Když se Kia Stonic poprvé objevila, působila spíš jako hravé městské autíčko. Trochu hračkovitý milý design obaloval přívětivé auto, které padlo do ruky na první dobrou. Po faceliftu však přišla proměna v duchu aktuální designové řeči značky Kia – ostřejší linie, techničtější detaily, lehce „kyborgovský“ výraz přídě. Výsledek? Auto dnes působí mnohem dospěleji a důstojněji. Možná už se neusmívá tak mile jako dřív, ale rozhodně vypadá hodnotněji a sebevědoměji.
Autor: Martin Mičánek, iDNES.cz
Stonic je stále kompaktní městský crossover, ale my jsme se s ním vydali na rychlou otočku do Německa – a nebyla to vůbec špatná zkušenost. A pak ho vyjeli nafotit do Kutné Hory, sluší mu to tam, co myslíte.
Je to devět let, co se Stonic objevil v nabídce. To je v automobilovém světě, kde generační změny obvykle probíhají každých sedm, nebo dokonce každých pět let, velmi dlouhá doba. Ovšem v dnešní rozhárané době, kdy automobilky musí v Evropě neplánovaně měnit strategie, výhledy, není protahování životních cyklů modelů nic neobvyklého. Naopak, podle všeho bude stále běžnější.
Přední část designéři kompletně přepracovali. Štíhlé světlomety se táhnou přes kapotu a zasahují do nárazníku. Maska chladiče je zredukována na minimum, přepracovaný nárazník je výrazně mohutnější a expresivnější.
Stejná myšlenka je uplatněná i v zadní části. To vše mírně mění rozměry Stonicu, které nyní měří 4,18 m, což je o 2,5 cm více než před faceliftem.
Pod kapotou pracoval litrový přeplňovaný tříválec o výkonu 73 kW (100 koní). Před třiceti lety by stovka koní znamenala malou senzaci. Dnes už to není žádná hitparáda, ale realita je příjemnější, než papíry napovídají.
Motor je spojený s manuální šestistupňovou převodovkou, která řadí velmi dobře. Když se s ní naučíte pracovat, žádný zásadní nedostatek výkonu nepocítíte. Samozřejmě, v rámci discipliny...
Do cca 2000 ot./min. se motoru příliš nechce – ještě není nadechnutý. Stačí podřadit, dostat ho do otáček a to pak jede překvapivě svižně. Maximální rychlost 175 km/h jsme tedy v Německu vyzkoušeli a sedí to.
Kolik to stojí benzinu? Když jedete kolem sto dvaceti, vejdete se do šesti litrů na sto, ve sto čtyřiceti si vezme o litr víc. Ještě rychlejší jízda je už za devět. Na malý crossover s litrovým turbem jsou to slušné hodnoty.
Zadní sedadla jsou na auto s délkou 4165 mm překvapivě velkorysá. Pro dva cestující je tam místa dost, pro tři je to spíš nouzové řešení. Sedí se tam o něco výš než v přední řadě.
Stonic je malé, necelých 4,2 metru dlouhé auto s vyšší stavbou karoserie.
Aby konstruktéři udrželi stabilitu, museli podvozek lehce přitvrdit. Výsledkem je „německy“ tužší naladění, na nerovnostech trochu víc cítíte kola (zvlášť na zimních pneumatikách). Na druhou stranu dobře drží směr i ve vyšších rychlostech.
Velkým plusem jsou tenké A-sloupky, které zajišťují velmi dobrý výhled z vozu a neomezují výhled do zatáček.
Stonic je brácha hatchbacku Kia Rio, do Evropy ho vozí z korejské fabriky automobilky.
Přeplňovaný motor potřebuje „rozkutálet“ z nízkých otáček, aby se rozparádil, ideální je ho udržovat mezi dvěma a čtyřmi a půl tisíci otáček, vytáčení výše už moc nemá smysl. Charakteristické tříválcové hrčení se podařilo velmi dobře odfiltrovat, v kabině ho slyšíte jen při vytočení motoru.
Uvnitř najdete tvrdé plasty – ale důležité je, že nic nedrnčí, nevrže ani nebouchá. Zpracování působí velmi solidně a rozhodně ne „rozpočtově“.
Na rozbité plzeňské dálnici směrem na Rozvadov je znát, že to není velký dálniční koráb. Karoserie se lehce pohupuje, auto se trochu vrtí – ale nic dramatického. Nadhled velkého SUV valícího se levým dálničním pruhem to není, ale není to ani ukodrcanost malého auta do města.
V jednom či dvou lidech zvládá dálniční tempo velmi solidně. Jen aerodynamický hluk je při vyšších rychlostech o něco výraznější.
Stonic patří k nejlevnějším modelům značky Kia a zároveň k cenově dostupnějším crossoverům na trhu. Svým charakterem stojí někde mezi klasickým hatchbackem a malým crossoverů.
Na dlouhé dálniční přesuny mu chybí nadhled a suverenita velkých pětimetrových korábů. Je znát, že jde o malé auto – není tak přisáté k silnici jako větší modely. Ale jako praktický, moderně vypadající a cenově dostupný malý crossover pro každodenní „poskakování“ po městě a okolí funguje velmi dobře; a při víkendovém výletu nebo cestě na dovolenou jednou, dvakrát do roka taky nezklame.
Stonic dostal specialitu, kterou mají i další kie, ovládání klimatizace je zakomponováno do dotykové lišty, která po stisku virtuálního tlačítka změní skladbu voleb a ovládáte s ní infotainment.
Facelift udělal ze Stonicu vzhledově dospělejší auto. Vypadá po druhém faceliftu (ten první v roce 2020 byl spíš nenápadný) hodnotněji. Jezdí jistě.
Logika menu infotainmentu není úplně intuitivní na první dotek, ale systém běhá rychle a po krátkém seznámení funguje bez problémů.
Světlá výška je tak nakonec skoro to jediné, co ho k crossoverům posouvá, od asfaltky k podlaze je to 18 centimetrů (když připlatíte za větší kola), což je na přeskakování retardérů, pokořování obrubníků a nákupy v supermarketu víc než dost. Kola zůstala u rozumných rozměrů, základ je patnáct palců (185/65), frajerská varianta sedmnáct. Takže přezutí nebude stát majlant.
S motorem musíte trochu pracovat, abyste byli lasičkou v provozu, při správném zacházení louda nejste. Podvozek je tužší, ale stabilní.
Stonic je crossover, dnes nejmódnější druh auta, to znamená zvýšený podvozek, svalnatou karoserii, šmrncovní vzhled a velká kola, přičemž pohon těch zadních není nutností. Toto auto má k SUV hodně daleko, je to vlastně příjemný hatchback na zvýšeném podvozku, takže přesně odpovídá definici crossoveru, tedy křížence.
Pokud hledáte malé auto s vyšším posezem, které zvládne město i dálnici a nezruinuje rozpočet, Kia Stonic po faceliftu je velmi rozumná volba.
Pozor, Stonic umí mít i hlídač mrtvého úhlu, to rozhodně není v této kategorii obvyklé. Mechanickou ruční brzdu mnoho řidičů ocení víc než elektricky ovládanou.
Není to dálniční koráb. Ale na svůj segment je překvapivě schopná – a působí dospěleji než čekáte.
Stonic je k dispozici pouze se spalovacími motory, přičemž na výběr jsou dva: výhradně benzínový přeplňovaný tříválec 1.0 T-GDI o výkonu 100 koní a mild-hybrid o výkonu 115 koní. Oba motory lze spárovat buď s 6stupňovou manuální, nebo 7stupňovou dvouspojkovou převodovkou.
Základní provedení faceliftovaného Stonicu se stokoňovým litrem je 455 tisíc korun. Kia ještě doprodává skladovky předfaceliftového provedení, kde ještě figuroval v nabídce atmosferický 80koňový čtyřválec 1,2 litru od 410 tisíc, turbo litr je ve výprodeji od 450 tisíc. Jen na okraj, v roce 2017 byla základní cena 350 tisíc Kč.
Volant – dvouramenný, lehce hranatý – trochu připomene ten ze staré Škody 120, co myslíte?
Uvnitř Stonicu je místa na výšku dost, akorát se nesedí tak vysoko, jak je dnes u SUV a jeho kříženců módní. Vlastně se uvnitř sedí nečekaně nízko, jako v normálním malém autě. To nám, kdo raději sedí níže, vyhovuje, a ti, kdo raději vyšší posaz kvůli (často falešnému) pocitu nadvlády nad provozem, si sedačku nastaví jednoduše nahoru.
Stonic je na trhu od roku 2017, díky tomu si ještě zachovává pozůstatky z „dob mechanických“, na přístrojovce tak zůstalo některým funkcím mechanické tlačítko a mezi sedačkami klasická ruční brzda. Líbí se spousta odkládacích přihrádek.
Kdysi nám to vývojář Kie vysvětlil takto: „Sedí se vysoko jako v Riu (malá kia konkurující třeba Škodě Fabii - pozn. red.), ale světlá výška je jako u Sportage (plnohodnotné SUV).“ Každopádně se ve Stonicu čistě subjektivně sedí níže než v přímé konkurenci.
Auto dostalo nový volant a přepracovanou přístrojovku s velkými displeji.
Kabina je prostorná, do šířky je to akorát a 258centimetrový rozvor protáhne délku tak, aby si za sebe sedli dospěláci. Na zadních místech je dost místa i na hlavu.
Jízdně je suverénní. Řízení je přesné a pevné. Po dálnici auto upaluje s jistotou. Zatáčkami se protahuje zlehka jako malý hatchback. Propadlé kanály odtlumí výborně, není to drncavost ani houpání, prostě ideální kompromis bez zbytečných náklonů.
Stonic pořídíte jen s pohonem předních kol, to je u crossoverů této velikosti standard.
