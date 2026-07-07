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Během několika týdnů dvě premiéry dvou úplně nových elektromobilů. Není to pro zákazníky příliš velké sousto naráz?
Pro zákazníky to nebude těžké na rozlišení. Kdyby ty vozy patřily do stejného segmentu, bylo by to příliš. My ale představujeme dva naprosté protipóly. Na jedné straně stojí vstupní segment s modelem Epiq, na druhé straně náš absolutní vrchol v podobě sedmimístného modelu Peaq. Nevidím v tom žádný rozpor. K stávajícím oblíbeným modelům Enyaq a Elroq přidáváme další dva, takže budeme mít v nabídce čtyři čisté elektromobily. Takto rozvrstvené portfolio nabídne zákazníkům opravdu široký výběr.
Názvy jako Superb nebo Peaq jsou poměrně sebevědomé. Který z těchto dvou modelů je teď skutečnou vlajkovou lodí Škodovky?
To mi řekněte vy! V segmentu limuzín a kombi je Superb samozřejmě jedinečný a tuto pozici si buduje desítky let. Všichni si ale musíme přiznat, že tradiční segment manažerských sedanů sice pomalu, ale jistě celosvětově ztrácí na významu. Vývoj trhu v tomto směru mluví jasně. Proto je logické uvažovat o nové vlajkové lodi v segmentu, který má obrovský růstový potenciál – a tím je kategorie SUV. Máme tedy dva vrcholy nabídky: v kategorii SUV je to Peaq, v kategorii klasických vozů Superb.
Jaký je nyní váš horizont plánování, když se podmínky na trhu tak rychle mění?
Naše detailní plánování je nastaveno na pět let a strategické plánování na deset let. Náš strategický plán vždy reflektuje situaci s výhledem na dekádu dopředu. Protože se ale trh neustále mění, musíme plány každý rok upravovat. Směr však zůstává pevný. Naše strategie stojí na třech oblastech a devíti strategických směrech, které jsou pevně navázány na sledovatelné ukazatele (KPI). Jedním z nich je vnímání značky – chceme, aby byla Škoda více inspirativní, a máme jasně změřenou desetiletou trajektorii, kam se chceme posunout.
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V rámci koncernu se vám teď opravdu daří. Prodáváte sice méně aut než prémiové Audi, a přitom vyděláváte více peněz. Jak to vnímají ostatní značky?
To je pouze momentální situace. Kolegové v Audi teď dělají svou domácí přípravu a nepochybně se vrátí v plné síle. Nesmíme být kvůli současnému úspěchu namyšlení nebo arogantní. Jsme hrdí na to, kde jsme, a chceme si to udržet, ale rozhodně nesedíme se založenýma rukama. Je to jako ve sportu – když vyhrajete titul, musíte ho obhájit. Ostatní udělají totéž.
V rámci koncernu VW došlo k zajímavé situaci. Škoda uvádí na trh velké sedmimístné SUV Peaq, zatímco Volkswagen model Touareg ukončil a tento segment v podstatě opustil. Naopak VW chystá levný městský elektromobil ID.1, jehož ekvivalent vy neplánujete. Znamená to, že Škoda přestává být cenově dostupnou značkou a posouvá se výše?
Znamená to jediné – že náš pověstný poměr ceny a výkonu zůstane stoprocentně zachován. Naším hlavním cílem je dosáhnout postupného, skutečného růstu celého koncernu. Nechceme růst tak, že budeme kanibalizovat Volkswagen a přetahovat jeho zákazníky, protože z pohledu koncernu bychom tím celkově nerostli. Chceme oslovovat nové skupiny lidí.
Když se koncern rozhodl, že značka Volkswagen – která má už ve svém názvu „auto pro lidi“ – potřebuje v západní Evropě levný vstupní elektromobil ID.1, my ve Škodě jsme řekli, že ho pro naši značku nepotřebujeme. Naše silná pozice je ve střední a východní Evropě, kde je přijímání čisté elektromobility mnohem pomalejší. My v tomto segmentu zůstáváme u osvědčených modelů Fabia, Kamiq a Scala.
Na druhé straně má teď Volkswagen model ID.7, který konkuruje Passatu a částečně i modelu Octavia. A my jsme na oplátku ti, kdo dostali v rámci koncernu v Evropě jediné sedmimístné bateriové SUV. Je to vzájemná, logická výměna tam, kde to dává největší smysl, nikoliv povyšování jedné značky nad druhou. Jsme na stejné úrovni, ale jdeme různými směry.
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Vy se tedy zaměřujete na praktičtější zákazníky a Volkswagen jde po něčem jiném?
U Volkswagenu jde spíše o moderní, progresivní design a technologické vyjádření. Snažíme se dobývat různé segmenty trhu. Máme přesně zmapované konzervativní i progresivní skupiny zákazníků, abychom rozšiřovali celkový zásah koncernu a nešlapali si navzájem na paty.
Proslýchá se, že od roku 2027 z nabídky modelu Octavia úplně zmizí naftové motory a zůstanou jen benzíny a hybridy. Jak to bude s dieselem?
Otázka naftových motorů je komplexní. Mohu potvrdit, že diesel v našem celkovém portfoliu rozhodně zůstane. Nebudu v tuto chvíli specifikovat, u kterých konkrétních modelů to bude, protože strategii pro jednotlivá auta zatím nezveřejňujeme. Člověk si ale dnes musí velmi pečlivě vybírat, kde se bude angažovat.
Jen pro splnění emisní normy EU7 a nových požadavků na kybernetickou bezpečnost jsme do úpravy pohonných jednotek investovali více než miliardu eur. Tyto investice musíte vynaložit na každé jedno koncové ústrojí, na každou kombinaci pohonu všech kol a podobně. Před pár lety jsme museli udělat rozhodnutí, zda investovat do všech variant dieselů, nebo se zaměřit na nové trendy – tedy plug-in hybridy, motory TSI a čisté elektromobily. Tehdy jsme měli mnohem ambicióznější plány ohledně rychlosti přechodu na elektromobilitu v Evropě, podle prognóz z doby před pěti lety jsme dnes už měli mít přes 50 % prodejů v bateriových vozech. Realita je jiná, museli jsme se přizpůsobit, ale diesel u značky Škoda nekončí.
Bude klasický fullhybrid (HEV) s motorem 1.5 TSI dostupný pouze v modelu Octavia, nebo se objeví i v dalších modelech?
Klasický full-hybrid na bázi motoru 1.5 TSI v nabídce skutečně bude, ale v tuto chvíli mohu potvrdit jen to, že se na něj v poměrně blízké budoucnosti můžete těšit v modelové řadě Octavia.
Když mluvíme o Octavii, jaký je další krok v elektrické modelové řadě Škoda? Směrem nahoru nad model Peaq už jít nemůžete a pod model Epiq jít nechcete. Nabízí se elektrické kombi, o kterém jste mluvil jako o projektu Vision O. Kdy se dočkáme elektrického modelu Octavia a bude stát na nové platformě SSP?
Nebudeme projekt Vision O, který se zaměřuje na elektrickou alternativu k modelům Octavia a Superb, nijak uměle urychlovat. Důvod je jednoduchý – nová koncernová platforma je momentálně ve vývoji a my si na ni počkáme. Tato platforma bude svými parametry skvěle připravena na budoucnost.
Budou se tedy pod názvem Octavia prodávat dva technologicky odlišné vozy naráz? Jeden se spalovacím motorem a druhý jako čistý elektromobil na nové platformě?
To závisí na přesném načasování. Podle evropské legislativy musíme prodej aut se spalovacími motory ukončit nejpozději v roce 2035. V závislosti na tom, kdy budou uváděny nové modely, se může stát, že se po určitou dobu budou překrývat různé typy pohonů
Jak vidíte současnou celkovou situaci celého koncernu Volkswagen, na kterém je Škoda technologicky závislá?
Koncern dělá přesně to, co v této situaci musí. Realizuje programy na zvýšení efektivity, což je v podstatě takový ozdravný fitness program. Procházíme jím všichni. Stejně jako ve sportu – když se změní podmínky na hřišti, musíte změnit taktiku, tvrději trénovat a přizpůsobit svou strategii. Přesně to teď skupina VW dělá. Pro nás je klíčové, aby byl mateřský koncern v perfektní kondici, protože odtud čerpáme naše hlavní technologie, ať už jde o platformu MEB, budoucí SSP, nebo novou technologii z Číny, kterou jsme teď získali pro projekty v Indii. Naši inženýři s kolegy z koncernu VW úzce spolupracují a já jsem v tomto ohledu optimistický.