Šílený Kiwee by mohl proměnit osobní mobilitu ve městech. Pokud dostane šanci

Řekněme, že jste právě odrazili do vám neznámého města. Vlakem, lodí nebo letadlem, na tom zase tolik nesejde. Podstatné je, že v cíli své cesty nemáte vlastní vůz. A přece tu na vás už nějaký čeká. Před terminálem nebo stanicí jsou totiž nachystaná vozítka Kiwee. Zaparkovaná a hezky seřazená za sebou.

Jsou menší než Smart, dvousedadlová, ale s vcelku slušným úložným prostorem pro zavazadla. A vy si je můžete, nejspíš skrze nějakou chytrou mobilní aplikaci, s chutí vypůjčit. Že vás ale přijelo víc a dvě místa jsou málo? Žádný problém. Kiwee jsou totiž na sebe napojeny mechanismem, který si v principu nezadá se spřáhly železničních vozidel.

Z vozítek, která jsou na sebe připojená, si můžete nabrat dvě, tři anebo rovnou třeba deset. Udělat si z nich takový malý vláček, nebo autobus. I když má každé z nich vlastní volant, v tom propojeném celku je řídí jen ten první.

Dojezd mají šedesátikilometrový, a pohybovat se dokážou rychlostí 45 kilometrů v hodině.

Cestovat s nimi můžete až do cíle, k jednomu z mnoha parkovišť, která jsou pro vozítka Kiwee rozeseta po celém městě. Co přijde pak? Tím svým čelním řízeným vozítkem se připojíte za poslední v cíli stojící Kiwee. Je to podobné, jako když u obchodního centra vracíte nákupní vozík a zasouváte ho do poskládané řady dalších. Vlastně je to i stejně úsporné, pokud jde o prostor k stání.

Kiwee, projekt společnosti Metacar, postupně zraje už od roku 2014. A v roce 2026 by se měl dočkat testování v reálném provozu.

Dobíjíme se vzájemně

Kromě toho, že na takovém parkovišti nezaberou tolik místa, se tu vozítka dobíjí. Od nabíječky do prvního vozítka až k tomu poslednímu Kiwee v řadě.

Nad provozem celého systému, v němž na různých parkovištích postávají do sebe zapojená a nabíjená vozítka jako náboje v zásobníku, ještě bdí lidští operátoři. Ti v reálném čase kontrolují, zda na jednom stání už nezůstávají jen poslední Kiwee, zatímco jinde se nebezpečně hromadí. A tak je, v tom propojeném vláčku, převezou z místa na místo.

Co tedy takhle futuristicky vykreslený koncept Kiwee slibuje?

Některé sýry, vína a jakostní šunka. I to jsou velkolepé vynálezy, které zrají s časem. Koncept Kiwee také postupně dozrává. Když je pro vás v jednom vozítku místa málo, jednoduše si naberete dvě. Nebo všech deset.

Jeho cílem je řešení mobility. Snižuje potřebu soukromých automobilů tím, že místo ní nabízí široce dostupnou alternativu. Která může zastoupit až nahradit jiné koncepty spolujízdy nebo hromadné dopravy.

Autobusy nemusí převážet vzduch z místa namísto, jezdit poloprázdné, protože s Kiwee se lidé dostanou sami vždy tam, kam potřebují. Samoobslužně, čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu, mimo jízdní řád. S tím, že ve městech, která budou na jejich provoz adaptována, bez nutnosti řidičského oprávnění.

Chytlavá je ta redistribuce vozítek i jejich průběžné dobíjení během stání. Přičemž je třeba jediné standardní dobíjecí místo (o 7 kWh) na desítku Kiwee.

Parkování řešit nemusíte

Koncept, domyšlený do důsledků a spolupracující s úsekovou veřejnou dopravou, pak snižuje absencí soukromých osobních vozidel emise o sedmdesát procent a spotřebu energie o 90 procent. Hodně přitom dělá to, že jedno vozítko Kiwee váží 400 kilogramů a spotřebovává třikrát méně energie než konvenční vůz.

Kiwee má být úspornější, i když přijde na dojezdový čas a odpadá u něj starost s hledáním parkovacího místa. To má vždy jisté za posledním Kiwee v řadě. A současně tento model „šetří“ a přesměrovává výdaje na osobní městskou mobilitu do místní ekonomiky.

První prototyp působil ještě nesměle a poněkud neohrabaně. S postupem času ale nabývá odvážnější rysy.

Přidejte k tomu ještě klasickou eko-omáčku: zapracování recyklovaných materiálů a obnovitelné zdroje čisté energie; povídání o přehuštěných silnicích ve městech, které Kiwee čistí od zátěže emisní i prostorové, a ten idealistický obrázek je hned kompletní.

Že to zní famózně a už jen čekáte, kdy vám první vláčky Kiwee začnou při pojížďkami městem překážet? V tom očekávání nejste osamělí. Celý ten ambiciózní projekt Kiwee, s nímž vyrukoval tým lyonské společnosti Metacar, totiž vlastně úplně novinkou není.

Fázi teoretického výzkumu a vývoje si odbyl už mezi lety 2014 a 2019.

Během toho času spojil dohromady tucet různých byznys partnerů (jmenovitě například firmy JTEKT, SETESC ITS a OPmobility), podal patnáct patentových přihlášek. A kromě toho také vyprodukoval šest prototypů vozítka Kiwee, která čekají na svou velkou příležitost.

Ta by podle všeho měla nastat už napřesrok, během testování projektu a vozítek Kiwee v reálném provozu. Tak uvidíme. Podobných projektů jsme viděli už spoustu. Jen ta realizace nějak vázne, především na tom, že nejsou peníze...