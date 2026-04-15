Značka Kia nás v poslední době zahrnula řadou progresivních, avšak zatím jen úzkému spektru našich zákazníků odpovídajících elektromobilů. V půli března jsme v portugalském Lisabonu jezdili s povedenou EV2, ovšem s kolegy z poroty volící evropský Vůz roku (COTY) jsme si tam, jen tak na okraj programu, mohli osahat i nový typ Seltos.
Embargo na informace padlo teprve 15. dubna. Místo jednostranné orientace na elektrický pohon s ním Kia přináší vůz, jenž sází na klasický spalovací motor, doplněný tam, kde to dává smysl, o prvky elektrifikace. Výsledkem je technicky vyvážené střední SUV, jež reaguje na reálné potřeby zákazníků.
Seltos druhé generace navazuje na stejnojmenný typ uvedený v roce 2019 na autosalonu v Los Angeles, avšak orientovaný pouze na mimoevropské trhy. Novinka nyní přichází i do Evropy a svými rozměry se řadí mezi menší a středně velká SUV. Ve srovnání s typem Sportage je kratší, užší i nižší, současně si však zachovává dostatečný rozvor pro plnohodnotné využití vnitřního prostoru. Konstrukčně vychází z platformy K3, sdílené s novými modely Kia K4 i staršími aplikacemi Kia Niro a Hyundai Kona.
Karoserii navrhl šéfdesignér značky Kia Karim Habib a odpovídá současnému směru Kie, ovšem bez přehnaných efektů. Dominují čisté plochy, přesně definované linie a světelná grafika inspirovaná elektromobily.
Celek působí robustně, ale zároveň technicky čistě. Proporce byly zjevně navrženy s důrazem na funkci – zadní část je optimalizována pro maximální využití prostoru a výsledkem je zavazadlový prostor o objemu 536 litrů. V rámci třídy jde o nadprůměrnou hodnotu.
Interiér přináší zajímavou kombinaci dvou světů. Na jedné straně digitální prostředí s velkoplošnými displeji, na straně druhé důsledně zachované mechanické ovládací prvky na volantu a palubní desce. Kia zde zjevně neustoupila tlaku na úplnou digitalizaci a ponechala řidiči možnost přímé, hmatové obsluhy základních funkcí. To je v praxi významná výhoda.
Ergonomie vychází z tradičního uspořádání, doplněného o moderní rozhraní a konektivitu. Zadní sedadla umožňují nastavení sklonu opěradel, což zvyšuje komfort na delších cestách.
Podvozek využívá vpředu vzpěry McPherson, zadní náprava je řešena podle verze buď torzní příčkou, nebo víceprvkovým zavěšením (při pohonu všech kol). Výrobce uvádí zvýšení torzní tuhosti karoserie a důslednou práci na omezení hluku a vibrací. Celek by tak měl nabídnout klidný a stabilní jízdní projev bez ohledu na typ povrchu.
Starý známý
Klíčovým prvkem celého vozu je však pohon. Základ tvoří dobře známý přeplňovaný čtyřválec 1.6 T-GDI, dostupný s manuální nebo dvouspojkovou převodovkou a s pohonem předních nebo všech kol (poctivý kardanem!).
V době, kdy se spalovací motory často odsouvají na okraj zájmu, působí tento přístup jako návrat k technickému základu automobilu pro všestranné použití. Motor nabízí dostatečný výkon i pružnost, a především absolutní nezávislost na nabíjecí infrastruktuře.
Hybridní varianta rozšiřuje nabídku o další možnost, aniž by popírala charakter vozu. Nemá přeplňování, místo něj doping zajišťuje vestavěný elektromotor, zásobovaný z akumulátoru nabitého brzděním, případně ve chvílích, kdy spalovací motor musí běžet, ale pro optimální účinnost nabízí přebytky.
K dispozici je jak provedení s pohonem předních kol, tak verze s elektricky řízeným pohonem všech kol e-AWD. V tomto případě zadní nápravu nepohání kardan, ale samostatný elektromotor. Systém tak umožňuje variabilní rozdělení točivého momentu bez mechanického propojení náprav a přirozených mechanických ztrát.
Zajímavým prvkem je funkce V2L, umožňující napájení externích zařízení, a také režim Stay Mode, při němž lze využívat palubní systémy bez nutnosti chodu spalovacího motoru. A to jsou prvky známé vesměs pouze z elektromobilů a plug-in hybridů. Očividně to jde i u běžného hybridu s menším akumulátorem.
Asistenční systémy odpovídají současnému standardu. Vůz disponuje funkcemi pro jízdu na dálnici, adaptivním tempomatem, udržováním v jízdním pruhu i autonomním brzděním. U hybridní verze je k dispozici i dálkově ovládané parkování.
Nový Seltos nepředstavuje revoluci, ale promyšlený celek. V době jednostranného tlaku na elektrifikaci představuje alternativu, která dává technický i praktický smysl. Kia Seltos kombinuje osvědčený spalovací motor s elektrickými prvky tam, kde skutečně přinášejí přidanou hodnotu a zvyšují efektivitu provozu. Právě v tom spočívá hlavní přínos tohoto zvenčí veskrze moderně, až „elektromobilisticky“ pokrokového vozidla: v návratu k automobilu jako funkčnímu nástroji pro každodenní provoz, nikoli jen technologické demonstraci.