Neo oldschool: Kia Seltos vypadá jako elektrický přízrak, ale jezdí na benzín

Zážehový čtyřválec? A čtyřkolka s kardanem k tomu? Kia Seltos přichází na evropský trh v době, kdy se automobilový svět soustředí téměř výhradně na elektromobily. O to výrazněji působí přístup, s nímž Kia k tomuto typu přistoupila. Jako první z Česka se s ní svezl Jiří Duchoň, šéfredaktor magazín Automobil, zástupce ČR v porotě Car of the Year a spolupracovník iDNES.cz.

Značka Kia nás v poslední době zahrnula řadou progresivních, avšak zatím jen úzkému spektru našich zákazníků odpovídajících elektromobilů. V půli března jsme v portugalském Lisabonu jezdili s povedenou EV2, ovšem s kolegy z poroty volící evropský Vůz roku (COTY) jsme si tam, jen tak na okraj programu, mohli osahat i nový typ Seltos.

Vůz na snímcích má motor 1.6 T-GDI, dvouspojkovou převodovku a pohon všech kol.
Zvenčí Seltos zapadá celkovým designem, osvětlovacími jednotkami i výklopnými dveřními klikami mezi nové elektromobily značky Kia. Ovšem tankuje pouze benzin.
Propojené palubní displeje budí dojem „nové digitální doby“, ovšem velké mechanické přepínače na volantu, palubní desce i středové konzole ukazují na důraz kladený konstruktéry na praktickou obsluhu.
Embargo na informace padlo teprve 15. dubna. Místo jednostranné orientace na elektrický pohon s ním Kia přináší vůz, jenž sází na klasický spalovací motor, doplněný tam, kde to dává smysl, o prvky elektrifikace. Výsledkem je technicky vyvážené střední SUV, jež reaguje na reálné potřeby zákazníků.

Seltos druhé generace navazuje na stejnojmenný typ uvedený v roce 2019 na autosalonu v Los Angeles, avšak orientovaný pouze na mimoevropské trhy. Novinka nyní přichází i do Evropy a svými rozměry se řadí mezi menší a středně velká SUV. Ve srovnání s typem Sportage je kratší, užší i nižší, současně si však zachovává dostatečný rozvor pro plnohodnotné využití vnitřního prostoru. Konstrukčně vychází z platformy K3, sdílené s novými modely Kia K4 i staršími aplikacemi Kia Niro a Hyundai Kona.

Karoserii navrhl šéfdesignér značky Kia Karim Habib a odpovídá současnému směru Kie, ovšem bez přehnaných efektů. Dominují čisté plochy, přesně definované linie a světelná grafika inspirovaná elektromobily.

Celek působí robustně, ale zároveň technicky čistě. Proporce byly zjevně navrženy s důrazem na funkci – zadní část je optimalizována pro maximální využití prostoru a výsledkem je zavazadlový prostor o objemu 536 litrů. V rámci třídy jde o nadprůměrnou hodnotu.

Nová kia ze Slovenska je městský čipera. Už jsme ho vyzkoušeli

Interiér přináší zajímavou kombinaci dvou světů. Na jedné straně digitální prostředí s velkoplošnými displeji, na straně druhé důsledně zachované mechanické ovládací prvky na volantu a palubní desce. Kia zde zjevně neustoupila tlaku na úplnou digitalizaci a ponechala řidiči možnost přímé, hmatové obsluhy základních funkcí. To je v praxi významná výhoda.

Ergonomie vychází z tradičního uspořádání, doplněného o moderní rozhraní a konektivitu. Zadní sedadla umožňují nastavení sklonu opěradel, což zvyšuje komfort na delších cestách.

Podvozek využívá vpředu vzpěry McPherson, zadní náprava je řešena podle verze buď torzní příčkou, nebo víceprvkovým zavěšením (při pohonu všech kol). Výrobce uvádí zvýšení torzní tuhosti karoserie a důslednou práci na omezení hluku a vibrací. Celek by tak měl nabídnout klidný a stabilní jízdní projev bez ohledu na typ povrchu.

Starý známý

Klíčovým prvkem celého vozu je však pohon. Základ tvoří dobře známý přeplňovaný čtyřválec 1.6 T-GDI, dostupný s manuální nebo dvouspojkovou převodovkou a s pohonem předních nebo všech kol (poctivý kardanem!).

V době, kdy se spalovací motory často odsouvají na okraj zájmu, působí tento přístup jako návrat k technickému základu automobilu pro všestranné použití. Motor nabízí dostatečný výkon i pružnost, a především absolutní nezávislost na nabíjecí infrastruktuře.

Hybridní varianta rozšiřuje nabídku o další možnost, aniž by popírala charakter vozu. Nemá přeplňování, místo něj doping zajišťuje vestavěný elektromotor, zásobovaný z akumulátoru nabitého brzděním, případně ve chvílích, kdy spalovací motor musí běžet, ale pro optimální účinnost nabízí přebytky.

K dispozici je jak provedení s pohonem předních kol, tak verze s elektricky řízeným pohonem všech kol e-AWD. V tomto případě zadní nápravu nepohání kardan, ale samostatný elektromotor. Systém tak umožňuje variabilní rozdělení točivého momentu bez mechanického propojení náprav a přirozených mechanických ztrát.

Zajímavým prvkem je funkce V2L, umožňující napájení externích zařízení, a také režim Stay Mode, při němž lze využívat palubní systémy bez nutnosti chodu spalovacího motoru. A to jsou prvky známé vesměs pouze z elektromobilů a plug-in hybridů. Očividně to jde i u běžného hybridu s menším akumulátorem.

Asistenční systémy odpovídají současnému standardu. Vůz disponuje funkcemi pro jízdu na dálnici, adaptivním tempomatem, udržováním v jízdním pruhu i autonomním brzděním. U hybridní verze je k dispozici i dálkově ovládané parkování.

Nový Seltos nepředstavuje revoluci, ale promyšlený celek. V době jednostranného tlaku na elektrifikaci představuje alternativu, která dává technický i praktický smysl. Kia Seltos kombinuje osvědčený spalovací motor s elektrickými prvky tam, kde skutečně přinášejí přidanou hodnotu a zvyšují efektivitu provozu. Právě v tom spočívá hlavní přínos tohoto zvenčí veskrze moderně, až „elektromobilisticky“ pokrokového vozidla: v návratu k automobilu jako funkčnímu nástroji pro každodenní provoz, nikoli jen technologické demonstraci.

Z okrajového mercedesu game changerem. Auto roku je manifestem efektivity

... i v zadních lampách.

VIDEO Mercedes se novou generací modelu CLA rozhodl „loupat perníček“ Tesle. Evropské auto roku 2026 v...

Baterie elektroaut vydrží víc, než se čekalo. Servisy je mění jen minimálně

Suzuki e Vitara

VIDEO Klíčovým prvkem každého elektromobilu je baterie. Ukazuje se, že akumulátory v elektroautech a...

Test Volkswagenu ID.4 GTX People: 340 koní, pohon všech kol a tichá zábava s dojezdem 500 km

Z dálnice bez nervů i do terénu pod ní. ID.4 GTX People s dojezdem 515 km umí...

Elektrické SUV už dávno není jen výstřelek, co je sice tichý, ale dojede na jedno nabití jen pár...

Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů

Shanghai Auto Show 2025

VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...

Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok

Tříválec je k mání pro variantu liftback i combi.

Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...

Nová elektrická Škodovka už žhaví gumy. Maskovaný elektrický epiq jsme projeli

Maskovaný prototyp elektromobilu Škoda Epiq

VIDEO Elektrická ofenziva Škody slaví mimořádný úspěch. Model Elroq se stal druhým nejprodávanějším...

V aljašských mrazech tuhne nejen úsměv, ale i nafta. Proto tam elektro může být výhodné

Při teplotách minus 40 stupňů Celsia nekrmíte dieselový motor jen naftou. Též...

Který podnikatel by si vybral pro svou aljašskou pobočku elektromobily? Žádný, protože je tam na...

Poslední osobní tatra má narozeniny. A my máme fotky unikátního kupé

Tatra 700 GT

Posledním pokusem o záchranu výroby osobních automobilů v kopřivnické automobilce se v polovině 90. let minulého století stala Tatra 700, vlastně jen evoluce „šestsettřináctky“, která se vyráběla už...

Velký vesmírný road trip tesly. Po osmi letech je z auta již asi jen vrak

Z Tesly Roadster je nyní spíše již jen vesmírný vrak. Pravděpodobně jej zasáhlo...

Čtyři astronauté se v rámci mise Artemis II dostali rekordně daleko od Země. V kosmickém měřítku to je ovšem jen něco jako odskočení si k sousedům pro vajíčka. Pravý velký výlet se odehrává mnohem...

Tato auta nesmí na silnici, ani závodit. Zakázané ovoce, které chutná nejlépe

Jsou to jedny z nejvíce fascinujících anomálií dnešního světa. Auta, která...

Jsou to jedny z nejvíce fascinujících anomálií dnešního světa. Auta, která stojí stamiliony a přitom jsou prakticky „k ničemu“. Nesmí na silnice a nesplňují ani žádné předpisy pro automobilové...

Vánice N-tuziasty nezastavila. Mostecký okruh s nimi zkusil i prezident Pavel

Hyundai N Day zorganizovala automobilka pro pro členy českého klubu majitelů...

Hyundai říká příznivcům svých ostrých modelů N-tuziasté. České zastoupení značky je svolalo na autodromu v Mostě, jehož je partnerem. Sněhová vánice, která 10. dubna účastníky přeci jen mohla trochu...

Toyota RAV4 je tišší a digitálnější, v nákladech se vyrovná Kodiaqu

Toyota RAV4

Dlouhodobě nejprodávanější Toyotou na světě je Corolla, a platí to i v Česku. Dost jí ale šlape na paty SUV RAV4, které je dokonce nejprodávanějším autem této kategorie na světě. A toto auto teď...

Nohu z plynu! Dnes jsou radary na každm rohu, policie rozjela Speed Marathon

Policisté tvrdí, že při protestu nebudou vybírat pokuty za méně závažné...

Kromě covidových let policie každé jaro spouští velkou dopravněbezpečnostní akci zaměřenou hlavně na měření rychlosti – Speed Marathon. Do výběru lokalit s radary se zapojila i veřejnost. Přinášíme...

Humanoidi míří místo lidí do továren na auta. Pracují 24/7 a nepotřebují hlavu

BMW v továrně v Lipsku spouští éru, kde se „fyzická AI“ stává kolegou. Robot...

Autoprůmysl stojí na prahu největší transformace od dob zavedení pásové výroby. Koncept tzv. tmavých továren slibuje extrémní efektivitu, kde hlavní roli hrají humanoidní roboti s umělou inteligencí....

15. dubna 2026,  aktualizováno  8:42

Vánice N-tuziasty nezastavila. Mostecký okruh s nimi zkusil i prezident Pavel

Hyundai N Day zorganizovala automobilka pro pro členy českého klubu majitelů...

Hyundai říká příznivcům svých ostrých modelů N-tuziasté. České zastoupení značky je svolalo na autodromu v Mostě, jehož je partnerem. Sněhová vánice, která 10. dubna účastníky přeci jen mohla trochu...

14. dubna 2026,  aktualizováno  13:28

Zavoláte a přijede za vámi, umí i sám zaparkovat. OMO-X je robotický skútr

Projekt OMO-X posouvá hranice mezi motocyklem, skútrem a autonomním strojem. A...

Projekt OMO-X posouvá hranice mezi motocyklem, skútrem a autonomním strojem. A dává vzniknout něčemu docela novému. Výrobce, čínská Omoway Technology, přichází na trh s elektrickou jednostopou...

14. dubna 2026

Moderní ojetina s dieselem? Může to být strašná past

Premium
Od roku 2015 uzavřená záležitost? To bohužel ne. Zrovna Britové budou na...

Bývaly časy, kdy bylo auto s naftovým motorem jakýmsi etalonem manažerského, ale i rodinného vozu. Výkonný motor s velkým točivým momentem a příznivou spotřebou paliva se zdál být budoucností....

13. dubna 2026

Baterie elektroaut vydrží víc, než se čekalo. Servisy je mění jen minimálně

Suzuki e Vitara

Klíčovým prvkem každého elektromobilu je baterie. Ukazuje se, že akumulátory v elektroautech a plug-in hybridech vydrží déle, než se čekalo. Nejde jen o jejich kapacitu po několika letech, ale i o...

13. dubna 2026

Z okrajového mercedesu game changerem. Auto roku je manifestem efektivity

... i v zadních lampách.

Mercedes se novou generací modelu CLA rozhodl „loupat perníček“ Tesle. Evropské auto roku 2026 v elektrické podobě je manifestem efektivity. Dojede daleko, za málo, ale je za to nutné něco obětovat....

13. dubna 2026

Vzácnou motorku půjčili Škodě Italové. Je to pár trubek nezměrné hodnoty

Laurin & Klement CCCC

Expozice muzea Škody v Mladé Boleslavi na rok a půl hostí vzácnou návštěvu. Je to jedinečný exemplář motocyklu Laurin & Klement CCCC z italského muzea vojenské techniky Museo Storico della...

12. dubna 2026

Když parkoviště zazáří tuningem. Na sraz dorazily i automobilové ikony

Big meet Praha 2026

Sezona automobilových srazů a dalších akcí vonících benzinem se rozjíždí. Na své si samozřejmě přijdou také vyznavači upavených aut. Podívejte se na jeden z prvních tuningových srazů, který se konal...

11. dubna 2026

Autokluby varují před nebezpečnými dětskými sedačkami. Koupíte je i v Česku

Počítáte s tím, že v ten nejkritičtější moment bude o bezpečnost vašich dětí...

Autosedačka by měla být automatickou výbavou auta ve chvíli, kdy vezete své dítě. Jenomže ne každá sedačka je vhodná, přesněji bezpečná. Evropské autokluby zjistily, že některé dostupné autosedačky...

11. dubna 2026

Veteránská rally odstartovala z Pražského hradu, 160 aut frčí Českem

X. Rallye Praha Revival

Nadcházející víkend bude patřit již 15. ročníku veteránské Rallye Praha Revival. Do Prahy se na třídenní akci sjelo 160 posádek z celé Evropy. Start byl na Pražském hradě.

10. dubna 2026  13:41,  aktualizováno  16:08

