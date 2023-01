Oldschool, co uspokojí víc než bavorák. Kia Stinger je tajný tip z bazaru

Pokud jde o evropský trh, tady kraluje Audi, BMW a Mercedes. Když pak do tohoto segmentu chce vstoupit jiná značka, je to důvod k pochybnostem. Zejména když je to značka „budgetová“, proslulá výrobou spíš cenově atraktivních modelů než prémiových aut.

Horko těžko se v segmentu prémiových sedanů prosazoval Lexus, luxusní divize Toyoty. Dokonce i Infiniti se z trhu vyklidilo, americké importy byly okrajovou záležitostí pro pár nadšenců, kteří museli mít rozežranou „ameriku“ s osmiválcem jen z principu samotného. Selhaly i snahy automobilky Hyundai. Takže když Kia oznámila velký sedan s pohonem zadních kol, lidé se tomu spíš smáli. Jenže když se odborná veřejnost (a první zákazníci) s modelem Kia Stinger prvně svezla, posměch ustoupil uznání.