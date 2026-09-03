Elektrododávka Kia. Podívejte, kde má tajné šuplíky a vypínač pípajících otrapů

Naši přátelé jí říkali „Krabička“. Bílá dodávka Mitsubishi L300 z roku 1993 nás dovezla až na východní hranice Turecka. Filozofie modelu byla jednoduchá: hranatá karoserie pro využití každého centimetru krychlového vnitřního prostoru, kolo v každém rohu karoserie pro dobré manévrování, rovná podlaha od předních sedadel po hranu kufru a variabilita.
Stejný přístup razí nejnovější dodávka od jihokorejské značky Kia. Ale je tu jeden velký rozdíl. Zatímco v „třístovce“ bzučel benzinový dvoulitr, který za všech okolností – ať už bylo auto prázdné, či úplně narvané třeba při stěhování – vytáhl z nádrže 10 litrů naturalu na sto kilometrů, Kia v rodině moderních dodávek PV vsadila na elektřinu.
Jen na elektřinu
Základem řady je čistě elektrická platforma e-GMP.S, která sází na 400V architekturu. Jihokorejský výrobce slibuje, že budoucí modely z rodiny PBV přejdou na 800V. Kia PV5 dostala do vínku pohon předních kol, baterii schovanou v podlaze a motor o výkonu 120 kW (163 koní) na přední nápravě.
Pohonná soustava je skvělým parťákem do města. Při popojíždění v koloně můžete naprosto klidně srkat kávu z kelímku bez víčka. S citlivou nohou na plynu jsou rozjezdy naprosto hladké a plynulé. Nechybí slušné zrychlení, jak už bývá u elektromobilů zvykem.
Nenaložená dodávka při zkušební jízdě z hlavního města do jižních Čech po strakonické D4 vykazovala při klidném stylu jízdy spotřebu těsně pod 17 kWh na 100 kilometrů. Trasa přitom kombinuje dálnici, silnice první třídy i tradiční okresky. A k tomu pražský provoz mezi Andělem a Cukrákem.
Zatímco u spalovacích vozů s automatickou převodovkou slouží pádla pod volantem k manuálnímu řazení, v PV5 se jimi reguluje míra rekuperace. Na první stupeň představuje hladké „přibržďování motorem“, ovšem při třetím stupni dodávka rekuperuje tak mocně, že to vypadá jako prudké, téměř krizové brzdění. A to až do zastavení. Nicméně „rekuperační pádlování“ umožňuje při předvídavém stylu jízdy vyhnout se brzdovému pedálu a stlačit spotřebu energie.
Co si zaslouží ocenění, je výhled z vozu, a to jak dopředu, tak přes malá trojúhelníková okénka mezi A a B sloupkem. Samostatnou kapitolou jsou obří okénka u řidiče a spolujezdce. Při manévrování ve stísněném prostoru navíc pomáhá elektronika. Při vyhození blinkru se na palubní desce na příslušné straně displeje objeví záběr z boční kamery, v parkovacím módu dodávka umí i letecký pohled na celé okolí v rozsahu 360 stupňů. V podzemních garážích jako když to najdete.
Kia PV5 Passenger Elite v číslech
Kia svůj designový jazyk pojmenovala Opposites United (spojené protiklady) a ten postupně prostupuje celou modelovou řadou jihokorejské automobilky. Futuristické řešení vozu asociuje označení „přepravní kapsle“ či „fluidní krabička“. Designéři se vyřádili hlavně na přední straně, ostatně dál už museli poslouchat hlas praktičnosti.
Tajný šuplík
Jestli si na něčem autoři interiérů jihokorejské dodávky dali záležet, jsou to odkládací prostory. Uzavíratelná schránka je vlevo před řidičem. Mezi předními sedadly najdete držáky na kávu i vaničku na drobnější předměty. Ve výplni předních dveří se našlo místo hned pro dvě patra odkládacích míst. Schránky s dvířky jsou pod oběma předními sedadly, která nabízejí funkci vyhřívání i větrání a ovládají se komplet elektricky (platí pro variantu Elite – pozn. red.). „Tajné“ šuplíky se skrývají pod koberečkem u nohou šoféra i spolujezdce.
Tentýž příběh se opakuje pod rovnou podlahou zavazadlového prostoru, kde je členěný systém šuplíků. Své místo zde u testovaného vozu měly dobíjecí kabely a další příslušenství.
Zajímavým detailem v pasažérské verzi dodávky je opěrka nohou pro cestující ve druhé řadě sedadel. Tahle vychytávka, známá z dálkových autobusů, pobyt na palubě zpříjemňuje. V tuzemsku byl Passenger dostupný s pěti místy a nově také i se třetí řadou sedadel v provedení pro šest nebo sedm cestovatelů. Testovaná pětimístná PV5 překypuje prostorem na předních sedadlech i na zadní lavici, ale poněkud ji handicapuje, že zadní sezení je pevné, tedy bez možnosti posunu či jednoduchého vyjmutí. Čím však nadchne, je objem zavazadlového prostoru. Je možné jej překrýt netypickou dvoudílnou roletou. Dovnitř zajede i rozložený kočárek pro dvojčata, a ještě zbude.
Šoféři v Evropě si u nových vozů museli zvyknout na povinné asistenty, kecající jim do řízení. I PV5 samozřejmě má všechny povinné hlídače. Ale zároveň disponuje kouzelným trikem: dlouhým podržením ovladače zvuku na poněkud atypicky tvarovaném volantu je možné jedním šmahem vypnout všechna zvuková upozornění. To je parádní – kéž by to uměla všechna moderní auta! Ještě k volantu: má fyzická tlačítka.
A trocha dobra na závěr. Značka Kia při výrobě interiérů používá recyklované plasty. Má dlouhodobé partnerství s organizací The Ocean Cleanup, která „těží“ materiál z Velké tichomořské odpadkové skvrny.
Kia PV5 Passenger je praktický elektromobil, který zaujme nejen neotřelým tvarem, ale také sympaticky úpornou snahou využít všechny možnosti dodávkové karoserie.