Tajný tip na normální auto za normální peníze. Kia Stonic nabírá druhý dech
Tuningová šílenost roku je z Česka. Sovětská fosilie pro kavárenské povaleče
Slušela by víc Agátě Hanychové, nebo Kateřině Konečné? Legendární Buchanka je neuvěřitelná automobilová fosilie. Česká firma AMC upravila prehistorickou dodávku UAZ 2206, která pamatuje ještě...
Tatrovka ve slevě. Za aerodynamickou legendu 77a chtějí už jen 20,5 milionu
Sleva 3,5 milionu korun za tři týdny? To vypadá zajímavě! Je ale 20,5 milionu korun stále adekvátní částkou za unikátní Tatru 77a? Svatý grál československého automobilismu prodávají Holanďané o...
Mercedes vybuduje v Dubaji město ve městě. Obyvatelé se tam obejdou bez aut
Boom designérských rezidencí od luxusních automobilek po Miami dorazil i do Dubaje. Kromě obřího mrakodrapu tam pod hlavičkou Mercedesu dokonce vznikne celá městská čtvrť. Bydlení nejen od třícípé...
Tesla vyrábí hi-tech trabant bez krabice. Je to revoluce i noční můra
Pro výrobu nového autonomního modelu Cybercab Tesla poprvé v praxi uplatnila svoji novou převratnou metodu „rozbaleného vozidla“, která má svojí rychlostí připomínat linku na spotřební elektroniku....
Před 90 lety představil Hitler lidový vůz. Jméno mu vymysleli v Americe
Volkswagen, tedy lidový vůz, měl ve 30. letech minulého století splnit sen mnoha Němců o vlastnictví pohodlného a dostupného dopravního prostředku. Revolučně pojatý automobil, jehož konstruktér...
Babiš: ČR chce zrušit zákaz spalováků, elektro z Číny válcuje evropské vozy
Česko bude v Evropské unii usilovat o úplné zrušení zákazu prodeje nových vozidel se spalovacím motorem po roce 2035. Návrh Evropské komise na zmírnění emisního cíle považuje vláda za nedostatečný,...
Až příliš výhodná koupě. Jak se na sociálních sítích prodávají kradená auta?
Budete-li bloudit sociálními sítěmi, ponoříte-li se do hlubin internetu dostatečně hluboko, určitě na ně narazíte. Těžké to není, chtějí se nechat vidět. Kdo? Debatní skupiny, fóra a burzy, kde se...
Když se Kia Stonic poprvé objevila, působila spíš jako hravé městské autíčko. Trochu hračkovitý milý design obaloval přívětivé auto, které padlo do ruky na první dobrou. Po faceliftu však přišla...
ČR je šrotiště Evropy, ať je stáčení tachometrů trestné, říká šéfka AAA Auto
Síť autocenter AAA AUTO a Mototechna, provozovaná skupinou Aures Holdings, otevřela svou pobočku v jižních Čechách. Moderní areál v Českých Budějovicích nahrazuje po 27 letech původní prostory a...
Ekologové chtějí nařídit firmám elektroauta. Nazývají to tajnou zbraní Evropy
Protože poptávka po elektromobilech neroste podle ekologů dost rychle a dotace samy o sobě nestačí nebo na ně státy už nemají peníze, chtějí zákonem nařídit velkým firmám kupovat elektromobily.
Italští řidiči přistiženi v opilosti nově nastartují vůz až po dechové zkoušce
Řidiči, kteří se v Itálii dopustili trestného činu řízení v opilosti, smí nově jezdit jen s autem, které nastartuje až po kontrole alkoholu v dechu. Tento týden začala v zemi platit novinka, kterou...
Zkusili jsme dacie s unikátním pohonem. Spojuje LPG, čtyřkolku a hybrid
Decentní úpravy vzhledu a výbavy, nové motorizace, LPG v automatu, a dokonce ve čtyřkolce. Chvíli před další modelovou ofenzivou Dacia modernizuje svou stávající paletu modelů. Čechy plynový pohon...
Samořiditelná Tesla zvládla provoz v Brně. Udělala jen jednu chybu, chválí starosta
Náročným provozem v brněnských Židenicích „protáhl“ v pátek samořiditelný vůz Tesla zdejší starosta Petr Kunc. Při testovací jízdě vybral jako spolujezdec náročnou trasu, kterou podle něj auto s...
Ekologie vocamcaď pocamcaď. Klimaaktivismus mladé neopustil, ale auto chtějí
Lepili se k asfaltu, blokovali křižovatky. Dnes skládají řidičské zkoušky a těší se na své první auto. Mladí Němci, kteří ještě nedávno udávali tón ekoprotestům, přehodnocují priority. Klimatické...
Slušela by víc Agátě Hanychové, nebo Kateřině Konečné? Legendární Buchanka je neuvěřitelná automobilová fosilie. Česká firma AMC upravila prehistorickou dodávku UAZ 2206, která pamatuje ještě...