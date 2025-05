Větší, těžší, dražší. Pamatujete si, když byla auta ještě malá a lehká? Ta doba je, zdá se, pryč. Zásluhou aut jako Kia Picanto ovšem ne tak docela.

Nároky na auta v průběhu let stoupají, na jejich velikost, pohodlí i výkon. A úměrně tomu u nás dlouhodobě klesá poptávka po miniautomobilech. Loni se jich u nás prodalo jen 3 095 kusů, tedy 6,5krát méně než malých aut velikosti fabie. A picant se prodalo jen 246 kusů.

Ti bohatší si kupují velká auta a zbytek si pořizuje ojetiny, a to také spíše větší, které splní roli rodinného auta. Jsme totiž také národem chatařů a chalupářů, takže toho s sebou stále hodně vozíme. V létě navíc vyrážíme k moři a v Praze a v Brně lze stále tak nějak zaparkovat i s velkým autem.

Legislativa tyto městské vozy navíc stále zdražuje, a výrobci z této kategorie couvají. Například značka Smart nově uvádí na evropský trh svůj dosud největší model #5 s délkou 4,7 metru, zatímco pokračovatel ideového zakladatele značky – dvoumístný minimodel – je zatím ve hvězdách.

S 350 000 korunami v kapse toho dnes mezi novými vozy s klimatizací na palubě moc nekoupíte. Dokonce ani Dacii Sandero. Pokud ještě přihodíte dalších 5 000 Kč, tak dostanete klíčky od nejmenšího čtyřdveřového auta na trhu – Kie Picanto, a to ve střední výbavě Comfort.

Jako sorento po drcení v lisu

Nové Picanto, které je prezentováno jako čtvrtá generace, je ve skutečnosti jen rozsáhlým faceliftem s novou vizáží přídě a novou palubní deskou. Malý vůz ze staré školy se dočkal již druhé aktualizace od svého uvedení na trh v roce 2017. Nejmenší zástupce rodiny značky Kia nyní nese rodinnou tvář s charakteristickými světlomety ve tvaru T a vypadá tak trochu jako karikatura obřího sorenta.

V novém provedení sice přesáhlo délku 3,5 metru, což dříve bývala hranice pro vozy segmentu A, ale přesto patří s délkou 3 605 mm a šířkou pouhých 1 595 mm k nejmenším v této třídě. Ve společnosti, kde dominují mohutná esúvéčka působí jako zjevení. Navzdory příbuznosti s Hyundaiem i10, je kia kratší a užší, ale má také kratší rozvor (2 400 mm). Picanto je nepatrně delší než již nevyráběná Škoda Citigo a Volkswagen Up!i, zatímco sesterský Hyundai i10 má mezi nárazníky o 7 cm více a Toyota Aygo X dokonce celých 10 centimetrů. Je to tedy nejmenší čtyřdveřové auto na trhu, menší je jen Fiat 500, ale ten může mít nejvýše tři dveře.

Pro čtyři lidi a dvě basy piva

Interiér prokoukl a dostal novou palubní desku se standardní 8palcovou dotykovou obrazovkou, kterou doplňuje digitální přístrojový panel se 4,2palcovým displejem. Samozřejmostí jsou Apple CarPlay a Android Auto (s připojením drátem), stejně tři různé zásuvky – jedna 12V, jedna USB a jedna USB C, což potěší ty, kdo si mobil mění až poté, co se jim rozbije.

Plasty jsou samozřejmě tvrdé, ale celkově kabina působí poměrně kvalitně a bytelně. Zapalování se ovládá pomocí klíčku a volant s dospělými rozměry lze nastavit jen na výšku. Skutečnost, že je picanto auto ze staré školy, je z uživatelského hlediska výhodou. Tam, kde je chcete, jsou knoflíky a tlačítka. Displej infotainmentu je dobře na očích a obsahuje vše potřebné.

Klimatizace je u verze Comfort analogová, ale ve vyšších výbavě GT-Line má již digitální ovládání. Některé detaily by se samozřejmě daly vylepšit, ale všechny jsou vzhledem k segmentu a tomu, co nabízí přímá konkurence, málo důležité.

Sedadla jsou na svou třídu opravdu dobrá a vzadu se relativně pohodlně usadí i pasažéři s výškou 178 cm. Pro kolena mají místa jen tak tak, v oblasti hlavy ale dostatek. A bez problémů mohou zasunout chodidla pod přední sedadla. Picanto je homologováno jako pětimístné, reálně ale odveze jen čtyři pasažéry.

Na nějaké delší cestování to samozřejmě není. Kufr s nastavitelnou podlahou je malý a s vysokou vstupní hranou, ale vzhledem k poměrům v této kategorii je štědrý. V základu je v této kategorii nadprůměrných 255 litrů, ale při větším nákupu musíte sklopit asymetricky dělená opěradla zadních sedadel, kdy je rázem k dispozici až kubík prostoru. Víkendový výlet pro dva a možnost přepravit v případě potřeby o něco objemnější věci tak picanto zvládne se ctí. Opěradlo je asymetricky dělené a podlahu lze nastavit do dvou úrovní.

Tříválec v plném nasazení

Litrový přeplňovaný motor z nabídky bohužel vypadl a zůstaly v ní tak pouze atmosférické motory o objemu 1,0 a 1,2 litru, a oba navíc v rámci emisních restrikcí s modernizací přišly o pár koní.

Dvojice základních výbav, tedy včetně testované Comfort, je dostupná výhradně s litrovým tříválcem o nejvyšším výkonu 46 kW (63 k) a s točivým momentem 93 Nm. Potěší toho, kdo rád a hodně řadí. Elasticita totiž není silnou stránkou picanta a na předjíždění musíte skoro pořád podřazovat.

Spojka je ale lehká a řadicí páka pětistupňového manuálu, se kterou jste v častém kontaktu, abyste udrželi potřebnou rychlost, má hezky velkou hlavici a poměrně krátké dráhy řazení. V kombinaci s lehkostí a obratností picanta je ale jízda s ním docela zábavná. Kdo by chtěl více komfortu, může za příplatek ve výši 25 000 Kč zvolit automat, ale za cenu ještě dýchavičnějšího zrychlení (18,6 vs 15,6 s).

Parketou je město

Parketou picanta je samozřejmě město, ale i mimo něj má překvapivě dospělý zážitek z jízdy. Na dálnici ale již hluk stoupá, ani ne tak ten valivý či aerodynamický, ale spíše ten od motoru, což není divu, neboť na úrovni tuzemského dálničního limitu tříválec točí cca 3 700 otáček a dost o sobě dává vědět. Na dálnici dost stoupá i spotřeba na 7 litrů, zatímco na volné okresce lze dosáhnout odběru okolo pěti litrů a ve městě cca 6,5 l. V průměru jsme jezdili za 6,2 litru na 100 km, což s ohledem na velikost vozu i motoru zrovna není nějaký zázrak.

Řízení je lehké, ale nijak zvlášť přesné. Picanto není auto pro řezání zatáček, vhledem k nastavení tlumičů se ale chová stabilně. Musíte se ale vyhnout výmolům, v nichž by malá čtrnáctipalcová kola zapadla a tlumiče by to nepobraly. Nerovnosti na vozovce pak většinou způsobují drobné vibrace.

Kia Picanto 1.0 Comfort v číslech • délka/šířka/výška/rozvor (mm): 3 605 / 1 595/1 485 / 2 400 • motor: zážehový tříválec 998 ccm, 46 kW (63 koní), 93 Nm • převodovka: manuální, 5 rychlostí • pohotovostní/celková hmotnost: 1 009 / 1 400 kg • objem kufru: 255 /1 010 l • objem paliv. nádrže: 35 l • max. rychlost: 145 km/h • zrychlení 0-100 km/h: 15,6 s • spotřeba: 5,5 l • cena: 354 980 Kč s DPH

Kdo hledá ultrakompaktní vůz pro použití ve městě, je na správné adrese. Má parkovací senzory a dokonce i zadní kameru, takže parkování a manévrování je opravdu hračka. Picanto se otočí na pětníku, je z něj dobrý výhled i šikmo vzad, a má dobře přehlednou karoserii.

To, co by se tedy zdálo jako logická volba, se vlastně míjí s realitou. Jen málokdo se chce soukat do prťavého auta, ve kterém navíc pánové tvorstva nepůsobí příliš mužně, a pro ženy je to méně lákavá představa než esúvéčka. Malé rozměry je činí atraktivní jen pro doručovací služby a služby ambulantní péče, které dokážou ocenit malé nároky na velikost parkovacího místa.

Motivace ke koupi malého auta je tedy u nás jen minimální, a tomu odpovídají prodeje. Legislativa navíc upřednostňuje 2,5 tunová monstra na elektřinu a takového malé autíčko, které zabírá málo místa, pro jeho výrobu je potřeba méně oceli, plastu a skla, a během celého životního cyklu má nižší ekologickou stopu, je v podstatě takovým otloukánkem. Není tady něco špatně? Neměla by mít takováto auta ve městech nějaké úlevy?