákaznický sentiment nepřizpůsobil bateriovým elektromobilům do té míry, aby bylo možné splnit kritéria CO 2 . A to právě teď vidíme na velkých trzích, jako je Německo, ale zejména také v jižní části Evropy a zde ve střední a východní části Evropy. Adaptace bateriových elektromobilů se dramaticky zpomalila,“ vysvětluje šéf mladoboleslavské značky.

Spalovací motor pro americké elektromobily

Klaus Zellmer je také velkým zastáncem konstrukčního řešení elektromobilů s takzvaným „range extenderem“ – prodlužovačem dojezdu. „Range extender je skvělý. Jsem toho velkým fanouškem,“ potvrzuje.

V této architektuře je spalovací motor ve voze v roli generátoru elektrické energie, kterou pak využívá auto s bateriovým pohonem k samotné jízdě. Výhodou tohoto řešení je to, že se výrazně prodlouží dojezd vozu, případné tankování paliva zabere méně času než doplňování elektrické energie do trakčního akumulátoru, samotná baterie – která je velmi drahá – může být menší, a tedy i levnější, spalovací motor v roli generátoru také pracuje v ideálním režimu s nízkou spotřebou a emisemi a může spalovat různá paliva.

Toto řešení v minulosti používaly některé automobilky (Opel, BMW, Mazda), ovšem bez většího ohlasu. Nyní ovšem podle Zellmera může dojít k renesanci této konstrukce.

Skautský slib. Volkswagenem oprášená americká značka Scout Motors představila předobrazy svých nových modelů. Traveler a Terra. SUV a pick-up, elektrický nebo s prodlužovačem dojezdu, mají být uvedeny na americký trh do roku 2027. Již teď se však prodejcům Volkswagenu v USA příliš nelíbí slib automobilky, že bude auta prodávat sama přímo zákazníkům a je z celého procesu vyloučí.

„Koncern Volkswagen oživil ve Spojených státech značku Scout (zaměřenou na elektrické offroady, pozn. red.). Také v USA se transformace a rychlost přechodu směrem k elektromobilům změnila, asi před rokem jsme se tedy rozhodli, že Scout musí přijít s technologií range extender. Drtivá většina objednávek na Scout je s prodlužovačem dojezdu. A range extender pro Scout vyvíjíme my ve Škodě. Jsme vlastně dodavatelem znalostí a technologií,“ chlubí se šéf značky.

A prozrazuje, že uvedení range extenderu v Evropě pro některou ze značek VW se aktuálně v koncernu diskutuje. „I když baterii zmenšíte na polovinu, s range extenderem můžete stále dosáhnout dojezdu tisíc kilometrů,“ dodává Zellmer.